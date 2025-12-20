Ce studii are Călin Goia, solistul trupei „Voltaj”. Facultatea pe care a terminat-o nu are nicio legătură cu domeniul muzical

Călin Goia, solistul trupei „Voltaj”, a dezvăluit ce studii are, de fapt.

Cu toate că are o carieră impresionantă în muzică, Călin Goia are studii într-un domeniu complet diferit. Solistul trupei „Voltaj” spune că a avut mereu două laturi, una artistică și alta foarte calculată și ancorată în realitate.

Ce studii are Călin Goia, solistul trupei „Voltaj”

Călin Goia și-a descris copilăria ca fiind împărțită între pasiunea pentru muzică și cea pentru matematică. Chiar dacă s-a văzut de mic pe scenă, solistul trupei „Voltaj” a decis să își ducă mai departe interesul pentru științele exacte și a terminat ASE-ul.

„Eu întotdeauna am avut două laturi: una foarte zgubilitică și pasiunea pentru muzică, dar și partea superrealistă, superancorată în realitate. Mi-a plăcut matematica cel mai mult în școală. Am terminat ASE-ul și în viață sunt extrem de calculat. Ai mei mi-au zis așa: <<Băi, tu poți să faci orice, noi te susținem, suntem lângă tine, atâta timp cât îți vezi de școală>>. Eu știam că, dacă vreau să mă duc la fotbal sau la baschet, atâta timp cât aveam note bune, totul era ok. Tot timpul a fost să am plasa aia de siguranță că, dacă nu ajung să fac ce îmi doresc, să nu ajung pe drumuri. Acum am trei copii: băieții de 18 ani și 17 ani și fetița de nouă ani. Pentru mine sunt cea mai importantă realizare din viața mea, cu mult peste ce am realizat în carieră. Cel mijlociu urmează să decidă dacă dă la Medicină, cel mare vrea să facă baschet”, a declarat Călin Goia, într-o emisiune, citat de Libertatea.

„La spectacole avem și tineri veniți datorită părinților lor. Pățesc lucruri de genul ăsta... Pe stradă vine câte o fată sau un băiat de 15-17 ani: <<Pot să fac o poză cu tine?>>. Și când mă pun la poză, îmi zice: <<Mama e mare fan>>. Dacă se poate, vreau să cânt cât trăiesc. Îi admir foarte mult pe italieni și mă gândesc de ce nu există și la noi treaba asta, respectul ăsta față de artiștii în vârstă. La noi: <<Ce mai vrea, mă, și ăsta? Ai 50 de ani, nu mai cânta!>>. Au fost și perioade când femeile se învârteau în jurul nostru, dar acum discuțiile din mașină sunt ce gramaj au statinele pentru colesterol (râde)”, a adăugat artistul, întrebat cum e viața sa la 50 de ani, citat de sursa menționată mai sus.

