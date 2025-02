Doinița Oancea este parte din show-ul transformărilor de neuitat de la Antena 1. Iată ce studii are frumoasa actriță.

Doinița Oancea este o figură deja cunoscută în lumea filmului și teatrului românesc. Aceasta a debutat pe micile ecrane acum 17 ani. Personajele cărora le-a dat viață au făcut publicul să o îndrăgească rapid, aducând întotdeauna un strop de umor și voie bună.

Ce studii are Doinița Oancea de la Te Cunosc de Undeva. A apărut într-o mulțime de seriale și are propria afacere

Doinița Oancea se bucură de simpatia fanilor, care îi îndrăgesc autenticitatea în personajele interpretate. Frumoasa actriță a acceptat o nouă provocare, și anume să participe la show-ul transformărilor de neuitat, Te cunosc de undeva, sezonul 21.

Frumoasa brunetă a jucat în seriale românești, precum State de România, Moștenirea, Îngeri pierduți, O grămadă de caramele, Lia - Soția soțului meu, Iubire cu parfum de lavandă și, totodată, a participat la o serie de emisiuni tv, precum Poftiți pe la noi sau Splash! Vedete la apă.

În ciuda realizărilor pe micile ecrane, Doiniței i se pun la îndoială constant realizările. Aceasta a răspuns unui urmăritor indiscret, postând un video pe TikTok. Întrebată ce studii are, ea a dat un răspuns răspicat:

„Am așa: Jurnalism și Filosofie, după care Facultatea de Teatru, după care mai am... sau între ele mai am niște gender studies, cursuri postuniversitare pe care le-am făcut timp de zece luni, cu bursă, la Central European University și unde am fost acceptată și la master, tot cu bursă întreagă și tot pe Sociologie.

Și, pe lângă aceste școli, mai am și alte cursuri de formare, pe ce m-a interesat pe mine... Și, pe lângă asta, mai am și vreo 17 ani de experiență, din care 13 predat copiilor și tinerilor, dar și adulților. E destul?” a răspuns concurenta Te cunosc de undeva.

Doinița Oancea, când nu apare la TV, susține cursuri de actorie pentru tineri și copii. Afacerea ei nu doar că formează tinere talente, ci îi ajută pe copii să scape de timiditate și să se exprime liber.

Înainte de a fi cunoscută ca actriță, Doinița Oancea a avut o carieră de succces în mass-media și domeniul comunicării, punând bazele unei firme de PR.

Atât studiile de sociologie, abilitățile de comunicare, cât și lucrul cu tinerii au ajutat-o să-și însușească rolurile mult mai bine. Acum este pregătită de un alt rol incredibil, cel al transformării totale.

„Dragă lume… se pare că pentru mine, 2025 începe într-un stil nebun! Sunt total nepregătită pentru un astfel de show și, în același timp, pregătită să mă amuz copios (sper) pe seama noastră.

Onest, aveam nevoie de asta! E ceva nou și ceva ce mă va scoate total din zona mea de confort și o mare provocare. Eu și Capet ne știm de foarte mulți ani, atât de mulți, încât le-am pierdut numărul. Am trecut împreună prin multee... și ar trebui să ne fie mișto să lucrăm împreună”, spune iubita actriță despre participarea la Te cunosc de undeva.