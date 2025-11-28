Alina Pușcău de la Asia Express, din nou o femeie singură. Vedeta s-a despărițit de iubitul ei. Ce a declarat

Antena Căutare
Alina Pușcău, fosta concurentă Asia Express Drumul Eroilor, a dezvăluit că este din nou o femeie singură.

Publicat: Vineri, 28 Noiembrie 2025, 13:44 | Actualizat Vineri, 28 Noiembrie 2025, 15:01
Experiențele trecute au ajutat-o să se maturizeze și să se transforme în femeie care a devenit astăzi. | Antena 1

În urmă cu doar câteva luni, Alina vorbea deschis despre noul bărbat din viața ei, spunând cât de fericită o face noul iubit. Mai mult decât atât, celebrul model se gândea chiar și la posibilitatea unei căsătorii, fiind extrem de încântată de chimia dintre ei.

Alina Pușcău este din nou o femeie singură

Se pare că, între timp, lucrurile s-au schimbat, iar relația lor a ajuns să se sfârșească. Alina Pușcău și partenerul ei au decis să se despartă și să meargă pe drumuri separate, deși păreau un cuplu fericit.

Modelul este acum din nou o femeie singură și a decis să vorbească deschis despre acest lucru. Chiar dacă își amintește că mereu a suferit la despărțirea de fiecare fost iubit, mereu simte că a avut ceva de învățat.

Povestea ei de dragoste s-a încheiat mai rapid decât ar fi crezut. Chiar dacă relația lor abia s-a încheiat, Alina a dezvăluit că ea continuă să fie pozitivă și optimistă, dorindu-și să găsească un bărbat pe placul ei și rămânând deschisă să cunoască un nou bărbat.

„Mă iubesc pe mine, cu asta am început. Nu sunt cu nimeni acum, dar vorbesc cu lumea și să vedem ce se întâmplă. Deocamdată sunt eu bine cu mine și asta contează cel mai mult. Normal că au existat și perioade în care nu am fost bine cu mine, am și suferit din relațiile care s-au terminat, dar am învățat ceva și i-am mulțumit persoanei respective, pentru că am învățat ceva despre mine. Tot ce n-a mers nu a fost pentru mine, dar a fost o iertare pentru mine și o învățătură. Au fost niște lecții”, a spus Alina Pușcău în exclusivitate pentru Spynews.

Deși în trecut unele relații nu au funcționat și a trecut, din nefericire, prin mai multe despărțiri în ultima perioadă, Alina știe că a avut de învățat câte ceva de la fiecare bărbat pe care l-a cunoscut. Experiențele trecute au ajutat-o să se maturizeze și să se transforme în femeie care a devenit astăzi.

Chiar dacă acum este tristă din cauza separării de fostul iubit, modelul este optimistă că vor urma să apară și lucruri bune în viața ei, fiind deschisă să cunoască o persoană nouă.

Suferințele cu care s-a confruntat pe plan amoros au făcut-o să fie mai puternică și au ajutat-o să se cunoască mai bine pe ea și să își dea seama ce fel de bărbat își dorește alături.

”Îmi doresc și eu familia mea. Sunt pregătită acum, am lucrat la mine, știu cine sunt, știu ce vreau, îmi știu valoarea, mă respect, și acum, când o să vină, o să vină. Normal că vreau să îmbrac rochia de mireasă. Cine nu vrea să îmbrace rochia de mireasă? Dacă vrea Dumnezeu, se va întâmpla”, a mai adăugat fosta concurentă de la Asia Express.

colaj alina puscau
+11
Mai multe fotografii

