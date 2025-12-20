Cu cât se vinde un apartament în complexul rezidențial deținut de jucătorul de la FCSB Florin Tănase. Ce profit face

Fotbalistul FCSB a dat lovitura în lumea afacerilor cu complexul rezidențial pe care îl deține.

Chiar dacă prețurile sunt destul de mari, având în vedere că acest complex rezidențial se află în zona de nord a Capitalei, se pare că există mulți cumpărători.

Florin Tănase are o carieră remarcabilă în lumea fotbalului și, de curând, s-a lansat și în afaceri imobiliare, reușind să facă un profit considerabil din vânzarea de apartamente în complexul său rezidențial.

Ce profit a reușit să facă Florin Tănase din vânzarea de apartamente în complexul său rezidențial

Chiar dacă prețurile sunt destul de mari, având în vedere că acest complex rezidențial se află în zona de nord a Capitalei, se pare că mulți doritori și-au dorit să prindă un apartament în complexul rezidențial al fotbalistului.

Complexul său rezidențial este un adevărat succes pe piața imobiliară pentru că a reușit deja să vândă 75% din apartamentele din complexul său aflat în zona de nord a Capitalei.

Până în prezent, din vânzările pe care le-a făcut, Florin Tănase a reușit să câștige aproximativ 20 milioane de euro.

„Am ales una dintre cele mai căutate zone de către cumpărători, în special de către cei care lucrează în zonele din nordul orașului, și am încheiat un parteneriat cu SVN Romania, care este cel mai mare vânzător de locuințe noi din țară.

Am îmbinat elementele pozitive prezente în alte proiecte pentru a rezulta produsul ideal pentru cumpărătorii care doresc să locuiască într-un apartament premium, cu finisaje de top, amplasat într-o zonă verde situată la o distanță mică de toate punctele de interes din nordul Bucureștiului”, spunea Florin Tănase.

Complexul rezidențial al celebrului fotbalist se află construit pe un teren cumpărat de la Gigi Becali, patronul echipei FCSB. Florin Tănase nu este singurul jucător care a investit în acest complex, ci a mai fost susținut și de alți colegi precum Tony da Silva, Deian Sorescu, Andrei Cordea și Risto Radunovic.

Pentru că apartamentele sunt extrem de spațioase, iar poziționarea complexului rezidențial este una de top, cumpărătorii trebuie să știe că prețurile sunt destul de piperate. Un apartament cu două camere poate porni de la 132.400 euro, un apartament tip studio ajunge să costă 119.000 euro, un apartament cu 4 camere costă începând de la 268.000 euro, iar prețul de început pentru un apartament cu 3 camere este de 208.000 de euro, potrivit Cancan.

