Ce spune Iulia Vântur despre revenirea în România. Vedeta nu este sigură că mutarea în India e definitivă

Deși locuiește de mulți ani în India, Iulia Vântur nu știe dacă mutarea ei este definitivă. Se pare că aceasta revine, ori de câte ori are ocazia, în România pentru a-și revedea familia și prietenii.

Iulia Vântur și-a construit o carieră de succes în India, acolo unde și-a cunoscut și sufletul pereche. Deși duce o viață lipsită de griji și se bucură de faimă pe plan internațional, vedeta nu ezită să se gândească și la țara natală.

Se pare că dorul de casă o aduce mereu la familie și la prieteni. Atunci când nu se află în lumina reflectoarelor sau pe scenă, Iulia Vântur își face timp să viziteze persoanele dragi ei din România.

Vedeta s-a întors pe meleaguri românești în vara anului trecut, bucurându-se timpul petrecut alături de membrii familiei, mâncarea tradiționale, peisajele de poveste și de atmosfera pe care o simțea acasă.

Ce spune Iulia Vântur despre revenirea în România

De curând, Iulia Vântur a scos la iveală un detaliu care a pus banii pe gânduri. Deși locuiește de mulți ani în India, artista nu este sigură că va rămâne definitiv acolo. Aceasta preferă să își asculte sufletul și să facă ceea ce își dorește, fără a avea planuri mari de viitor.

„An și an, mă voi întoarce. Nu știu. Chiar nu știi ce o să se întâmple. Știi ce? Nu mai fac planuri. Nu mai fac planuri pentru că am observat că tot ce mi se întâmplă e atât de frumos, mult mai frumos decât îmi plănuiesc eu, înțelegi? Și poți să te bucuri…(…)

Și mă las liberă acolo unde viața și unde sufletul meu simte că o să trebuiască să meargă, o să merg. Că o să fie în România, că o să fie în India, că o să fie în altă parte, habar n-am, nu știu. Dar e foarte clar că acum am două case și mă bucur că sunt binecuvântată să am posibilitatea asta, să am două case, două familii, două rânduri de prieteni, știi? Și e foarte frumos”, a dezvăluit Iulia Vântur în cadrul unei emisiuni, conform viva.ro.

De ce a refuzat Iulia Vântur proiectele din România

Chiar dacă se află departe de țara natală, Iulia Vântur a primit și câteva oferte pentru producții românești. Cântăreața s-a fost nevoită să refuze invitațiile dintr-un motiv întemeiat: programul foarte încărcat.

„Am primit oferte, însă ori nu s-a potrivit programul, ori nu mi se potrivea proiectul, dar sunt deschisă către show-uri frumoase”, a mai adăugat vedeta, potrivit sursei citate mai sus.

Un lucru este cert, Iulia Vântur a reușit să își construiască o carieră de succes în India. Pe lângă faima pe care a câștigat-o într-un timp scurt, vedeta se bucură și de prezența iubitului ei.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul artista trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Salman Khan. Cei doi sunt foarte discreți când vine vorba de viața personală, preferând să stea departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor.