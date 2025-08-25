Luis Gabriel a devenit tată pentru a doua oară. Haziran a adus pe lume o fetiță. Primele imagini cu micuța

Luis Gabriel a devenit tată pentru a doua oară. Haziran, partenera artistului, a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. Mai mult, tânăra a publicat pe rețelele sociale și primele imagini cu micuța.

Luis Gabriel este în culmea fericirii. Duminică, 24 august 2025, Haziran a născut cel de-al doilea copil al cuplului: o fetiță.

Pentru că are o relație foarte specială cu fanii de pe rețelele sociale, partenera artistului nu a ezitat să dea vestea cea mare. În plus, aceasta a luat pe toată lumea prin surprindere și cu pozele distribuite pe contul de Instagram.

Tânăra nu a ținut cont de nicio superstiție și a publicat mai multe imagini în care se vede chipul fetiței sale. Postările sale au topit „inimile” prietenilor virtuali. Meleim, așa cum au numit-o părinții, a făcut furori cu frumusețea ei.

Primele imagini cu fiica lui Luis Gabriel și a soției sale, Haziran. Cum s-a lăsat filmată micuța alături de mama ei

Luis Gabriel și Haziran trec prin cea mai frumoasă perioadă din viața lor. Familia lor s-a mărit duminică, 24 august 2025, atunci când a venit pe lume fetița lor. Cei doi s-au bucurat enorm când și-au strâns fiica în brațe pentru prima oară.

De asemenea, soția cântărețului nu a putut să își țină micuța departe de ochii curioșilor. Aceasta a publicat pe contul de Instagram mai multe fotografii cu Meleim.

Postarea soției lui Luis Gabriel a strâns mai bine de 27 de mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea fanilor.

„Wow, ce veste! Felicitări, ești superbă!🤩 Recuperare ușoară și să vă bucurați împreună de viață din plin!”, „Are părul blond! Să-ți trăiască”, „Felicitări! Bine ai venit gălușcă” sau „Felicitări!! Să fiți sănătoși și să vă bucurați de minunile voastre!!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

„Vă mulțumim tuturor din suflet pentru gândurile bune! Vă îmbrățișăm cu drag!!!”, a scris Haziran la o altă postare de pe contul de Instagram.

De asemenea, primul videoclip cu fetița ei nu a fost trecut cu vederea. Meleim a făcut senzație cu ipostaza adorabilă în care s-a lăsat filmată în brațele mamei sale.

„Pui mic și frumos!”, „Wow acum ai și varianta ta în miniatură, că pe Luis îl aveți deja”, „Ce frumusețe de fetiță!❤️ Să vă trăiască, să fie sănătoasă și voioasă! Recuperare rapidă și multă putere și răbdare pentru acest nou început!” sau „Doamne, nu cred că am văzut copil mai frumos ca Meleim”, i-au spus fanii de pe rețelele sociale.

Un lucru este cert, Luis Gabriel și Haziran sunt mai fericiți ca niciodată. La fel și băiețelul lor, Joseph, care abia așteaptă să își vadă surioara. Meleim a apărut în viața acestora exact atunci când au avut cea mai mare nevoie, aducând o rază de lumină și multă bucurie cu ea.