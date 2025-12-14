Antena Căutare
Cât costă să te cazezi de sărbători la hotelul lui Gică Hagi din Mamaia. Prețurile nu sunt pentru oricine

Turiștii care vor să petreacă cele mai importante sărbători din an la hotelul lui Gică Hagi de la malul mării trebuie să scoată bani frumoși din buzunar.

Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 14 Decembrie 2025, 12:40 | Actualizat Vineri, 12 Decembrie 2025, 17:48
Cât costă să te cazezi de sărbători la hotelul lui Gică Hagi din Mamaia

Hotelul din Mamaia al lui Gică Hagi este una dintre cele mai de top unități de cazare pentru cei care își doresc să trăiască o experiență cu adevărat inedită la malul mării indiferent de sezon.

Fiind clasat în topul preferințelor și având 4 stele, hotelul fostului fotbalist clar nu este pentru oricine, deoarece prețurile pentru câteva zile de cazare sunt destul de piperate în comparație cu ale altor refugii de acest gen.

Descoperă în rândurile de mai jos cât de mulți bani scot românii din buzunar pentru a petrece Crăciunul sau Revelionul în 2025 la celebrul hotel!

La începutul anului 2025, „Regele” a investit 2 milioane de euro în afacerea sa, iar vestea s-a răspândit rapid.

Dacă în perioada ianuarie-martie 2025 au avut loc lucrări de renovare din cauza cărora doar 30% din camere s-au ocupat, în luna iunie a aceluiași an gradul de ocupare a crescut, fiind chiar mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Potrivit Ziarul Financiar, Cristina Calispera, senior sales and marketing manager al hotelului, a explicat că această creștere „a fost susţinută în principal de segmentul MICE (conferinţe, traininguri, seminarii)”, iar conform specialistei, MICE reprezintă „un pilon important pentru activitatea hotelului în lunile mai-iunie şi septembrie-decembrie”.

Prețurile nu îi fac să păstreze distanța pe cei care își permit acest hotel, însă cei care își doresc să trăiască această experiență măcar o dată în viață, mai ales de sărbători, trebuie să facă un efort financiar destul de important.

Spre exemplu, pentru perioada 25-26 decembrie, o noapte de cazare într-o cameră standard costă 545 de lei și include micul dejun. Cei care vor să se bucure de trei nopți de cazare în perioada 24-27 decembrie pot beneficia de un pachet promoțional care ajunge la suma de 593 de euro, adică aproximativ 3.000 de lei. Pentru grupurile de minim 4 persoane se aplică o reducere de 15% din prețul total.

Potrivit Cancan, pachetul de Crăciun conține trei nopți de cazare, mic dejun și cină inclusă. În Ajun, nașterea Domnului va fi anunțată de colindători, iar cei mici se vor putea bucura de prezența lui Moș Crăciun, dar și de o atmosferă întreținută de DJ.

În seara de Crăciun este inclusă o masă festivă cu muzică live, iar oaspeții au acces la saună, sala de fitness, piscină interioară și jacuzii.

Pentru Revelion, turiștii se vor bucura de aceleași servicii și facilități, focusul fiind de această dată pe o seară grecească cu muzică live, masă festivă, artificii și alte surprize greu de refuzat.

