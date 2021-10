Costi Ioniță, surprins alături de o actriță de la Hollywood. În ce ipostază au fost fotografiați cei doi

Costi Ioniță nu încetează niciun moment din a-și surprinde comunitatea de fani pe care a strâns-o pe rețelele de socializare. De această dată, el a apărut în studio-ul de înegistrări din America, unde el creează muzică, alături de actrița din serialul „Orange is the new black”, Dascha Polanco.

Costi Ioniță, alături de Dascha Polanco, în studioul de înregistrări. Cum au fost surprinși cei doi

Costi Ioniță a apărut pe rețelele de socializare alături de Dascha Polanco, care-i ținea mâna pe picior, iar fanii artistului s-au activat imediat în secțiunea de comentarii. Actrița este foarte apreciată de fanii din întreaga lume, iar Costi a reușit să colaboreze la un proiect alături de ea și nu a ezitat să se și fotografieze împreună.

Citește și: Costi Ioniță a produs un cântec reggae care a ajuns locul 1 în lume. Artiștii internaționali sunt Sean Paul, Shaggy și Spice

Îmbrățișați prietenește, Dascha Polanco și-a permis să-și așeze și o mână pe piciorul producătorului, semn că relația dintre ei este una foarte bună. Costi a făcut publică fotografia, iar fanii amândurora au ținut să le scrie mai multe comentarii de apreciere, semn că îi îndrăgesc pe amândoi în aceeași măsură.

Costi și Dascha Polanco par a fi foarte apropiați și cu siguranță colaborarea dintre ei doi va fi una care va rupe topurile muzicale din întreaga lume. Dascha Polanco s-a făcut remarcată în lumea cinematografiei și a televiziunii după ce a fost distribuită în serialul de succes „Orange is the new black”, dar și în alte filme și seriale care au fost vizionate de milioane de oameni de pe întreaga planeta.

Imaginea a strâns mii de aprecieri din rândul fanilor, dar și sute de comentarii de apreciere atât pentru el, cât și pentru frumoasa actriță de la Hollywood. „Te iubesc, Dash, ești cea mai tare din Orange is the new black”, „Un om cu o valoare forță Costi Ioniță. Jos pălăria din partea mea un om de nota 10 felicitări”, „Sunteți cei mai tari, vă apreciez pe amândoi”, au fost doar câteva dintre mesajele pe care Costi le-a primit de la fanii săi din întreaga lume.

Cine este Dascha Polanco, actrița de la Hollywood cu care s-a fotografiat Costi Ioniță

Dascha Polanco este o actriță dominicană americană cunoscută pentru interpretarea personajului Dayanara "Daya" Diaz în „Orange Is the New Black (2013)”.

Citește și: Cum a reacționat Loredana când Costi Ioniță i-a propus colaborarea cu 11 maneliști în piesa "Fericire": Asta înseamnă să fii divă

Începând din ianuarie 2018, ea a avut un rol de interpretat și în „Asasinarea lui Gianni Versace: American Crime Story (2016)”, în rolul detectivului Lori Weider. Dascha Polanco s-a născut în Santo Domingo, Republica Dominicană, dar s-a mutat în Statele Unite la o vârstă fragedă.

Actrița a fost crescută în Sunset Park, Brooklyn, New York și Miami de către tatăl ei, mecanic de meserie, și mama, cosmetician. Dascha Polanco este sora cea mai mare dintre cei trei copii, ea mai având un frate și o soră.

Sezoanele 1, 2 și 3 din Asia Express sunt acum exclusiv pe AntenaPLAY. Vezi și episoadele full din noul sezon Asia Express