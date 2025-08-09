Cum arăta Pedro Pascal înainte de celebritate. Imagini rare cu starul din „The Last of Us” în cămașă roz

Rolul său din „The Last of Us” l-a transformat într-un nume cunoscut în întreaga lume abia la 40 de ani, deși avea deja o carieră solidă în spate.

După succesul „The Last of Us”, Pedro Pascal a devenit unul dintre cei mai în vogă actori de la Hollywood | Getty Images

Pentru actorul chiliano-american, marea lansare a venit în 2014, când a obținut un rol în „Game of Thrones”.

Cum arăta Pedro Pascal înainte de celebritate

Recent, a revenit în atenția publicului cu apariții remarcabile atât în mult așteptata continuare a filmului „Gladiator”, alături de Paul Mescal, cât și în cel mai mare blockbuster al verii – „The Fantastic Four”.

Stilul său vestimentar a făcut, de asemenea, furori pe covorul roșu, grație alegerilor îndrăznețe: maiouri mulate și cizme până la coapse. Totuși, câteva fotografii de arhivă demonstrează că actorul arăta complet diferit înainte să devină faimos la Hollywood.

În 2005, la o premieră de pe Broadway, starul a pozat alături de cea mai bună prietenă a sa, Sarah Paulson. Actorul afișa un look relaxat, cu o geacă bomber și o cămașă roz, scoasă din pantaloni.

Ei bine, nu e nimeni altul decât Pedro Pascal – idol de la Hollywood și un adevărat simbol al momentului. Recent, Pedro a dat din nou lovitura cu un nou blockbuster din universul supereroilor.

„The Fantastic Four: First Steps” a avut un debut peste așteptări, adunând aproximativ 118 milioane de dolari în weekendul de lansare în SUA și încă 100 de milioane la nivel internațional, ajungând la un total global de aproximativ 220 de milioane de dolari, potrivit Comscore.

Starul din „The Mandalorian”, ajuns acum la 50 de ani, face parte din celebrul cvartet din noul film Marvel, care a fost lider la box office în SUA în ultimele două săptămâni.

Filmul este regizat de Matt Shakman („WandaVision”) și îi are în distribuție pe Pedro Pascal (Mister Fantastic), Vanessa Kirby (Invisible Woman), Joseph Quinn (Human Torch) și Ebon Moss-Bachrach (The Thing).

Pedro Pascal, un drum plin de obstacole la Hollywood

Însă, înainte de a ajunge la faima uriașă de azi, Pedro a fost nevoit să-și înfrunte propriii demoni – dureroși și foarte reali – pentru a-și construi o carieră durabilă.

Originar din Santiago, Chile, Pedro a avut un parcurs extrem de dificil atât pe plan profesional, cât și personal, în drumul spre celebritate.

El a povestit, în trecut, cum părinții săi au fost nevoiți să se ascundă când el avea doar patru luni, pentru a scăpa de represiunea declanșată de dictatura lui Pinochet împotriva opoziției.

Lumea lui Pedro a fost zguduită din nou când tatăl său a fost implicat într-un scandal legat de fertilitate, fiind acuzat de fraudă poștală și evaziune fiscală, înainte de a fugi din țară înaintea procesului, împreună cu familia sa.

Starul avea să treacă printr-o altă tragedie profundă când mama sa, pe care o numea „iubirea vieții mele”, și-a pus capăt zilelor.

Cu toate acestea, Pedro a continuat să muncească din greu pentru cariera sa, iar în 2014 a avut parte de marea sa șansă, care l-a propulsat rapid spre celebritate.

José Pedro Balmaceda Pascal s-a născut pe 2 aprilie 1975, în Santiago, Chile. Mama sa, Verónica Pascal, era psiholog pentru copii, iar tatăl, José Balmaceda, medic specialist în fertilitate.

Când avea doar patru luni, părinții lui au fost nevoiți să-l lase, împreună cu sora lui, în grija unei mătuși, pentru a putea scăpa de represiunile regimului dictatorial condus de Pinochet.

Șase luni mai târziu, cuplul a reușit să se cațere pe zidurile ambasadei Venezuelei și să ceară azil, relatează Daily Mail. Familia s-a mutat mai întâi în Danemarca, apoi în Statele Unite, stabilindu-se inițial în San Antonio, Texas.

Când Pedro avea 11 ani, s-au mutat din nou – de data aceasta în Orange County, California.