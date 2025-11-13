Antena Căutare
Ce pensie a avut Horia Moculescu și ce avere lasă în urmă regretatul compozitor. El s-a stins din viață la vârsta de 88 ani

Horia Moculescu, celebrul compozitor, s-a stins ieri din viață la vârsta de 88 ani.

Publicat: Joi, 13 Noiembrie 2025, 10:19 | Actualizat Joi, 13 Noiembrie 2025, 11:43
Iată ce avere i-a lăsat Horia Moculescu fiicei lui, Nidia Moculescu. | Hepta & Agerpres

Cu o carieră muzicală impresionantă în spate, carismatic și plin de umor, Horia Moculescu rămâne în amintirea multor artiști români pe care i-a inspirat.

Horia Moculescu a fost internat la terapie intensivă la Institutul Matei Balș, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Medicii au fost nevoiți să îi facă dializă din cauza problemelor severe la rinichi, dar și a problemelor pulmonare.

Ce pensie a avut și ce avere a lăsat în urmă Horia Moculescu

Pe perioada internării Horia Moculescu a fost în comă indusă, iar cadrele medicale au făcut tot ce puteau pentru a-l ajuta. Se pare, însă, că eforturile lor au fost în zadar pentru că trupul lui Horia Moculescu nu a mai putut să lupte.

Horia Moculescu a fost înconjurat de oameni dragi în ultimele clipe din viața sa. Fiica lui, Nidia Moculescu, i-a fost alături pe perioada internării și este acum sfâșiată de durere că și-a pierdut părintele. Câțiva actori și artiști români au reușit să îl viziteze pe marele maestru înainte ca acesta să treacă în neființă. Una dintre artiste este Alexandra Velniciuc, care a avut o legătură specială cu celebrul compozitor pe care îl plânge astăzi.

În urmă cu câteva luni, Mariana Moculescu, fosta soție a lui Horia Moculescu, a vorbit despre averea artistului. Se pare că acesta a avut o proprietate la Băneasa, dar a vând ulterior acea casă. De asemenea, potrivit Cancan, Horia Moculescu a mai avut un teren de 5 hectare în apropiere de Timișoara.

Compozitorul mai avea un apartament de 142 mp în București, în apropiere de Cișmigiu, care îi va rămâne acum moștenire Nidiei, fiicei lui.

„Horia a avut o casă, la Băneasa, dar a vândut-o, pentru că acolo veneau artiștii, în vizită, ca să se simtă bine, să râdă, să danseze și să cânte, apoi tot greul rămânea pe capul lui Horia, să facă ordine.

Prin urmare, a vândut casa, cu grădină, de la Băneasa, și rău a făcut, acum era bine să stea la aer curat. A mai avut încă un teren, de vreo cinci hectare, pe lângă Timișoara, pe care, tot așa, l-a vândut. Ce a făcut cu banii? S-au dus pe anumite lucruri.

Acum mai deține, din câte știu, apartamentul din centrul Bucureștiului, de lângă Parcul Cișmigiu, de 142 mp, cu trei camere, living, sufragerie, două balcoane, două bucătării, o baie și o toaletă de serviciu, două holuri, plus o cămăruță de serviciu”, spunea într-un interviu recent Mariana Moculescu.

În 2020, artistul a dezvăluit și ce pensie avea. Dacă inițial primea pensie de 2.385 lei, după recalculări, a pierdut 300 lei din pensie.

„Înainte cu două săptămâni am primit un material voluminos, așa, cu recalcularea pensiei mele, prin care mi se spune că nu mai am 1.895 de puncte, ci am 1.700. Mi-a venit acest material și apoi mi-a venit pensia.

Eu aveam o pensie nesimțită, vă dați seama, după 42 de ani de muncă, 2.385 de lei, o imensitate, și mi-a venit cu 300 de lei mai puțin”, declara Horia Moculescu în 2020, potrivit Libertatea pentru femei.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Citește și
