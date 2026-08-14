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Ema de la Insula Iubirii, reacție tranșantă după apariția la Insula Iubirii – Reuniuni! Ce a transmis, după ce a fost criticată

Ema Oprișan de la Insula Iubirii și-a luat prin surprindere urmăritorii atunci când a avut o reacție tranșantă la adresa celor care au criticat-o pentru faptul că ar purta ținute sumare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 14 August 2026, 14:43 | Actualizat Vineri, 14 August 2026, 22:48
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Descoperă ce reacție a avut Ema Oprișan la adresa celor care au criticat-o în ultima perioadă | Antena 1
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Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au fost unul dintre cele mai apreciate și îndrăgite cupluri de la Insula Iubirii sezonul 7. Cei doi au ales să meargă în Thailanda pentru a-și testa fidelitatea. În luna aprilie a acestui, cei doi s-au despărțit și au ales să meargă pe drumuri diferite.

Între timp, nu puțini au fost cei care au observat faptul că fosta concurentă din Thailanda a trecut printr-o transformare uluitoare. Unii au ales să o critice pentru stilul vestimentar și pentru ținutele sumare, însă Ema Oprișan a avut o reacție dură la adresa celor nemulțumiți.

Ema de la Insula Iubirii, reacție tranșantă după apariția la Insula Iubirii – Reuniuni! Ce a transmis, după ce a fost criticată pentru ținutele sumare

Ema Oprișan este una dintre cele mai apreciate concurente de la Insula Iubirii, aceasta având în prezent peste 118 mii de urmăritori doar pe Instagram.

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Bruneta a trecut printr-o despărțire dureroasă de Răzvan Kovacs, după ce acesta a ales să plece de acasă. Ema Oprișan a suferit extrem de mult și, deci și cei doi nu au semnat încă actele de divorț la notar, aceștia se consideră despărțiți definitiv.

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Un detaliu observat de mulți a fost faptul că bruneta a trecut printr-o transformare uluitoare. A slăbit foarte mult și are în prezent o siluetă de invidiat. Mai mult decât atât, se pare că această schimbare i-a dat brunetei mai multă încredere în forțele proprii, lucru ce a făcut-o să poarte mai des ținute îndrăznețe, ce îi pun în valoare silueta. Unii urmăritori, mai cârcotași, au criticat-o pentru ținutele sumare din ultima perioadă, punând totul pe seama așa-zisului divorț.

Aceste prejudecăți au deranjat-o din plin pe Ema Oprișan și aceasta a avut o reacție dură la adresa criticilor săi:

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„MOOD: am încetat să-mi mai cer scuze pentru corpul în care trăiesc.

Pentru cei care spun că „de când am rămas singură am început să mă postez dezbrăcată”…

Da. Sunt într-un costum de baie. La plajă. La aproape 40 de grade.
Și, surpriză… nu pentru că am rămas singură. Ci poate pentru că, în sfârșit, am început să rămân eu cu mine.

Am avut două sarcini. Am avut aproape 100 kg.
Am slăbit. M-am îngrășat. Corpul meu s-a schimbat de nenumărate ori.

Am vergeturi. Am piele care nu mai stă perfect întinsă. Am două cicatrici de la cezariene și altele rămase în urma operației de ridicare a sânilor.

Și mult timp le-am privit ca pe niște defecte.

M-am întrebat dacă sunt suficient de atrăgătoare pentru omul de lângă mine.
Mi-a fost rușine să port anumite haine.
Îmi făceam poze „tip buletin”, din unghiurile în care eram sigură că nu se vede nimic din ceea ce eu consideram imperfect.

Astăzi mă uit altfel în oglindă.

Nu mai văd doar corpul pe care îl am acum.
Îl văd și pe cel de aproape 100 kg.
Îl văd pe cel care a purtat doi copii.
Îl văd pe cel care a trecut prin două cezariene, operații, slăbit, schimbări… și prin toate versiunile mele de până aici.

Fiecare urmă de pe el aparține unui capitol din viața mea.
Și nu mai vreau să șterg capitole doar pentru ca povestea să pară perfectă.

Da, lucrez la mine. La corp, la minte, la suflet.
Dar diferența este că astăzi nu mai fac asta pentru că nu-mi place de mine.
O fac tocmai pentru că am început să mă iubesc.

Așa că da… poate mă vedeți mai mult.
Dar nu pentru că am rămas singură.

Ci pentru că nu mă mai ascund de mine.

Iar dacă altcineva vede un defect acolo unde eu văd o poveste… e în regulă.
Nu mai am nevoie ca toată lumea să mă placă pentru ca eu să mă plac.

În poza în care eram mai „grăsuță” eram eu.
În poza în care sunt slabă sunt tot eu.

imagine cu ema oprisan de la insula iubirii
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Și pentru prima dată, nu mai aleg pe care dintre ele să o iubesc.
Le iubesc pe amândouă. Pentru că amândouă m-au adus aici. 🖤
#ema #mom #minime #loveyourself #myloveac”, a fost mesajul plin de semnificație transmis de fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 7, după numeroasele critici primite.

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