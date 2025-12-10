Narcisa Suciu povestește cum a ajuns să facă un copil cu un bărbat căsătorit. Detalii neștiute până acum

Antena Căutare
Narcisa Suciu, una dintre cele mai apreciate interprete de muzică ușoară din România, a surprins recent publicul cu dezvăluiri intime despre perioada tumultuoasă a tinereții sale.

Publicat: Miercuri, 10 Decembrie 2025, 15:05 | Actualizat Miercuri, 10 Decembrie 2025, 19:06
Artista, cunoscută nu doar pentru vocea sa inconfundabilă, ci și pentru activitatea de textieră și compozitoare, a vorbit în cadrul unui podcast despre povestea care a stat la baza venirii pe lume a fiicei sale, Daria.

Deși astăzi trăiește o viață liniștită, atât pe plan personal, cât și profesional, Narcisa Suciu recunoaște că începuturile nu au fost lipsite de provocări. În urmă cu aproape trei decenii, artista trăia o poveste de dragoste intensă, dar complicată, cu un bărbat căsătorit. Relația lor, născută în timpul unui turneu, a fost mai mult decât o simplă aventură, spune cântăreața.

„Când ești domnișoară nu-ți zici: ‘Când o să fiu mare o să fac un copil cu un bărbat însurat’. Nimeni nu-și dorește așa ceva. Eram foarte tineri amândoi. Eu aveam 21 și el 26. Eram în turneu. Se numește ‘sindrom de turneu’. După ce nu vezi alți oameni timp de șase luni și te uiți la colega ta, zici că nu e o idee rea. Dacă colega ta e tânără și naivă, e chiar simplu”, a povestit artista.

Relația a început din pasiune și s-a transformat treptat într-o iubire profundă. De această iubire s-a legat și venirea pe lume a Dariei, fiica Narcisei, un copil dorit de amândoi, chiar dacă nu apucaseră să conștientizeze acest lucru.

„Între noi a fost o poveste de dragoste adevărată. Cred că de-aia s-a născut și Daria așa cum e. A fost un copil pe care ni l-am dorit amândoi, deși n-am apucat să ne gândim că ne-am dori. Am fost surprinși și ne-am dat seama că ne doream”, a mărturisit cântăreața, potrivit spynews.ro.

Totuși, ca în multe relații complicate, iubirea nu a fost suficientă. Diferențele de viziune și dificultatea comunicării i-au făcut pe cei doi să meargă, în cele din urmă, pe drumuri separate.

„Am mai funcționat o vreme ca și cuplu, dar la un moment dat mi-am dat seama că nu…”, a adăugat artista, sugerând că decizia separării a venit firesc, într-un moment în care realitatea nu mai corespundea cu trăirile de început.

Cu toate acestea, Narcisa Suciu se mândrește astăzi cu o relație armonioasă cu fostul partener și cu familia acestuia. Artista păstrează legături apropiate atât cu fiul bărbatului, cât și cu mama lui și chiar cu actuala sa soție.

„Avem o relație foarte bună de atunci și până în ziua de azi. Au avut și ei doi un băiat care e foarte apropiat de Daria și de care îmi place foarte tare. E la Medicină și cântă la bass. Seamănă cu mine, e roșcat. Am o relație bună și cu mama lui. Am o relație foarte bună și cu cine este Daniel căsătorit acum și cu care are un băiețel. Ei locuiesc la Zürich, el e medic acolo. Suntem familie, nu suntem prieteni. Avem același gen de umor și ne-am respectat în toți acești ani”, a spus Narcisa.

