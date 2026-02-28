Meghan Markle, prima imagine cu chipul lui Lilibeth, fiica ei cu Prințul Harry. Cum arată micuța

Antena Căutare
Meghan Markle a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care se vede parțial chipul lui Lilibeth, fiica ei cu prințul Harry.

Publicat: Sambata, 28 Februarie 2026, 16:15 | Actualizat Joi, 26 Februarie 2026, 15:49
Meghan Markle, prima imagine în care i se poate vedea chipul lui Lilibeth, fiica ei cu Prințul Harry. Cum arată micuța | Profimedia

În imaginea emoționantă postată de Meghan Markle pe contul personal de Instagram, cu ocazia Zilei Îndrăgostiților, fiica ei de patru ani apare în timp ce ține în mână un buchet uriaș de baloane roșii. Lilibeth se află în brațele tatălui ei, care poartă un tricou gri și zâmbește.

„Aceștia doi + Archie = Ziua Îndrăgostiților pentru totdeauna”, a fost comentariul pe care l-a adăugat Meghan Markle la fotografia superbă.

Ducele și Ducesa de Sussex au distribuit, rareori, fotografii cu Lilibeth și fratele ei, Archie. Prințul Harry și Meghan Markle sunt cunoscuți pentru faptul că ascund fețele copiilor pe rețelele de socializare.

Cu toate acestea, din fotografiile rare ori cu spatele împărtășite de Ducesa de Sussex se poate observa că atât Prințul Archie, cât și Prințesa Lilibeth moștenesc culoarea părului tatălui lor.

„Apariția discretă confirmă faptul că fata seamănă mai mult cu tatăl. Putem spune fără dubii în acest moment că Lilibeth este fata tatei”, au comentat, la un moment dat, fanii regalității britanice.

Această fotografie este una dintre cele mai clare imagini de până acum cu micuța Lilibeth.

Lilibeth s-a născut în 2021, în timpul domniei străbunicii sale, Regina Elisabeta a II-a, a cărei poreclă din copilărie era „Lilibeth”. A fost inventat când prințesa Elisabeta era doar o copilă și nu își putea pronunța corect propriul nume, potrivit unei surse.

Regina Elizabeth a II-a a murit la 8 septembrie 2022, în reşedinţa sa de la Balmoral, în Scoţia.

Câteva zile mai târziu, prinţii William şi Harry, împreună cu soţiile lor, Kate şi Meghan, au apărut împreună, dar distanţi, în haine de doliu, la Castelul Windsor. Aceasta este ultima dată când au fost văzuţi împreună.

Răceala dintre Harry şi Familia Regală s-a agravat la începutul lui 2023, după ce Prinţul şi-a publicat memoriile „Supleantul”, în care îi atacă, mai ales, pe fratele său şi pe prinţesa Kate.

