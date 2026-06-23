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Cine este, de fapt, Haziran, soția lui Luis Gabriel. Numele real al tinerei a fost dezvăluit abia recent

Haziran, soția lui Luis Gabriel, este cunoscută publicului după numele de scenă, însă puțini știu care este numele ei real. Tânăra are origini germane și române.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 23 Iunie 2026, 14:24 | Actualizat Marti, 23 Iunie 2026, 14:27
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Haziran, soția lui Luis Gabriel, este cunoscută publicului după numele de scenă, însă puțini știu care este numele ei real. Tânăra are origini germane și române. | Facebook
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Soția lui Luis Gabriel este cunoscută publicului larg sub numele de scenă Haziran, însă puțini sunt cei care știu care este, de fapt, numele ei real. Tânăra a atras atenția publicului după ce relația cu artistul a devenit una dintre cele mai urmărite povești din lumea muzicală, iar aparițiile sale alături de soțul ei au făcut-o rapid o prezență cunoscută în mediul online.

Cine este, de fapt, Haziran, soția lui Luis Gabriel

Deși mulți au crezut că Haziran este numele său real sau că ar avea origini turcești, adevărul este cu totul altul. Numele din acte al soției lui Luis Gabriel este Francesca Isabelle Tudor. Aceasta are origini germane și române, tatăl ei fiind neamț.

Pseudonimul „Haziran” are însă o poveste aparte. Numele este de origine turcă și înseamnă „luna iunie”. Artista a povestit în trecut că acest nume nu a fost ales întâmplător, ci a apărut în urma unei experiențe pe care a trăit-o în timpul unei vacanțe în Turcia.

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Potrivit declarațiilor sale, se afla în Turcia chiar în luna iunie, perioadă în care peste tot vedea afișe și pancarte cu „Haziran”, numele lunii în limba turcă. În timpul unui festival, un fotograf i-a făcut o fotografie și i-ar fi spus că are o energie asemănătoare cu luna iunie, fiind luminoasă și plină de viață. Din acel moment, apelativul Haziran a rămas asociat cu ea.

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Numele real al tinerei a fost dezvăluit abia recent

„Sunt de origine germană, nu în totalitate. Tatăl meu este neamț. Numele de scenă este unul turcesc, l-am căpătat, nu l-am ales eu singură. Haziran înseamnă luna iunie în turcă. Eram în Turcia, chiar în luna iunie. Erau pancarte peste tot cu Haziran, numele lunii. Era un festival, a trecut un fotograf, mi-a făcut o poză. Mi-a zis că sunt însorită, ca luna iunie”, ar fi povestit Haziran, potrivit Cancan.

Pasiunea pentru muzică a apropiat-o și mai mult de lumea artistică. După oficializarea relației cu Luis Gabriel, aceasta a devenit o figură publică și a început să fie urmărită de tot mai mulți oameni. Cei doi au format un cuplu apreciat de fani, iar aparițiile lor împreună au atras constant atenția.

În prezent, Luis Gabriel și Haziran traversează o nouă etapă importantă a vieții lor. Cei doi urmează să devină părinți pentru a treia oară, veste care i-a bucurat atât pe ei, cât și pe admiratorii lor.

Povestea numelui Haziran rămâne una dintre cele mai interesante detalii despre soția lui Luis Gabriel, mai ales pentru cei care au cunoscut-o inițial doar prin intermediul numelui de scenă. Dincolo de imaginea publică, Francesca Isabelle Tudor continuă să fie o prezență discretă, concentrată pe familie și carieră.

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