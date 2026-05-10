Ce s-a ales de Gina Felea, patroana de night club parodiată de actrița Anca Dinicu? Cum arată acum și de ce a dispărut din online

Gina Felea, patroana de night club care a avut un moment de celebritate datorită anunțului pe care îl făcea la vremea respectivă, a fost parodiată de actrița Anca Dinicu, care a transformat-o într-o adevărată senzație TV. Iată ce s-a ales de ea!

Publicat: Duminica, 10 Mai 2026, 11:15 | Actualizat Joi, 07 Mai 2026, 16:48
Gina Felea a devenit extrem de cunoscută în urmă cu peste zece ani, atunci când promova un anunț prin care recruta românce pentru două cluburi din Torino. Mesajul, dar și modul de exprimare, au făcut-o pe femeie, peste noapte, un personaj viral pe rețelele de socializare și un subiect de parodie pentru actorii de comedie din România.

Ce mai face și cum arată azi Gina Felea, patroana de club parodiată de actrița Anca Dinicu

Gina Felea este din Vaslui și la vârsta de 19 ani a plecat la muncă în Italia, în căutarea unui trai mai bun și pentru a-și ajuta familia. La început, a fost dansatoare într-un club din Torino, apoi și-ar fi deschis chiar ea două locații în același oraș.

La acea vreme , blondina susținea că are nevoie disperată de angajate, promițându-le fetelor din România că, dacă se angajează la ea, se pot îmbogăți fără să fie nevoie să renunțe la haine.

„O muncă ușoară și, în același timp, distractivă, unde poți câștiga bani simțindu-te ca acasă deoarece noi, aici, suntem o familie. Combinăm munca cu distracția pentru a sta cât mai bine și a transforma o muncă în plăcere. Dacă nu ați mai lucrat vreodată în acest domeniu, nu vă imaginați că o să cuceriți lumea din primul contract, că vă veți îmbogăți peste noapte. Acest lucru se întâmplă, de obicei, după un minim de zece luni – maxim 24 luni, (depinde de cât sunteți voi ambițioase și de clubul în care ați nimerit). Dar, între timp, viața bună și banii nu vă vor lipsi, cu siguranță, nici măcar o clipă”, declara aceasta, la vremea respectivă.

Tonul vocii ei și modul în care se afișa l-a determinat pe Mihai Bendeac să o transforme într-un personaj în serialul „Băieți de oraș”. În celebra producție, Gina Felea a fost interpretată de actrița Anca Dinicu, care i-a imitat perfect gesturile și ticurile verbale.

Această combinație a rămas întipărită în mintea românilor, care au savurat, în urmă cu peste zece ani, clipurile cu ea.

„Eu ce am făcut din Gina Felea, care e pe internet, are legătură, că din ea e inspirată, dar e parodiată cea reală”, declara actrița Anca Dinicu, citată de Cancan.

De ce a dispărut Gina Felea din online

Potrivit Cancan, comentariile negative și criticile au determinat-o pe patroana din Torino să renunțe la rețelele de socializare. Și-a rărit aparițiile, însă doar pentru o scurtă perioadă. În urmă cu câțiva ani, a revenit în atenția internauților, după ce s-a lăudat că a intrat și ea în sfera criptomonedelor.

În prezent, Gina Felea are 41 de ani și locuiește în continuare în Italia. Are o comunitate mică de urmăritori și se prezintă drept „creatoare de conținut”. Deși nu mai e la fel de populară, nu a renunțat la expunerea în online. Pe contul personal de Instagram, blondina postează clipuri video realizate cu AI, în care poartă ținute provocatoare și dansează.

Cu toate că locuiește de ani buni peste hotare, Gina Felea nu și-a uitat familia și vine în România pentru a-și vizita rudele.

