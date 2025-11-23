Tânăra care a devenit model de mâini și câștigă într-o zi cât alții în câteva luni. Ce sacrificii face | FOTO

Avisha Tewani este model profesionist de mâini și spune că meseria ei nu este deloc una ușoară.

Totul a început în anul 2020, când Avisha lucre ca stilist freelancer, o meserie pe care o practică și astăzi, pe lângă propria afacere și modeling. Inspirată de o ședință foto cu inele de logodnă, a trimis imaginile unui agent și, la scurt timp, avea deja primul contract semnat.

De atunci, Avisha a colaborat cu nume mari, precum Coca-Cola sau Kylie Cosmetics. Mâinile sale apar în reclame pentru branduri de lux precum Dior sau Chanel și câștigă 2.600 de euro (aproximativ 13.220 de lei) într-o singură zi, potrivit Daily Star. Cu toate acestea, tânăra spune că succesul vine cu reguli stricte și sacrificii neașteptate.

Sacrificiile făcute de Avisha pentru a-și păstra mâinile impecabile: „Am fost nevoită să fac câteva schimbări în viața mea”

Pentru a-și păstra mâinile frumoase și a evita accidentele, Avisha a renunțat la plimbările cu bicicleta și poartă mănuși în timp ce spală vasele, fiind extrem de atentă la rutina zilnică pentru a-și păstra manichiura perfectă.

Pe platoul de filmare, poate câștiga între 260 de euro și 2.600 de euro pe zi, iar, pe lângă mâini, a început să fie solicitată și pentru alte părți ale corpului, precum picioare, urechi sau gât, potrivit Daily Star.

„Am fost nevoită să fac câteva schimbări în viața mea. Am renunțat la abonamentul pentru bicicleta din oraș, pentru că m-am accidentat de mai multe ori și mi-am fracturat cotul și încheietura. Nu mai puteam să-mi asum acest risc. Îmi plăcea să fac box la antrenamente, dar am renunțat, ca să nu-mi stric mâinile. Dacă fac orice tip de exercițiu, port mănuși ca să nu apară bătături. La fel și când spăl vasele, înainte nu purtam mănuși, acum le folosesc mai des”, a dezvăluit tânăra potrivit sursei citate mai sus.

În ciuda așteptărilor, ședințele foto nu presupun doar „să ții ceva în mână”. Ele pot fi extrem de chinuitoare, programul desfășurându-se între două și 12 ore, cu echipe de la cinci până la 35 de persoane. De asemenea, unele confirmări de booking vin chiar în dimineața filmărilor.

„Este foarte greu. Clientul nu știe întotdeauna ce vrea exact. Ei se bazează pe tine să fii creativ, să faci produsul să arate atractiv și să arăți branding-ul. Uneori ai doar unul sau două produse disponibile, cum ar fi un ruj, și trebuie să faci totul perfect. Am avut o ședință cu Chanel pentru Ziua Îndrăgostiților, a durat două zile și am schimbat manichiura de două sau trei ori”, a povestit Avisha, potriviy Daily Star.

Înainte de fiecare ședință foto, Avisha își pregătește mâinile cu o manichiură conform cerințelor clientului. Totodată, este extrem de atentă în rutina zilnică pentru a nu le deteriora.

