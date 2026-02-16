Mama lui Mihai Bendeac, cadou special de ziua artistului. Ce i-a oferit Emilia Bendeac și ce urări a mai primit el la 43 de ani

În ziua în care a împlinit 43 de ani, Mihai Bendeac a primit o mulțime de urări emoționante de la familie, colegi de breaslă, prieteni și fani. Emilia Bendeac, mama actorului, i-a oferit acestuia un cadou cu totul și cu totul special.

Emilia Bendeac a pictat un tablou cu chipul lui Mihai Bnedeac. Actorul i-a mulțumit mamei spunându-i „Te iubesc!”.

„Mi-am dorit foarte mult să finalizez tabloul acesta până la ziua lui de naștere. Îți doresc sănătate,să îți realizezi proiectele pentru care munceșți cu atât de multă dăruire și să rămâi același om cu sufletul bun pe care eu îl cunosc foarte bine. Te iubim mult. LA MULȚI ANI! P.S. Nu știu cine ti-a făcut perucă asta pentru film dar mi-au dat ,,de furcă" pletele astea până le-am pictat...”, a scris Emilia Bendeac în dreptul unei fotografii cu tabloul, pe care a publicat-o pe Facebook.

Vlad Drăgulin și Anca Dinicu, urări speciale pentru Mihai Bendeac

Vlad Drăgulin a avut un mesaj emoționant pentru cel care a avut încredere în el la începutul carierei lui de actor.

„Este o bucurie să joc cu un partener ca tine. Și a fost o bucurie să te descopăr și ca regizor — un regizor extrem de generos cu actorii, care are ca preocupare principalǎ sǎ ne punǎ mereu în lumina cea bunǎ. Ai făcut și o să faci generații întregi să râdă!

Îți mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ai dat-o când eram lipsit de orice experiențǎ şi pentru felul în care știi să scoți de la mine lucruri pe care nici nu știam că le am. LA MULTI ANI!”, a transmis Vlad Drăgulin.

Un mesaj special a avut și Anca Dinicu.

„Între 12 orașe plecați în caravană și un turneu ne oprim un moment și spunem un “La mulți ani!”

Astăzi nu sărbătorim doar succesul filmului Băieți de Oraș, ci și omul din spatele și fața camerei, cel care a crezut în povestea asta mai mult că oricine. La mulți ani, Mihai Bendeac!

Îți mulțumim că ne-ai ghidat cu atâta pasiune. Îți doresc cât mai multe nevroze creative, cât mai puține interacțiuni sociale inutile și o sănătate mentală la fel de stabilă că până acum”, i-a transmis Anca Dinicu lui Mihai Bendeac.

Ce face Mihai Bendeac de ziua lui de naștere

De ziua sa, Mihai Bendeac a publicat mai multe imagini pentru a arăta cum a fost viața lui în utlima perioadă. Actorul a precizat că cel mai mare cadou pe care l-a primit de la ziua lui este faptul că filmul său, „Băieți de oraș”, și că spectacolele lui sunt iubite de public.

„43 Am ales să pun aceste fotografii pentru a exprima faptul că așa am trăit lately. În microbuz, camere de hotel, cinematografe. Chiar și azi, sunt la Cluj, cu un spectacol. Mă bucur că m-a prins această vârstă într-un haos și alături de mii de oameni. Asta spune multe. Mereu preferam singurătatea in apropierea zilei mele de naștere. În continuare iubesc singurătatea dar… A fost/este mai bine așa în momentul ăsta. Mulțumesc pentru cadou. Faptul că filmul Băieți de oraș este iubit, faptul că spectacolele noastre sunt iubite le iau ca pe un cadou. Altminteri, ce să zic. Mă simt cool la această vârstă. Bărbat. În sfârșit! Mulțumesc pentru urări, deși o să-mi fie imposibil să apuc să le citesc pe toate. Vă pup pe hemogramă și vă iubesc și eu cum știu și cum pot”, a spus Mihai Bendeac.

