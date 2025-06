Ce sumă de bani a plătit Iulia Albu pentru noua casă. S-a zvonit că ar fi fost vorba de peste un milion de euro

Iulia Albu, cunoscută pentru stilul său extravagant și gusturile rafinate, și-a împlinit recent unul dintre cele mai mari visuri personale: achiziția casei perfecte.

Deși s-a vehiculat în spațiul public că vedeta ar fi plătit nu mai puțin de 1.200.000 de euro pentru noua locuință, realitatea este cu totul alta.

Ce sumă de bani a plătit Iulia Albu pentru noua casă. S-a zvonit că ar fi fost vorba de un milion de euro

Într-un interviu acordat Știrilor Antena Stars, Iulia Albu a lămurit zvonurile legate de suma fabuloasă pe care s-ar fi presupus că a investit-o în imobil. Vedeta a mărturisit că a plătit mult mai puțin decât prețul speculat, reușind o negociere avantajoasă pentru o proprietate cu adevărat deosebită.

Citește și: Motivul pentru care Mikaela, fiica Iuliei Albu, a decis să se mute cu tatăl ei, Mihai Albu, după ce acesta s-a căsătorit

Articolul continuă după reclamă

„Apartamentul meu nu a costat 1.200.000 euro. Apartamentul meu plus cel de jos, la un moment dat, au fost pe piață cu această sumă. Eu am avut norocul să o iau la un preț decent. Este și o proprietate mare. Mult mai puțin de jumătate. În momentul când am găsit eu casa respectivă, ea era pe piață la 230.000 euro și am mai și negociat. Trebuia să fie a mea casa!”, a explicat Iulia Albu, potrivit spynews.ro.

Noua locuință este o casă istorică, de care s-a îndrăgostit „iremediabil”. Iulia și fiica ei, Mikaela, urmează să se mute acolo după ce lucrările de renovare vor fi finalizate. Vedeta a ales să păstreze stilul original al casei, implicându-se activ în fiecare detaliu al procesului.

Citește și: Mesajul Iuliei Albu pentru fostul soț, după acesta s-a recăsătorit cu Elena Nechifor. Ce i-a transmis lui Mihai Albu

„E cel mai bine să te și implici, îmi și face mare plăcere. Sunt foarte multe stucaturi în casă de recondiționat, trebuie ușile recondiționate, care au pictură manuală. Am trei sobe pe lemne, erau pe gaz, dar am convertit pe lemne”, a mai spus Iulia.

Cu o echipă de specialiști alături și o viziune clară asupra felului în care își dorește să arate noul cămin, Iulia Albu transformă pas cu pas această proprietate într-un veritabil colț de poveste. Departe de zvonurile despre milioane de euro, realitatea demonstrează că vedeta a reușit să facă o achiziție inteligentă, cu un simț estetic desăvârșit și un buget atent gestionat.