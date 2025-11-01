Ce studii are, de fapt, Carmen Șerban. Puțini știu despre artistă că poate profesa în șapte domenii diferite

Antena Căutare
Camen Șerban, celebra cântăreață de muzică de petrecere, se bucură de un succes incredibil atât în țară, cât și la evenimente peste hotare.

Publicat: Sambata, 01 Noiembrie 2025, 09:00 | Actualizat Marti, 28 Octombrie 2025, 12:17
Ea a dat dovadă că are o voință puternică și că atunci când își propune ceva, reușește negreșit. | Instagram

Carmen Șerban este una dintre artistele de muzică de petrecere care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Cu o carieră de zeci de ani pe scena din România, cântăreața este un exemplu de muncă, talent, pasiune și dorința de a aduce bucuria pe chipurile celor care o ascultă.

Ce studii are, de fapt, Carmen Șerban

Ea și-a construit o carieră în muzică, dar nu a neglijat nici formarea profesională. Carmen Șerban a studiat mult și, deși nu mulți cunosc acest lucru, artista ar avea acum șansa să profeseze în 7 domenii diferite.

Pentru celebra artistă, educația este foarte importantă și tocmai de aceea nu și-a neglijat niciodată studiile, deși a reușit mereu să facă bani frumoși din muzică. Cântăreața nu s-a mulțumit să studieze doar muzica. Ea și-a consolidat educația studiind mai multe domenii, spre deosebire de mulți dintre colegii ei din showbiz.

Carmen Șerban a studiat jurnalism și contabilitate, prin care reușește astăzi să înțeleagă pe deplin ce înseamnă să fii om de televiziune și să te ocupi din punct de vedere administrativ de propria ta afacere. Prin urmare, oricând ar simți nevoia să își schimbe cariera, artista ar reuși să facă față cu brio acestui domeniu.

Artista a încercat și meserii practice, reușind să învețe și confecționarea de încălțăminte, dar și brutăria. Ea a demonstrat că nu se rezumă doar la studiul teoretic și a inclus în palmaresul ei de studii și abilități care o vor ajuta să practice aceste meserii în cazul în care își va dori acest lucru.

Ulterior, Carmen Șerban a decis să studieze și alte ramuri creative, pe lângă muzică, așa că a studiat regia și scenaristica, având acum o înțelegere mai aprofundată a ceea ce înseamnă industria spectacolului.

Pentru ea, acumularea de cunoștințe în domenii variate a ajutat-o și mai mult să își extindă orizontul și să se bucure de mai multă siguranță și stabilitate, știind că poate oricând să evolueze și mai mult într-unul din domeniile studiate deja.

Carmen Șerban a considerat mereu că ar fi păcat să se rezume la un singur domeniu și a decis să învețe mai multe pentru a avea la îndemână o paletă mai largă de direcții în care își poate îndrepta cariera.

Pe lângă carieră și muncă, pe Carmen Șerban a preocupat-o în ultimii ani sănătatea sa și tocmai de aceea a decis să pună mai mult preț pe alimentația sănătoasă. Astfel, artista a reușit să slăbească și a trecut prin mai multe transformări fizice pentru care fanii au lăudat-o și apreciat-o și mai mult.

Ea a dat dovadă că are o voință puternică și că atunci când își propune ceva, reușește negreșit.

