Ce studii are Karmen Simionescu de la Asia Express. Puțini știu acest lucru: „Mă simțeam cel mai puțin talentată din familie”

Karmen Simionescu, fiica cea mare a lui Adrian Minune, este una dintre vedetele curajoase care au acceptat provocarea Asia Express în acest an.

Ea formează echipă cu Olga Barcari și pare să se descurce foarte bine pe Drumul Eroilor. Totuși, puțini sunt cei care știu câte clase și ce studii are, de fapt, Karmen Simionescu.

Ce studii are Karmen Simionescu de la Asia Express

Karmen Simionescu participă la aventura Asia Express alături de Olga Barcari. Cele două au pornit pe Drumul Eroilor, dornice să trăiască experiența la maximum și să își depășească limitele. Fiica lui Adrian Minune s-a pregătit intens și își propune să ajungă cât mai departe pe traseu.

Karmen Simionescu a demonstrat că nu se teme de provocări, nici măcar de cele mai dificile probe. Aceeași determinare o arată și în viața de zi cu zi. Fiica lui Adrian Minune a muncit mult pentru a ajunge unde este astăzi și continuă să depună efort pentru succesul ei.

Karmen a fost o elevă silitoare și a absolvit Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti” din București, unde a obținut media 7,38 la examenul de Bacalaureat. Ulterior, fiica lui Adrian Minune a ales să studieze la Facultatea de Actorie.

„Eu am făcut Facultatea de Actorie și trecuse o vreme de când nu am mai avut activitate în acest sens. Chiar dacă am jucat în filme de scurtmetraj și am avut legătură cu această zonă, niciodată nu am participat într-un proiect de mare amploare. Chiar mă uitam la filmul autobiografic al lui Jennifer Lopez, care are o poveste asemănătoare cu muzică, dans și actorie. M-am regăsit în faptul că eu, până la un moment dat, mă simțeam cel mai puțin talentată din familie, exact cum și ei i se spunea că nu are suficient talent”, dezvăluia artista în urmă cu ceva timp.

Ce studii are tatăl ei, Adrian Minune

Karmen Simionescu a fost o elevă silitoare, și-a încheiat studiile și apoi s-a concentrat pe cariera artistică. Tatăl ei, Adrian Minune, a avut însă un parcurs diferit.

Mai exact, artistul a ales să își urmeze talentul, descoperit din copilărie, și să se concentreze pe dezvoltarea lui, punând școala pe plan secund.

A urmat cursurile Școlii Colentina, apoi s-a înscris la Liceul Tehnic Traian, însă a renunțat la studii în clasa a IX-a pentru a-și dedica tot timpul carierei și numeroaselor evenimente la care era invitat.

„Din acel moment am participat la toate activitățile școlare și la Cântarea României ca prim solist. Elevii din clasele 4- 8 mă chemau la toate banchetele. În aceeași perioadă bunicii mei (Niculina și Vasile), care se trag tot din familie de lăutari, mi-au cumpărat acordeon și m-au dus la un profesor de muzică Domul Sfântu, iar mai apoi la Domnul Florian”, declara manelistul acum ceva timp, conform Cancan.ro.

De ce a divorțat artista de fostul soț

În 2024, Karmen Simionescu, fiica lui Adi Minune, a anunțat despărțirea de soțul ei, Bogdan Călpescu, după cinci ani de căsnicie. Artista a postat un mesaj pe rețelele de socializare, fără a oferi multe detalii despre motivele separării. La finalul anului trecut, cei doi au semnat actele de divorț, iar Bogdan a făcut publică dovada în mediul online.

„Cu siguranță nu e momentul potrivit pentru o astfel de veste, dar prefer să fiu eu cea care vă anunță lucrul ăsta (…) De ceva timp eu și soțul meu am decis să mergem pe drumuri separate, am ajuns la concluzia că nu a fost să fie, sau că nu suntem făcuți unul pentru celălalt, suntem construiți total diferit. Suntem doi oameni care s-au iubit enorm și care se vor respecta pentru tot restul vieții și vor avea o relație cât se poate de normală pentru că există Sofi în viața noastră și nu e decât un motiv de bucurie faptul că există Sofi."

"Aș vrea ca toți cei care ne cunosc, dar și cei care nu ne cunosc să se abțină de la comentarii”, a scris vedeta pe internet.