Descoperă cine este, cum arată și cu ce se ocupă fiica artistei Narcisa Suciu. Tânăra se numește Daria Crăciun și trăiește în Finlanda.

Narcisa Suciu este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România și nu puține sunt melodiile cu care a reușit să cucerească inimile românilor. Puțini sunt însă cei care știu că artista, în prezent în vârstă de 50 de ani, are o fiică ce trăiește în Finlanda. Descoperă cum arată Daria Crăciun și cu ce se ocupă aceasta.

Cine este, cum arată și cu ce se ocupă fiica Narcisei Suciu. Tânăra se numește Daria Crăciun și trăiește în Finlanda

Narcisa Suciu este o interpretă, compozitoare și textieră extrem de apreciată din România. Melodiile sale de muzică ușoară, pop, folk și pop rock au cucerit rapid inimile românilor și nu puțini au fost cei care au ajuns să fredoneze versurile îndrăgitei artiste din Baia Mare.

Citește și: Pasiunea pentru care Narcisa Suciu scoate mulți bani din portofel: „Am peste 400. Sunt un colecționar. Mă interesează subiectul”

Articolul continuă după reclamă

Născută pe 27 ianuarie 1975, aceasta are în prezent vârsta de 50 de ani și chiar recent am putut să o revedem pe scenă, ca invitată a lui Nicu Alifantis în cadrul unui concert. Deși este extrem de cunoscută, puțini sunt totuși cei care știu că are o fiică pe nume Daria Crăciun, din relația pe care artista a avut-o cu Daniel Crăciun. Tânăra are vârsta de 27 de ani și locuiește în Finlanda. S-a născut pe data de 26 mai 1998 și este de meserie fotograf. Tatăl tinerei era căsătorit la momentul când Narcisa Suciu a rămas însărcinată, iar ulterior acesta a mai făcut un copil cu soția de la momentul respectiv.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ulterior, el s-a recăsătorit. Iar Daria Crăciun, fiica Narcisei Suciu, s-a mutat în Finlanda cu mama ei. Cântăreața s-a căsătorit în anul 2010 cu Veikko Miettinen, de origine finlandeză, informează libertatea.ro.

După ce a absolvit liceul, fiica Narcisei Suciu a studiat artele plastice în cadrul în unei facultăți din Helsinki și un master în Fotografie la Aalto University School of Arts, Design and Architecture.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Deși astăzi trăiește o viață liniștită, atât pe plan personal, cât și profesional, Narcisa Suciu recunoaște că începuturile nu au fost lipsite de provocări. În urmă cu aproape trei decenii, artista trăia o poveste de dragoste intensă, dar complicată, cu un bărbat căsătorit. Relația lor, născută în timpul unui turneu, a fost mai mult decât o simplă aventură, spune cântăreața.

Relația a început din pasiune și s-a transformat treptat într-o iubire profundă. De această iubire s-a legat și venirea pe lume a Dariei, fiica Narcisei, un copil dorit de amândoi. Află AICI mai multe detalii.