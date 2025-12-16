Antena Căutare
Ce sumă a încasat Alina Pușcău când a pozat pentru revista Playboy în America. E singura româncă de pe coperta celebrei publicații

Alina Pușcău s-a bucurat de o reușită inedită, la care multe românce visează atunci când ajung în SUA.

Publicat: Marti, 16 Decembrie 2025, 13:35
Cu un trup de invidiat, atitudine de divă și extrem de încrezătoare, Alina Pușcău, acum în vârstă de 44 ani, a reușit să încaseze o mică avere din pictorialul sexy în Playboy America unde a pozat cu formele la vedere. | Antena 1

Vedeta este singura româncă de pe coperta revistei Playboy din SUA și se mândrește cu acest lucru. Alina Pușcău a povestit că a fost fotografiată chiar de iubitul ei de la acea vreme, iar suma pe care a încasat-o pentru coperta revistei Playboy America nu a fost deloc una mică.

Fostul ei iubit a fotografiat-o pe celebra brunetă pentru pictorialul de la interiorul revistei, dar și pentru copertă, reușind să obțină niște poze de excepție cu ea, fotografii care au fost imediat îndrăgite de fanii publicației cu imagini +18 ani.

Câți bani a primit Alina Pușcău pentru pictorialul fierbinte din Playboy America

Mândră de reușita ei, Alina a pozat complet dezinhibată, în special pentru că iubitul ei de la acea vreme a făcut-o să se simtă în largul ei.

Pe lângă celebritatea adusă de pozele sexy, Alina Pușcău, fosta concurentă Asia Express Drumul Eroilor, s-a bucurat de o sumă frumoasă pentru fotografiile nud. Ea a povestit că a primit o jumătate de milion de euro, fiind singura femeie din România care a apărut pe coperta revistei pentru bărbați din SUA.

Celebrul model și-a construit o carieră de succes peste hotare. Pe lângă proiectele cu diferite branduri ca model, ea a ajuns să joace și în câteva filme, intrând în industria de divertisment din SUA.

Ea a plecat din România la vârsta de 16 ani, din dorința de a avea un trai mai bun și de a-și croi propriul său drum peste hotare. Datorită talentului și a versatilității sale profesionale, Alina Pușcău a reușit să impresioneze și a fost imediat observată, primind proiecte și propuneri care au propulsat-o în carieră.

Alina a apărut în mai multe reviste internaționale, a avut colaborări cu branduri de top din SUA, a ajuns să facă parte și din industria cinematografică și chiar a cochetat și cu industria muzicală.

Cu un trup de invidiat, atitudine de divă și extrem de încrezătoare, Alina Pușcău, acum în vârstă de 44 ani, a reușit să încaseze o mică avere din pictorialul sexy în Playboy America unde a pozat cu formele la vedere. Pentru apariției ei din 2009 în Playboy, ea a dezvăluit că a primit 500.000 de dolari.

„Mi-am luat jumătate de milion de dolari. Am fost prima și ultima româncă de pe revista Playboy. Am fost în America, pe coperta Playboy. Fostul meu a făcut pozele. Lucram împreună și lucram foarte bine împreună, pentru că aveam succes tot timpul.

El venea cu o idee, eu cu o idee și uite așa. Și tot timpul îmi apăreau oportunități de genul acesta în care mă implicam, dar nu știam ce se întâmplă, chiar dacă nu aveam talent', a spus Alina Pușcău citată de Click.

Prin urmare, Alina Pușcău a reușit să încaseze de 10 ori mai mult decât a primit Andreea Antonescu atunci când a pozat pentru Playboy România.

