Cine este iubitul Alexandrei Ungureanu. Artista a vorbit despre posibilitatea de a avea copii

Alexandra Ungureanu a dezvăluit câteva detalii despre partenerul său și despre dorințele în plan personal. Iată ce a spus artista.

Alexandra Ungureanu a făcut echipă cu KEO în show-ul transformărilor totale. Deși nu au ajuns în marea finală, cei doi au încântat publicul și și-au depășit limitele.

Artista are o carieră impresionantă în muzică, intând în industrie încă din copilărie. La vârsta de 6 ani deja lua lecții de canto și chitară. De atunci a avut numeroase colaborări cu artiști autohtoni de top, printre care Keo, Sistem, Vunk, Crush, Taxi.

La 43 de ani, Alexandra este împlintă în plan profesional, dar și personal. Artista are o relație la distanță cu un bărbat care o face extrem de fericită.

Cine este partenerul Alexandrei Ungureanu. Artista are planuri serioase cu el

Artista formează un cuplu cu un bucătar șef, care lucrează în Marea Britanie. Aceasta este pregătită să meargă în vizită la el.

Deși un imens talent pe scenă, Alexandra mărturisește că nu are deloc talent în bucătărie. Deși dorește să-și ajute iubitul, care gătește în restaurante exclusiviste în Anglia, nu îi iese întotdeauna o treabă prea bună. Cu toate acestea, își sprijină partenerul spălând vasele.

„A fost el în țară, ne-am văzut acum câteva zile. Muncim mult, amândoi. Vineri plec eu la el. E sătul de gătit și să facă meniuri. Cred că ar prefera ca atunci când vine acasă să mai găsească și el ceva pe masă.

Cât a mai muncit el și am mai stat pe acolo, am mai făcut și eu câte ceva. Am păzit o țelină la cuptor vreo două ore și nu a ieșit nici moale, nici crocantă…Am avut trei tentative de a găti… Sunt un om harnic și responsabil dar nu am talent. Pasiunea mea e să spăl vasele…”, a relatat Alexandra Ungureanu, conform unei surse.

Deși nu a postat încă în mediul online imagini cu acesta, artista vorbește cu multă căldură și recunoștință despre partenerul său, în care a găsit o persoană de încredere, bunătate și care o face să își dorească să fie un om mai bun.

Ea a vorbit și despre dorința de a deveni mamă într-un viitor apropiat. În ciuda problemelor de sănătate cu care s-a confruntat de-a lungul timpului, chiar și endometrioză, Alexandra a mărturisit că se gândește la un copil.

„Nu e vorba de răbdare, medical vorbind trebuie să fie totul în regulă. De ce nu? Aș vrea…” a spus ea.

Artistei îi plac mult copiii și lucrează cu ei, organizând chair și tabere de muzică.

„Aduc artiști, colegi de breaslă, care se pricep să lucreze cu copiii. Mi se pare interesant să le ofer copiilor această perspectivă, cu oameni care se pricep, la munte, la Toplița, unde o să fie și foarte distractiv. E un proiect pe care mi-aș dori să îl fac pe termen lung, deocamdată învăț ce e de făcut, partea birocratică, avize”, precizează aceasta.