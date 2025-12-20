Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cu cât se vinde un apartament în complexul rezidențial deținut de jucătorul de la FCSB Florin Tănase. Ce profit face

Cu cât se vinde un apartament în complexul rezidențial deținut de jucătorul de la FCSB Florin Tănase. Ce profit face

Fotbalistul FCSB a dat lovitura în lumea afacerilor cu complexul rezidențial pe care îl deține.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 20 Decembrie 2025, 08:00 | Actualizat Marti, 16 Decembrie 2025, 12:35
Galerie
Chiar dacă prețurile sunt destul de mari, având în vedere că acest complex rezidențial se află în zona de nord a Capitalei, se pare că există mulți cumpărători. | Hepta

Florin Tănase are o carieră remarcabilă în lumea fotbalului și, de curând, s-a lansat și în afaceri imobiliare, reușind să facă un profit considerabil din vânzarea de apartamente în complexul său rezidențial.

Ce profit a reușit să facă Florin Tănase din vânzarea de apartamente în complexul său rezidențial

Chiar dacă prețurile sunt destul de mari, având în vedere că acest complex rezidențial se află în zona de nord a Capitalei, se pare că mulți doritori și-au dorit să prindă un apartament în complexul rezidențial al fotbalistului.

Citește și: Cât costă un loc de parcare la Cupa Mondială 2026. Permisul, mai scump decât un bilet de meci la CM 2022

Articolul continuă după reclamă

Complexul său rezidențial este un adevărat succes pe piața imobiliară pentru că a reușit deja să vândă 75% din apartamentele din complexul său aflat în zona de nord a Capitalei.

Până în prezent, din vânzările pe care le-a făcut, Florin Tănase a reușit să câștige aproximativ 20 milioane de euro.

„Am ales una dintre cele mai căutate zone de către cumpărători, în special de către cei care lucrează în zonele din nordul orașului, și am încheiat un parteneriat cu SVN Romania, care este cel mai mare vânzător de locuințe noi din țară.

Citește și: Cât costă un sejur de Crăciun la pensiunea Monicăi Anghel. Prețurile care îi vor atrage pe turiști

Am îmbinat elementele pozitive prezente în alte proiecte pentru a rezulta produsul ideal pentru cumpărătorii care doresc să locuiască într-un apartament premium, cu finisaje de top, amplasat într-o zonă verde situată la o distanță mică de toate punctele de interes din nordul Bucureștiului”, spunea Florin Tănase.

Complexul rezidențial al celebrului fotbalist se află construit pe un teren cumpărat de la Gigi Becali, patronul echipei FCSB. Florin Tănase nu este singurul jucător care a investit în acest complex, ci a mai fost susținut și de alți colegi precum Tony da Silva, Deian Sorescu, Andrei Cordea și Risto Radunovic.

Pentru că apartamentele sunt extrem de spațioase, iar poziționarea complexului rezidențial este una de top, cumpărătorii trebuie să știe că prețurile sunt destul de piperate. Un apartament cu două camere poate porni de la 132.400 euro, un apartament tip studio ajunge să costă 119.000 euro, un apartament cu 4 camere costă începând de la 268.000 euro, iar prețul de început pentru un apartament cu 3 camere este de 208.000 de euro, potrivit Cancan.

colaj florin tanase
+1
Mai multe fotografii

Citește și: Cât costă să te cazezi de sărbători la hotelul lui Gică Hagi din Mamaia. Prețurile nu sunt pentru oricine

Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocu... Cum arată antagonista din cel mai nou film Avatar în realitate. Puțini ar recunoaște actrița care o joacă...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?” Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. &#8220;Ce-mi dați, bă, atâția bani?&#8221;
Observatornews.ro Domeniul cu 4.000 de concedieri în 2025. 700 de oameni, anunţaţi de Sărbători că sunt daţi afară Domeniul cu 4.000 de concedieri în 2025. 700 de oameni, anunţaţi de Sărbători că sunt daţi afară
Antena 3 S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
SpyNews Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Tzancă Uraganu a făcut furori în mediul online cu bradul său împodobit. Ce detaliu a stârnit reacții din partea fanilor
Tzancă Uraganu a făcut furori în mediul online cu bradul său împodobit. Ce detaliu a stârnit reacții din...
De ce să pui pliculețe de ceai la ferestre iarna. Trucul ieftin și eficient funcționează și pentru geamurile mașinii
De ce să pui pliculețe de ceai la ferestre iarna. Trucul ieftin și eficient funcționează și pentru geamurile... Catine.ro
Îndrăgitul actor turc Can Yaman este din nou burlac. Primele declarații după despărțirea de iubita sa: „Dragostea adevărată”
Îndrăgitul actor turc Can Yaman este din nou burlac. Primele declarații după despărțirea de iubita sa:...
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Channing Tatum și Jenna Dewan, noi detalii despre acordul de divorț. Ce acuzații grave i-a adus actorul fostei sale soții
Channing Tatum și Jenna Dewan, noi detalii despre acordul de divorț. Ce acuzații grave i-a adus actorul fostei... Elle
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Turtă dulce la tavă cu gem și glazură de ciocolată. Prăjitura iernilor de altădată
Turtă dulce la tavă cu gem și glazură de ciocolată. Prăjitura iernilor de altădată HelloTaste.ro
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua... Antena3.ro
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului useit
Horoscopul zilei de 20 decembrie 2025. Peștii se pun pe primul loc. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 20 decembrie 2025. Peștii se pun pe primul loc. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Parcul Natural Bucegi și comunele învecinate, vizate ca zone de non-intervenție și protecție strictă
Parcul Natural Bucegi și comunele învecinate, vizate ca zone de non-intervenție și protecție strictă Jurnalul
Elevul Mihai Voicu cucerește aurul la marile olimpiade internaționale de informatică
Elevul Mihai Voicu cucerește aurul la marile olimpiade internaționale de informatică Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Gheorghe a dat lovitura cu un soi de usturoi pe care îl vinde cu 100 de lei/kg. Are comenzi și în străinătate
Gheorghe a dat lovitura cu un soi de usturoi pe care îl vinde cu 100 de lei/kg. Are comenzi și în străinătate Observator
Proprietățile medicinale ale vâscului. Ce întrebuințări poate avea această plantă
Proprietățile medicinale ale vâscului. Ce întrebuințări poate avea această plantă MediCOOL
Carne fragedă de porc cu ananas, în sos dulce-acrișor
Carne fragedă de porc cu ananas, în sos dulce-acrișor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el UseIT
Prăjitură de iarnă cu mandarine sau portocale și blat pufos cu iaurt
Prăjitură de iarnă cu mandarine sau portocale și blat pufos cu iaurt Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x