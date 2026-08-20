Conflictul dintre Răzvan Kovacs și Ema Oprișan ajunge în instanță. Motivul din spatele deciziei

Răzvan Kovacs trece printr-o perioadă dificilă și spune că îi este dor de copiii săi. Fostul concurent de la „Insula Iubirii” a decis să apeleze la ajutor juridic pentru a rezolva situația cu Ema Oprișan.

Răzvan Kovacs trece printr-o perioadă extrem de dificilă în relația cu Ema Oprișan. Cei doi au ajuns într-un punct tensionat, iar legătura dintre ei pare să devină tot mai complicată. Deși au încercat să păstreze o relație civilizată de dragul copiilor, în ultima perioadă au apărut tot mai multe neînțelegeri.

Conflictul dintre Răzvan Kovacs și Ema Oprișan ajunge în instanță

Fostul concurent de la „Insula Iubirii” a dezvăluit că nu ar mai fi primit imagini cu copiii săi și că își dorește ca situația să fie rezolvată pe cale legală, astfel încât să poată avea din nou acces la cei mici.

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Deși a încercat să se bucure de vacanță și să păstreze aparența că este bine, Răzvan susține că, în realitate, trece printr-o perioadă apăsătoare. Acesta spune că nu își dorește să își transforme suferința într-un spectacol pe rețelele de socializare.

Răzvan Kovacs, afectat de situația copiilor săi

Fostul concurent de la „Insula Iubirii” a mărturisit că a preferat să nu vorbească public despre situația prin care trece, mai ales că a fost plecat în vacanță. Cu toate acestea, spune că momentele aparent frumoase au fost umbrite de dorul copiilor săi.

„Nu am spus nimic, nu am mai postat nimic, pentru că, cumva, am fost și într-o vacanță în perioada trecută… Motiv pentru care am încercat să mă bucur de vacanță atât cât am putut, pentru că de fiecare dată când vedeam un loc de joacă pentru copii, când vedeam copiii la plajă, îmi aminteam de copii, bineînțeles. Dar… na! Asta e situația. Încerc să mă adaptez cumva la ceea ce se întâmplă în viața noastră. Probabil nu sunt nici primul, nici ultimul care pățește chestia asta sau căruia i se întâmplă asemenea situații”, a declarat acesta pentru Spynews.ro.

În spatele imaginilor optimiste din vacanță, Răzvan Kovacs spune că încearcă să se adapteze unei situații pe care o consideră dificilă. Fiecare loc de joacă sau familie întâlnită în timpul călătoriei i-ar fi amintit de copiii săi și de dorul pe care îl simte.

De ce a decis Răzvan să apeleze la ajutor juridic

Răzvan Kovacs pare acum hotărât să facă următorul pas pentru a rezolva neînțelegerile dintre el și Ema Oprișan. Acesta a declarat că intenționează să apeleze la ajutor juridic, în speranța că situația va putea fi clarificată pe cale legală.

Fostul concurent își dorește ca problemele dintre el și Ema să fie soluționate astfel încât să poată avea o relație firească cu copiii săi. Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile între cei doi și dacă demersurile legale vor reuși să pună capăt tensiunilor.