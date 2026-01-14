Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cine este și cu ce se ocupă prima soție a lui Cristian Boureanu. De ce au ajuns să divorțeze după patru ani de căsnicie

Cine este și cu ce se ocupă prima soție a lui Cristian Boureanu. De ce au ajuns să divorțeze după patru ani de căsnicie

Cristian Boureanu se numără printre concurenții care au acceptat provocarea Survivor 2026. Deși este un nume celebru în lumea politică, puțini sunt cei care știu cine este și cu ce se ocupă prima lui soție.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 14 Ianuarie 2026, 10:36 | Actualizat Miercuri, 14 Ianuarie 2026, 11:33
Galerie
Cristian Boureanu se numără printre concurenții care au acceptat provocarea Survivor 2026 | Antena 1 & Hepta

Cristian Boureanu a intrat din nou în atenția publicului odată cu participarea la Survivor 2026. Telespectatorii au așteptat cu nerăbdare să-l vadă pe acesta într-o ipostază diferită, chiar în competiția din Republica Dominicană.

Un lucru este cert, concurentul reality show-ului nu este străin camerelor de filmat. În trecut, Cristian Boureanu apărea des pe micile ecrane, fiind implicat în diferite scandaluri, printre acestea numărându-se și cel cu prima soție, Irina.

Cine este și cu ce se ocupă prima soție a lui Cristian Boureanu

Cristian și Irina Boureanu au trăit o frumoasă poveste de dragoste, iar din rodul iubirii lor s-a născut o fetiță minunată. De altfel, cei doi s-au căsătorit în anul 2000, urmând să divorțeze după patru ani de căsnicie.

Articolul continuă după reclamă

Motivul care a dus la separare ar fi fost infidelitatea partenerei sale. Se pare că Irina Boureanu l-ar fi înșelat pe fostul politician cu nașul de cununie. La scurt timp de la aflarea veștii, concurentul de la Survivor 2026 și prima lui soție au divorțat.

Citește și: Ce regretă Cristian Boureanu după căsnicia încheiată cu Valentina Pelinel și mai multe relații eșuate: „Nu-mi pasă ce spune lumea”

În urma separării, Cristian Boureanu i-a impus reguli dure fostei partenere. Acesta și-a dorit ca fetița lor, Ioana, să locuiască alături de el. În prezent, tânăra se află în grija tatălui ei, potrivit cancan.ro.

De asemenea, acesta i-ar mai fi cerut Irinei Boureanu să renunțe la relația cu nașul de cununie dacă vrea să își mai vadă fiica.

„I-am spus: „Mulțumesc!”. Mie mi-a făcut un bine. Eu n-aș fi continuat cu Irina, nu reușeam să fim pe aceeași lungime de undă, ne doream alte lucruri de la viață”, a povestit Cristian Boureanu în urmă cu câțiva ani, conform sursei citate mai sus.

După separarea de fostul politician, Irina Boureanu a preferat să se retragă din lumea mondenă și să stea departe de luminile reflectoarelor, concentrându-se asupra carierei sale în stomatologie. Puțini sunt cei care știu că prima soție a concurentului de la Survivor 2026 este de profesie medic stomatolog.

Ce acuzații dure îi aducea Irina Boureanu soțului ei în timpul divorțului

În timpul divorțului, Irina Boureanu a adus acuzații neașteptate împotriva soțului ei. Aceasta l-a acuzat pe Cristian Boureanu de agresiune, spunând că a fost amenințată de mai multe ori.

„Am fost amenințată cu moartea. Am făcut plângeri penale împotriva lui. Sper ca instituțiile din România de acum să nu mai fie ca atunci. Am vrut să fac multe lucruri, dar nu s-a putut face prea mult.

Citește și: Cine e și cum arată iubita pentru care Iustin Hands a plâns cât timp a fost la Survivor România 2026

Colaj cu Cristian Boureanu în două ipostaze diferite
+3
Mai multe fotografii

Cred că e obișnuit ca nimeni să nu îl înfrunte. La momentul divorțului era în plină ascensiune politică și știam că ar face orice să nu își strice imaginea. Orice înseamnă orice. Am preferat să îl las așa ca să nu se întâmple lucruri foarte rele pentru mine și pentru Ioana. Fetița asista la scenele violente. S-a întâmplat de multe ori.”, a spus Irina Boureanu în 2016, conform sursei citate mai sus.

Cum arată Ilie Dumitrescu la vârsta de 57 de ani, atunci când renunță la haine și merge la piscină... Povestitorul și scenaristul de la Asia Express, Marius Damian, lansează vernisajul „Caii Verzi”, o expoziție-manifest...
Înapoi la Homepage
AS.ro Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Observatornews.ro Comuna din România care stă pe o adevărată "comoară". Trebuie 3.000.000 de euro ca să o scoată la suprafață Comuna din România care stă pe o adevărată "comoară". Trebuie 3.000.000 de euro ca să o scoată la suprafață
Antena 3 Cum se trăiește în cel mai geros oraș din lume, unde - 40 de grade este temperatura normală. O femeie arată ce face când iese din casă Cum se trăiește în cel mai geros oraș din lume, unde - 40 de grade este temperatura normală. O femeie arată ce face când iese din casă
SpyNews Un celebru sportiv a murit într-o avalanță în Alpii Elvețieni. Fanii sunt în stare de șoc Un celebru sportiv a murit într-o avalanță în Alpii Elvețieni. Fanii sunt în stare de șoc

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Cum arată Ilie Dumitrescu la vârsta de 57 de ani, atunci când renunță la haine și merge la piscină
Cum arată Ilie Dumitrescu la vârsta de 57 de ani, atunci când renunță la haine și merge la piscină
Condimentul care nu ar trebui pus niciodată în ciorbă. Gospodinele spun că i-ar putea strica gustul
Condimentul care nu ar trebui pus niciodată în ciorbă. Gospodinele spun că i-ar putea strica gustul Catine.ro
Ce spune Iulia Vântur despre revenirea în România. Vedeta nu este sigură că mutarea în India e definitivă
Ce spune Iulia Vântur despre revenirea în România. Vedeta nu este sigură că mutarea în India e definitivă
Can Yaman a făcut primele declarații după acuzațiile care i s-au adus. Ce a avut de spus actorul turc
Can Yaman a făcut primele declarații după acuzațiile care i s-au adus. Ce a avut de spus actorul turc Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Jack Devine, fost șef al operațiunilor CIA la nivel global: „Sper și mă aștept ca România să rămână o țară sigură”
Jack Devine, fost șef al operațiunilor CIA la nivel global: „Sper și mă aștept ca România să rămână o... Libertatea.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Se închid școlile din România din cauza frigului. Județele unde elevii învață online
Se închid școlile din România din cauza frigului. Județele unde elevii învață online Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de brânză cu lămâie, stafide și miez cremos de jeleu de lămâie
Budincă de brânză cu lămâie, stafide și miez cremos de jeleu de lămâie HelloTaste.ro
Cum se trăiește în cel mai geros oraș din lume, unde - 40 de grade este temperatura normală. O femeie arată ce face când iese din casă
Cum se trăiește în cel mai geros oraș din lume, unde - 40 de grade este temperatura normală. O femeie arată ce... Antena3.ro
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Guvernul va împrumuta 1 miliard de euro/lună de la populație. Statul a lansat Tezaur 2026 cu dobânzi sub rata inflației
Guvernul va împrumuta 1 miliard de euro/lună de la populație. Statul a lansat Tezaur 2026 cu dobânzi sub rata... Jurnalul
Fiica Alinei Sorescu a împlinit 12 ani! Mesajul lui Alexandru Ciucu, după ce s-a plâns pe Instagram că nu a fost invitat
Fiica Alinei Sorescu a împlinit 12 ani! Mesajul lui Alexandru Ciucu, după ce s-a plâns pe Instagram că nu a fost... Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Românii care au investit în aur au dat lovitura. Gramul a ajuns la cea mai mare valoare din istorie
Românii care au investit în aur au dat lovitura. Gramul a ajuns la cea mai mare valoare din istorie Observator
Remedii naturale pentru secreții nazale abundente. Cum poți ameliora acest simptom
Remedii naturale pentru secreții nazale abundente. Cum poți ameliora acest simptom MediCOOL
Koshari, mâncarea egipteană care nu impresionează prin aspect, dar este delicioasă
Koshari, mâncarea egipteană care nu impresionează prin aspect, dar este delicioasă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Noile tehnologii care au impresionat la CES 2026. Ce dispozitive au atras atenția tuturor
Noile tehnologii care au impresionat la CES 2026. Ce dispozitive au atras atenția tuturor UseIT
Clătite cu lămâie și mac în compoziție. Cum poți transforma un desert banal într-unul de excepție
Clătite cu lămâie și mac în compoziție. Cum poți transforma un desert banal într-unul de excepție Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x