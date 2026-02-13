De câte ori se îndrăgostesc oamenii într-o viață, de fapt. Experții au descoperit numărul mediu real

Antena Căutare
Experții au dezvăluit de câte ori se îndrăgostesc oamenii într-o viață și răspunsul e diferit față de poveștile de dragoste pe care le vedem în filme.

Publicat: Vineri, 13 Februarie 2026, 17:50 | Actualizat Vineri, 13 Februarie 2026, 17:51
Experții au dezvăluit câte relații de iubire au oamenii, în medie | Shutterstock

În filme, seriale și cărți, există adesea unei singure iubiri în viața, precum și conceptul de suflete pereche.

Se pare că realitatea e diferită, dar nu cu mult, scrie Daily Mail.

Experți din cadrul Institutului Kinsey au vrut să investigheze de câte ori se îndrăgostesc oamenii, în medie, de fapt.

Și răspunsul a fost surprinzător din mai multe motive, susțin experțiii.

Experți de la Institutul Kinsey au dezvăluit că majoritatea oamenilor se îndrăgostesc de 2 ori de-a lungul vieții. Pentru studiul lor, experții au întrebat peste 10.000 de persoane singure despre experiențele lor legate de „iubirea pasională”.

Ei au descoperit că aproape o treime dintre respondenți s-au îndrăgostit de 2 ori, iar 11% au spus chiar că s-au îndrăgostit de 4 ori sau mai mult. 14% dintre participanți au declarat că nu au trăit niciodată iubire pasională.

„Oamenii vorbesc tot timpul despre îndrăgostire, dar acesta e primul studiu care chiar întreabă de câte ori se întâmplă acest lucru de-a lungul vieții,” a spus dr. Amanda Gesselman, autoarea principală a studiului. „Pentru cei mai mulți oameni, iubirea pasională se dovedește a fi ceva care se întâmplă doar de câteva ori pe parcursul întregii vieți.”

Deși această iubire apare în numeroase produse media, până acum a rămas un mister de câte ori apare în viața reală.

„Se știe relativ puțin despre cât de des trăiesc oamenii iubirea pasională de-a lungul vieții sau despre cum diferă această frecvență în funcție de caracteristicile demografice,” au explicat cercetătorii în studiul lor, publicat în revista Interpersona.

„Dacă iubirea pasională e un element fundamental al dezvoltării romantice, care la rândul ei prezice pozitiv bunăstarea mentală și fizică, atunci este important să înțelegem cine o experimentează și cât de des,” continuă studiul.

Cei mai mulți oameni nu au un „suflet pereche”

Pentru a clarifica acest lucru, cercetătorii au recrutat 10.036 de adulți singuri cu vârste între 18 și 99 de ani. Participanții au fost întrebați de câte ori s-au îndrăgostit de-a lungul vieții, în context pasional și romantic.

Deloc surprinzător, vârsta a fost asociată pozitiv cu numărul experiențelor de iubire pasională.

„Participanții mai în vârstă au raportat ușor mai multe experiențe de iubire pasională decât cei mai tineri”, au spus cercetătorii.

Concluziile sugerează că, contrar credinței populare, majoritatea oamenilor nu au un singur „suflet pereche”. În schimb, ei ajung să iubească mai multe persoane de-a lungul vieții.

„Faptul că majoritatea participanților au trăit iubirea pasională, în medie, de 2 ori sugerează că iubirea pasională e comună, în sensul că e trăită cel puțin o dată de cei mai mulți oameni, dar apare rar la nivel individual,” au adăugat cercetătorii. „Aceste rezultate scot în evidență natura episodică și uneori greu de prins a iubirii pasionale.”

Studiul apare la scurt timp după ce o altă cercetare a dezvăluit principalii factori care contribuie la rămânerea în stare de celibat. Potrivit experților de la Universitatea din Zurich, persoanele cu un nivel mai ridicat de educație, care locuiesc cu părinții sau care sunt bărbați au cele mai mari șanse să rămână singure.

