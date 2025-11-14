Rochia cu decolteu abisal a Gabrielei Prisăcariu a atras toate privirile. Ce i-a zis soțul ei când a plecat la eveniment

Soția lui Dani Oțil, frumos model Gabriela Prisăcariu, a întors toate privirile la un eveniment, purtând o ținută spectaculoasă.

Gabriela Prisăcariu a participant de curând un eveniment de gală și nu a ezitat să își pună în evidență silueta sculptată, purtând o rochie care i-a pus în valoare formele.

Cu un decolteu amplu și o talie de viespe, Gabriela și-a etalat silueta de invidiat într-o rochie argintie, fără bretele, la care a asortat și o blană albă pe care a purtat-o pe un umăr.

Frumoasa vedeta a fost la un eveniment acolo unde avea să o cunoască pe Mădălina Ghenea și a profitat de ocazia specială pentru a se îmbrăca extrem de elegant.

Cu un machiaj elegant, o coafură chic și o rochie superbă, Gabriela s-a pregătit pentru eveniment, în timp ce soțul ei, Dani Oțil, și fiul ei, Tiago, o admirau.

Înainte să iasă pe ușă, soțul ei, vizibil mândru de femeia frumoasă pe care o are alături, a filmat-o și a făcut câteva glume pe seama ținutei și a faptului că pleacă fără el la eveniment. Gabriela Prisăcariu a plecat singură la eveniment pentru că era unul destinat femeilor.

Tiago nu ar fi vrut ca mama lui să plece și o întreba în prag de ce nu merge și tati cu ea, iar Gabriela a început să râdă, spunându-i că tati rămâne acasă cu el.

Dani a ținut să îi zică Gabrielei să îi transmită un mesaj Mădălinei Ghenea, în caz că celebra actrița avea să o întrebe unde e.

Dani Oțil: Mama, stai puțin. Îți plânge copilul de foame. Unde te duci? Dacă te întreabă Mădălina Ghenea de mine, îi spui că sunt căsătorit.

Gabriela Prisăcariu: Mădălina Ghenea cu Gerard Butler, eu cu tine. Fiecare cu ce a putut.

Acesta a fost dialogul savuros în pragul ușii pe când Gabriela aștepta să plece la eveniment. Modelul în vârstă de 32 ani a strălucit la elegantul eveniment, deși puțini știu că în această perioadă se confruntă cu probleme medicale.

Soția lui Dani Oțil nu a lăsat să se vadă acest lucru. Gabriela povestise pe Insta Story cu puțin timp în urmă că urmează să facă investigații mai amănunțite, după ce a făcut deja o vizită la medic și s-a programat pentru endoscopie.

„Update din viața reală. Nu am prea fost prezentă pe aici, pentru că încă nu mi-am revenit după criza de fiere - care, de fapt, s-ar putea să fi fost o gastrită. Trebuie să îmi fac o endoscopie. N-am energie să fac nimic”, a declarat Gabriela Oțil pe contul ei de Instagram.

Se pare că a avut niște crize de fiere care au lăsat-o fără energie, în special în aceste zile când avea de filmat mai multe campanii pentru brandurile cu care colaborează.

Vedeta e încrezătoare că se va pune pe picioare în curând și se va putea ocupa de toate proiectele sale.

