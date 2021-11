Chef Sorin Bontea se mândrește cu fiul său. Iulian Bontea e acum campion național. Cum arată tânărul

Chef Sorin Bontea este un tată mândru, în special după ce Iulia, fiul său, a devenit Campion Național la clasa Logan. Se pare că nu doar Chef Sorin Bontea e competitiv, ci și fiul său, Iulian. Tânărul a moștenit trăsăturile tatălui său și îi seamănă leit, dar se pare că i-a moștenit și caracterul, fiind dornic să câștige.

Așa cum Chef Sorin Bontea se bucura mereu se reușitele sale la Chefi la cuțite, de această dată s-a bucurat din suflet pentru că i-a susținut pasiunea fiului său care a ajuns acum campion național. Celebrul bucătar a făcut o postare pe contul său de Instagram în care a arătat cât de mândru e de Iulian.

Cum arată Iulian Bontea, fiul lui Chef Sorin Bontea

La descrierea postării ce conține mai multe fotografii, Chef Bontea a scris:

“Weekend-ul trecut @iulian.bontea313 a devenit Campion Național clasa Logan🏆 Mi se citește bucuria pe față, nu? 😁 Am încercat mereu să sprijin pasiunile copiilor mei pentru că știu cât sunt de importante!🚗💨”

În noile fotografii, Chef Sorin Bontea apare alături de fiul lui la concursul la care tânărul a participat de curând. Ca un tată extrem de mândru, faimosul bucătar zâmbește larg, bucurându-se de reușita lui Iulian.

În comentarii, fanii l-au felicitat pe fiul lui Sorin Bontea și nu au putut să nu observe asemănarea izbitoare dintre cei doi.

“Wow. Seamănă perfect cu tine.”

“Felicitări chef, va seamănă băiatul maxim, as putea spune ca sunteți dvs cu ceva timp în urmă”

“Puteti sa va mandriti cu el ,va seamana la caracter !Felicitari !”

“Absolut senzațional băiat ai! ! ! Sorin tânăr! ”

Dezvăluirile lui Chef Sorin Bontea despre experiența Chefi fără limite

Show-ul culinar se filmează pe meleagurile Greciei și e menit să evidențieze felul în care se gătesc fructele de mare, dar și alte preparate delicioase.

“Acest format, Chefi fără limite, cred că va scoate tot ce e mai rău în noi. Iar în felul ăsta nu cred că ne-ați văzut niciodată, adică așa în aer liber și lăsați de capul nostrum, să nu avem nicio limită. Va fi practice și o expediție culinară. Vom vedea rețete noi, locuri noi și foarte multe situații dificile. Abia aștept să îi văd și pe prietenii mei, Cătălin și Florin, la treabă”, a declarat Sorin Bontea.

Chef Sorin Bontea a povestit că noul show culinar îi face să treacă prin multe peripeții, forțându-I să iasă din zona lor de confort.

“Schimbăm insule dintr-o parte în alta, se schimbă tradiția. Fiecare insula are ceva specific. Într-un loc am găsit nu știu ce pâinică, într-un loc am găsit nu știu ce băutură. Adică în fiecare insulă găsim ceva nou. Plus de asta trebuie să ne adaptăm. La felul de mâncare pe care îl gătesc ei aici. (…) Știu și eu despre tzatziki, salată grecească și souvlaki și ce-o mai fi pe-acolo”, a mai adăugat chef Sorin Bontea.