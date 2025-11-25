Iulia Vântur, mesaj neașteptat pentru socrul ei. Ce a dezvăluit despre tatăl lui Salman Khan

Antena Căutare
Iulia Vântur și-a luat prin surprindere urmăritorii cu un mesaj complet neașteptat, adresat socrului ei, adică tatălui lui Salman Khan. Dezvăluirea neașteptată făcută de vedeta din România.

Publicat: Marti, 25 Noiembrie 2025, 15:46
Descoperă ce a dezvăluit Iulia Vântur despre socrul ei | sursa foto: Profimedia

Recent, Iulia Vântur și-a surprins din plin urmăritorii de pe Instagram atunci când a publicat un mesaj complet neașteptat, adresat chiar socrului ei, tatăl celebrului actor Salman Khan.

Dezvăluirea a stârnit instant numeroase reacții de la oameni din întreaga lume. Descoperă în rândurile de mai jos ce detalii au ieșit la iveală.

Nu mai este o noutate faptul că Iulia Albu s-a mutat în India, acolo unde a reușit să își construiască o carieră muzicală. Artista participă la nunmeroase evenimente, are mai bine de 1,3 milioane de urmăritori din întreaga lume și lansează hit după hit.

Citește și: Iulia Vântur a cântat colinde românești în fața Papei Leon XIV, la Vatican. Cum a arătat momentul emoționant

În plus, Iulia Vântur este cunoscută și pentru relația pe care o are cu celebrul actor de la Bollywood, Salman Khan. Cei doi sunt extrem de discreți în ceea ce privește relația lor, însă vedeta din România a avut mereu numai cuvinte de laudă la adresa celebrului actor. În plus, aceasta chiar a decis să facă și un documentar despre acesta.

Nu de puține ori, în diferitele interviuri pe care le-a acordat, Iulia Vântur a vorbit numai în cuvinte de laudă despre noua ei viață în India și despre noua ei familie de acolo. Se pare că vedeta s-ar înțelege foarte bine cu socrii ei. Acest lucru a fost încă o dată confirmat și de un mesaj recent publicat de vedetă pe pagina sa personală de Instagram. Iulia Albu a făcut o dezvăluire uluitoare despre Salim Khan, tatăl lui Salman Khan, chiar cu ocazia acestuia de naștere:

„Happy birthday to my favourite human being Salim Khan : a father, a teacher, a friend, an inspiration, a motivation, a believer, a pillar, a blessing in my life. Beyond grateful 🙏🏼 Love each other or perish! ❤️❤️ May your heart be always full of love, happiness and compassion may u keep inspire and bless more people with your wisdom and strength I love u ❤️” (n.r. La mulți ani omului meu preferat, Salim Khan: tată, profesor, prieten, o inspirație, o motivație, o persoană care crede, un stâlp, o binecuvântare în viața mea. Sunt mai mult decât recunoscătoare🙏🏼 (...) Fie care inima ta să fie mereu plină de iubire, fericire și compasiune și sper să continui să inspiri și să binecuvântezi oamenii cu înțelepciunea și cu puterea ta. Te iubesc❤️”), a fost mesajul extrem de emoționant transmis de Iulia Vântur, potrivit

iulia vantur si salman khan
Așa cum era de așteptat, pozele cu Iulia Vântur și socrului ei, dar și cele cu alți membri din familie, au adunat instant numeroase aprecieri și comentarii.

