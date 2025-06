Ce rochie de mireasă spectaculoasă a purtat Magdalena Chihaia la nunta cu Dinu Maxer. Cum a arătat în ziua cea mare

Dinu Maxer și Magdalena Chihaia s-au căsătorit religios în cursul zile de sâmbătă, 31 mai 2025. Evenimentul a fost discret, iar mireasa a atras toate privirile invitaților cu rochia superbă.

Dinu Maxer și partenera lui, Magdalena Chihaia, au făcut marele pas în relația lor. Cei doi s-au căsătorit religios sâmbătă, 31 mai 2025, unindu-și destinele pentru totdeauna în fața lui Dumnezeu.

Artistul și soția lui au fost destul de discreți în ceea ce privește evenimentul. Aceștia și-au dorit o nuntă departe de camerele de fotografiat ale paparazzilor. De altfel, ceremonia religioasă a avut loc la o biserică catolică din Snagov.

Primii invitați ai mirilor au început să ajungă cu 30 de minute înainte de a intra în biserică, unde Dinu Maxer și Magdalena au spus cel mai hotărât și sincer „DA” din viața lor. Cei doi au avut aproape prietenii și membrii familiei.

La petrecere, artistul și soția lui au avut aproximativ 200 de invitați. De asemenea, atmosfera a fost întreținută de nume celebre din industria muzicală. Un lucru este cert, mirii s-au distrat de minune la nuntă.

Ce rochie spectaculoasă a purtat Magdalena Chihaia la nunta cu Dinu Maxer

Magdalena Chihaia a strălucit la nunta cu Dinu Maxer. Aceasta a îmbrăcat o rochie de mireasă ce a atras imediat privirile invitaților. Superba ținută cu crăpătură pe picior i-a scos în evidență frumoasele trăsături ale feței, dar și formele de invidiat.

„Și-a ales o rochie atipică, dar versatilă, rochie cu materiale aduse din Dubai, prețul nu pot să-l spun, dar e un preț destul de piperat. Toate accesoriile pe care le-a ales pentru rochie sunt prețioase. Va avea mai multe rochii”, a spus cel care s-a ocupat de rochia de mireasă a soției lui Dinu Maxer, conform spynews.ro.

Rochia aleasă de Magdalena Chihaia a avut o croială deosebită în zona taliei pentru a-i scoate în evidență silueta perfectă. Mai mult, trena ținutei a fost de-a dreptul spectaculoasă. În partea de jos, soția lui Dinu Maxer a purtat sandale cu toc.

Nici Dinu Maxer nu a trecut neobservat la propria nuntă. Artistul a îmbrăcat un sacou alb pe care l-a asortat cu o cămașă neagră, pantaloni și pantofi negri.

Dinu Maxer, extrem de emoționant în ziua nunții cu Magdalena Chihaia

Dinu Maxer a fost copleșit de emoții în ziua nunții cu Magdalena Chihaia. La finalul ceremoniei religioase, cântărețul a făcut dezvăluiri emoționante despre momentul în care și-a unit destinul cu aleasa inimii sale.

„Eu am spus că nu o să am emoții și uite că nu am putut să citesc cuvântul Domnului decât cu lacrimi. Împlinit (n.r. – cum se simte după cununia religioasă). Este o ceremonie la care am visat toată viața, mulțumesc lui Dumnezeu că a scos-o pe Magda în drumul meu, în viața mea și ne-a unit. Am plecat de mână și ne împlinim unul altuia multe dorințe”, a spus Dinu Maxer despre tot ce a trăit la slujba religioasă, vizibil emoționant și fericit, potrivit libertatea.ro.