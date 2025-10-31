Dan Alexa a vorbit sincer despre relația pe care o are cu Alina Pușcău. Ce a spus abia acum i-a surprins pe mulți: „Pe Alina o iubesc cu adevărat”.

După ce echipele de la Asia Express au făcut schimb de parteneri pentru o zi, iar Dan Alexa și Alina Pușcău au dormit în același pat, o mare parte dintre telespectatori și internauți au crezut că între cei doi au existat mai mult decât o simplă relație de prietenie.

Acum, antrenorul a venit cu o serie de clarificări cu privire la ce s-a întâmplat de fapt între ei și a pus astfel capăt tuturor speculațiilor care au circulat pe internet în ultima perioadă.

Ce relație este de fapt între Dan Alexa și Alina Pușcău. Fotbalistul nu s-a mai abținut și a recunoscut tot: „O legătură foarte..”

Invitat în cadrul emisiunii Viața fără filtru de la Antena Stars, concurentul de la Asia Express sezonul 8 a luat parte la o provocare de-ale Nataliei Mateuț, moderatoarea emisiunii la care vedetele fac unele dintre cele mai neașteptate dezvăluiri.

Antrenorul a fost provocat să comenteze unele dintre cele mai controversate titluri ale știrilor care au apărut despre el în ultima perioadă, iar unul dintre acestea făcea referire chiar la relația dintre el și fosta concurentă de la Asia Express, Alina Pușcău.

El nu a stat prea mult pe gânduri și a mărturisit totul fără să se mai abțină de la nimic.

„În 2009, 2010, 2011, Alina era cumva o hologramă așa. Doar visai că poți să te întâlnești cu coperta Playboy America, relațiile pe care le-a avut... și acum la Asia Express ajung cu holograma să dorm. Lăsând gluma la o parte, sincer, dacă aș fi avut ceva cu Alina, aș fi spus-o, pentru că este o femeie foarte dorită, dar nu s-a întâmplat absolut nimic. Eu pe Alina o iubesc cu adevărat ca pe o soră. Este un om excepțional, adică rar am văzut un om atât de bun, chiar naiv în foarte multe momente. Nu s-a întâmplat nimic, avem o legătură foarte strânsă ca și prieteni (...) Dacă ar fi fost să se întâmple ceva, cred că aș fi spus-o pentru că m-ar fi avantajat situația asta, fiind și într-o situație în care nu mai sunt căsătorit, dar nu a fost cazul”, a declarat Dan Alexa.

Întrebat dacă a rămas o portiță deschisă către o posibilă relație, fotbalistul a răspuns:

„Nu. Nu se pune problema. Clar nu, pentru că repet, eu până la Asia Express n-am crezut în prieteniile astea bărbat-femeie fără să se ajungă la un moment dat la ceva personal. Nu am crezut, mi se părea... nu știu... uite pot să spun cu tărie că acum chiar cred lucrul ăsta. Alina este una dintre persoanele cu care, cu siguranță, nu voi avea niciodată nimic. Mai sunt Karmen, Olga, Raluca, sunt oameni pe care i-am cunoscut în situații foarte grele. Ne-au legat foarte multe lucruri acolo și nu. Nu e portiță deschisă. Alina este ca și sora mea, așa va rămâne și eu chiar mă mândresc cu prietenia noastră”.

Iată întreg momentul aici:

