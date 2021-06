Claudia Pătrășcanu, o nouă înfățișare la procesul cu Gabi Bădălău. Ce a mărturisit despre tatăl copiilor ei

Claudia Pătrășcanu a declarat pentru Antena Stars că în urmă cu câteva săptămâni tatăl copiilor ei i-ar fi spus că este o mamă minunată și că îi pare rău pentru că a chinuit-o. Cântăreața a spus că și-ar fi dorit ca Gabi Bădălău să fi recunoscut și public aceste chestiuni.

„Fiecare face ce vrea cu viața lui. Deocamdată pentru mine copiii sunt cei mai importanți, educația lor și cam atât. Eu mi-aș fi dorit ca încă soțul să spună el public ceea ce mi-a spus între 4 ochi acum niște săptămâni bune: ce fel de om sunt, ce mamă minunată, ce soție am fost, că regretă, că îi pare rău că m-a chinuit atât de mult. Mi-aș fi dorit să iasă public și să spună acest lucru și să spună și în instanță. Eu știu foarte bine cine sunt și cum sunt. Știe și dumnealui. Dacă ar fi spus public s-ar fi așezat lucrurile demult”, a declarat Claudia Pătrășcanu, pe holurile Judecătătoriei.

Ce spune Claudia Pătrășcanu despre relația dintre Gabi Bădălău și copiii lor

Întrebată despre relația pe care o are în prezent cu Gabi Bădălău, artista a precizat că respectă programul de vizită pe care el îl are să-și vadă copiii

„Am încercat să-i convingem pe copii. Copiii merg când e programul lui de vizită. Sunt copii, uneori au chef, uneori n-au chef, motivează că vor să meargă cu mami, ba vor să nu se ducă. Trebuie să-i înțelegem și pe ei. În momentul în care copiii merg la el eu nu știu ce se întâmplă acolo”.

Întrebată dacă și-ar lăsa copiii într-o vacanță în străinătate cu tatăl lor, Claudia Pătrășcanu a spus că deocamdată nu ar avea încredere.

„Trebuie să înțelegem că copiii sunt foarte mici, sunt foarte atașați de mine. Dacă mă întrebați acum, n-aș fi de acord în momentul de față. Nu am nici încredere în tatăl copiilor, recunosc”, a spus Claudia Pătrășcanu.

Pe lângă procesul de divorț, Claudia Pătrășcanu se mai judecă cu Gabi Bădălău pentru un litigiu de muncă. În prima instanță a acestui proces, judecătorii i-au dat câștig de cauză artistei care acuză că a fost angajată la o firmă a soțului, fără să fie plătită.

„Da, am câștigat litigiul de muncă. (...) Am fost angajată destul, ca să fiu dată afară și ca să mi se poată lua copiii. Pe acest principiu s-a mers: hai s-o dăm afară din casă, hai s-o dăm afară și de la muncă, căci poate putem așa să luăm copiii. Hai să cerem un test psihiatric că poate o scoatem nebună și îi iau copiii, hai să facem toate startegiile din lume că poate, poate ....”, a declarat Claudia Pătrășcanu la Xtra Night Show, potrivit Spynews.