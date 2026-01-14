Cine este și cu ce se ocupă prima soție a lui Cristian Boureanu. De ce au ajuns să divorțeze după patru ani de căsnicie

Cristian Boureanu se numără printre concurenții care au acceptat provocarea Survivor 2026. Deși este un nume celebru în lumea politică, puțini sunt cei care știu cine este și cu ce se ocupă prima lui soție.

Cristian Boureanu a intrat din nou în atenția publicului odată cu participarea la Survivor 2026. Telespectatorii au așteptat cu nerăbdare să-l vadă pe acesta într-o ipostază diferită, chiar în competiția din Republica Dominicană.

Un lucru este cert, concurentul reality show-ului nu este străin camerelor de filmat. În trecut, Cristian Boureanu apărea des pe micile ecrane, fiind implicat în diferite scandaluri, printre acestea numărându-se și cel cu prima soție, Irina.

Cine este și cu ce se ocupă prima soție a lui Cristian Boureanu

Cristian și Irina Boureanu au trăit o frumoasă poveste de dragoste, iar din rodul iubirii lor s-a născut o fetiță minunată. De altfel, cei doi s-au căsătorit în anul 2000, urmând să divorțeze după patru ani de căsnicie.

Motivul care a dus la separare ar fi fost infidelitatea partenerei sale. Se pare că Irina Boureanu l-ar fi înșelat pe fostul politician cu nașul de cununie. La scurt timp de la aflarea veștii, concurentul de la Survivor 2026 și prima lui soție au divorțat.

În urma separării, Cristian Boureanu i-a impus reguli dure fostei partenere. Acesta și-a dorit ca fetița lor, Ioana, să locuiască alături de el. În prezent, tânăra se află în grija tatălui ei, potrivit cancan.ro.

De asemenea, acesta i-ar mai fi cerut Irinei Boureanu să renunțe la relația cu nașul de cununie dacă vrea să își mai vadă fiica.

„I-am spus: „Mulțumesc!”. Mie mi-a făcut un bine. Eu n-aș fi continuat cu Irina, nu reușeam să fim pe aceeași lungime de undă, ne doream alte lucruri de la viață”, a povestit Cristian Boureanu în urmă cu câțiva ani, conform sursei citate mai sus.

După separarea de fostul politician, Irina Boureanu a preferat să se retragă din lumea mondenă și să stea departe de luminile reflectoarelor, concentrându-se asupra carierei sale în stomatologie. Puțini sunt cei care știu că prima soție a concurentului de la Survivor 2026 este de profesie medic stomatolog.

Ce acuzații dure îi aducea Irina Boureanu soțului ei în timpul divorțului

În timpul divorțului, Irina Boureanu a adus acuzații neașteptate împotriva soțului ei. Aceasta l-a acuzat pe Cristian Boureanu de agresiune, spunând că a fost amenințată de mai multe ori.

„Am fost amenințată cu moartea. Am făcut plângeri penale împotriva lui. Sper ca instituțiile din România de acum să nu mai fie ca atunci. Am vrut să fac multe lucruri, dar nu s-a putut face prea mult.

Cred că e obișnuit ca nimeni să nu îl înfrunte. La momentul divorțului era în plină ascensiune politică și știam că ar face orice să nu își strice imaginea. Orice înseamnă orice. Am preferat să îl las așa ca să nu se întâmple lucruri foarte rele pentru mine și pentru Ioana. Fetița asista la scenele violente. S-a întâmplat de multe ori.”, a spus Irina Boureanu în 2016, conform sursei citate mai sus.