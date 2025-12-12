Iulia Vântur, apariție inedită alături de părinții ei în cel mai recent videoclip. Frumoasa actriță a lansat prima ei piesă în limba română cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Iulia Vântur continuă să își încânte fanii cu unele dintre cele mai frumoase surprize, de data aceasta lansând pentru prima data o piesă în limba română.

Melodia nu este un simplu cântec, ci este un colind pe care aceasta îl dedică părinților ei, cei care îi sunt alături în videoclip, dar și părinților din lumea întreagă cărora le este dor de copiii lor.

Descoperă în rândurile de mai jos cât de specială este piesa și ce detalii mai puțin știute au ieșit la iveală abia acum.

Iulia Vântur a lansat prima piesă în limba română. Colindul a fost cântat în premieră la Vatican în fața Papei Leon XIV

În cadrul evenimentului grandios 60 de ani de „Nostra Aetate”, care a avut loc în Auditorium-ul Paul VI Hall, Iulia Vântur a avut ocazia inedită de a cânta în fața a mii de oameni, dar și în fața Papei leon XIV un cântec cu totul special. Este vorba despre „Colinde, Corinde”, prima ei melodie în limba română care s-a auzit pentru prima dată la Vatican, și care, acum, este disponibilă pe internet pentru ca toată lumea să se poată bucura de ea.

„Când am fost invitată să cânt la Vatican, în prezența Papei, am ales să cânt colindul meu preferat și am cântat în premieră noul meu colind „Colinde, Corinde” pentru că sunt cu adevărat speciale pentru mine, am simțit că așa pot reprezenta esența mea românească” povestea aceasta, potrivit Libertatea.

Imediat după publicarea colindului pe internet, aceasta a făcut și primele declarații, mărturisind că și-a îndeplinit un vis.

„Această piesă este un vis împlinit, o dorință ce stătea la dospit, ca un cozonac de Crăciun. În toți anii aceștia, am avut multe idei și propuneri de a cânta în română, însă mă bucur nespus că prima mea piesă în română este un colind, așa a fost menit.

Așa încep călătoriile mele binecuvântate… cu un colind, născut din dor de țară, de tradițiile românești, de casă, dintr-o dorință profundă de reconectare cu rădăcinile mele, din dorința de a veni mai des acasă. Vin foarte des să-mi văd părinții, oamenii dragi, însă niciodată nu-i de ajuns” spunea aceasta potrivit sursei citate mai sus.

„Îmi doresc de ani de zile să lansez un colind românesc, îmi plac mult colindele. E ca un vis împlinit. Este conexiunea mea cu copilăria, cu casa, cu România, cu părinții mei. În fiecare an, negreșit, îmi colind părinții, chiar dacă sunt la mii de km distanță, îi colind pe video-call, este tradiția noastră specială de Crăciun. Mama plânge în fiecare an, de emoție, câteodată și tata, iar eu mă simt din nou un copil. Este cel mai frumos moment de Crăciun.” a mai adăugat partenera lui Salman Khan.

De asemenea, ea a reamintit și faptul că piesele de Crăciun sunt responsabile pentru ce i s-a întâmplat în urmă cu 14 ani în India.

„Datorită unui colind foarte special pentru mine a început și călătoria mea muzicală în India. În urmă cu 14 ani, am cântat un colind românesc care a atins sufletele celor din India și așa mi-au propus să cânt o piesă în hindi. Datorez mult colindelor, toată bucuria mea de a cânta de la colinde a plecat” a explicat ea.

Acum, ca un alt vis i s-a îndeplinit, Iulia Vântur se bucură enorm de faptul că a putut face o bucurie la rândul ei, mai ales că fanii i-au putut observa pe cei care i-au dat viață în videoclip.

„Este dedicația mea de Crăciun pentru părinții mei dragi și pentru toți părinții din lume, cărora le este dor de copiii lor. Acest colind este dedicat și tuturor copiilor din lume care tânjesc să se mai simtă copii, în brațele iubitoare ale părinților lor. Este cel mai frumos sentiment din lume. Acest colind este o emoție, nu doar un cântec. Mi-aș dori sa încălzească suflete, să aducă bucurie și pace în suflet. (...)

„Colinde, Corinde nu este doar un colind, este o emoție, este dor și dragoste de acasă, este împlinirea de a fi lângă părinți, de Crăciun. Este colindul pe care poți crea noi amintiri speciale, împreună cu cei mai dragi oameni din viața ta. Colindul aduce emoție, căldură și bucurie, aduce sunetul pur românesc, tradițional, dar cu un sound nou, ce-ți merge direct la suflet… și în playlist!” a povestit ea.

Ascultă colindul Iulie Vântur apăsând click pe videoclipul de mai jos:

