Cum a reacționat Mihai Bendeac după ce s-a spus că momentul lui pe cal de la Gala lui Florin Piersic a fost regizat

Mihai Bendeac a intrat pe cal, în rolul lui Mărgelatu, pe scena Teatrului Național din București, pentru a-l sărbători și a-i aduce un omagiu maestrului Florin Piersic, care a împlinit 90 de ani. În timp ce se afla pe scenă, calul a avut un moment neprevăzut, iar Mihai Bendeac a avut un mesaj pentru cei care au spus că a fost regizat.  

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 28 Ianuarie 2026, 13:21 | Actualizat Miercuri, 28 Ianuarie 2026, 14:13
Galerie
Interpretându-l pe Mărgelatu, Mihai Bendeac a urcat călare pe scena Teatrului Național | captura Youtube

Mai mulți actori au urcat pe scenă la „Gala Aniversară Florin Piersic, 90 de ani”, la Teatrul Național din București. Florin Piersic i-a primit cu bucurie pe fanii și actorii care au venit să-i ureze La mulți ani!

Citește și: Florin Piersic, sărbătorit cu o gală-eveniment la vârsta de 90 de ani

Interpretându-l pe Mărgelatu, Mihai Bendeac a urcat călare pe scena Teatrului Național

Mihai Bendeac a urcat pe scenă, interpretând rolul celebru al lui Florin Piersic, Mărgelatu. Calul și-a făcut nevoile pe scenă, iar Mihai Bendeac a tratat cu umor situația, reușind să rămână în personaj. „Eu îmi făceam probleme că scuip semințe pe scena de la Național", a spus actorul.

După un moment umoristic, Mihai Bendeac a coborât de pe cal și a ieșit din personaj, pentru a ține un discurs emoționant pentru maestrul care l-a inspirat în carieră.

Mihai Bendeac i-a sărutat mâna lui Florin Piersic

Bendeac i-a sărutat mâna sarbatoritului Florin Piersic și i-a spus:

„Aș vrea să vă mulțumesc foarte mult, mama e în sală, dar țin să spun asta. Nu cred că există topuri pentru actori, care sunt mai mari, mai buni profesional, nu cred în asta, dar cred că putem să ne gândim care actor e cel mai iubit.

Vreau să vă spun că din cauza sau datorită dumneavoastră, nu știu momentan, am atins un moment în care, nu vreau să transform asta într-o virtute, dar de foarte multe ori familia mea e mai puțin importantă decât publicul meu. Nu e ceva de lăudat, îmi pare rău că spun asta de față cu mama, de când mă știu pe această lume și în această profesie, eu m-am uitat la dumneavoastră ca la Dumnezeu și relația pe care dumneavoastră ați dezvoltat-o cu publicul de-a lungul timpului mi se pare că e absolut unică. Nu am să ajung niciodată așa cum sunteți dumneavoastră iubit”.

Cum a reacționat Mihai Bendeac după ce s-a spus că momentul lui pe cal de la Gala lui Florin Piersic a fost regizat: „Cum exact cred ei că s-a întâmplat regia?”

Ulterior, Mihai Bendeac a avut o întrebare retorică pentru cei care au spus că momentul a fost unul regizat:

„Înțeleg că există cetățeni care cred că ce s-a întâmplat ieri seară a fost regizat. Eu sunt curios, însă, cum exact cred ei că s-a întâmplat regia? Dincolo de asta… La mulți ani, Florin Piersic! Mulțumesc, meștere, pentru toată bucuria adusă oamenilor! Plecăciuni”, a scris actorul.

Colaj cu Mihai Bendeac si florin piersic la TNB
+2
Mai multe fotografii

