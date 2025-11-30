Cât costă un loc de parcare la Cupa Mondială 2026. Permisul, mai scump decât un bilet de meci la CM 2022

Antena Căutare
FIFA a anunțat prețurile permiselor de parcare de lângă stadioanele unde se vor disputa partidele.

Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 30 Noiembrie 2025, 09:15 | Actualizat Joi, 27 Noiembrie 2025, 16:11
Cât costă un loc de parcare la Cupa Mondială 2026. Sumele sunt exorbitante

Pregătirile pentru Cupa Mondială 2026 se intensifică, iar competiția internațională de fotbal se anunță a fi cea mai profitabilă din istorie. Dincolo de prețul biletelor, un alt aspect pe care pasionații trebuie să îl ia în considerare este taxa locurilor de parcare, care pare să fie o adevărată „mină de aur” pentru organizatorii marelui eveniment.

Citește și: Cum arată cele trei mascote ale World Cup 2026. Ce reprezintă simpaticii Clutch, Maple și Zayu, de fapt

Cât costă un loc de parcare în SUA, la Cupa Mondială din 2026

Odată cu lansarea propriului site oficial, deținătorii de bilete au posibilitatea să își rezerve locuri de parcare. Între timp, FIFA a stabilit prețuri care ridică semne de întrebare, cel puțin în SUA. Astfel, la o semifinală sau la partida pentru locul trei, un suporter poate plăti până la 175 de dolari (151 de euro). De asemenea, pentru un meci în faza grupelor, de exemplu la stadionul AT&T din Texas, un loc de parcare costă 75 de dolari (65 de euro), notează Fanatik, care citează nytimes.com.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit surselor citate mai sus, aceste taxe de parcare depășesc prețul anumitor bilete la meciurile de la Cupa Mondială din 2022. În Qatar, un bilet de Categoria trei, pentru o partidă din faza grupelor, costa și 69 de dolari.

FIFA se așteaptă să câștige peste 13 miliarde de dolari cu Cupa Mondială din 2026

Prețurile permiselor de parcare pot fi comparate cu cele oferite de echipele din NFL și NBA. Organizatorii intenționează să implementeze această structură de prețuri la majoritatea sau la toate cele 16 stadioane, inclusiv în Canada și Mexic. Majoritatea sunt arene NFL înconjurate de parcări încăpătoare.

Toate permisele pentru 2026 nu sunt rambursabile și încă nu este clar unde vor fi aceste locuri de parcare. În timp ce Miami specifică un drum de 18 minute (0,91 mile) de Hard Rock Stadium, alte orașe anunță că locația este la „0 mile” de stadion.

Un reprezentant al serviciului de asistență clienți JustPark susține că „0 mile” este „doar ceva provizoriu” și că locurile de parcare vor fi alocate mai aproape de data evenimentului, potrivit surselor citate mai sus.

Totodată, nu este clar câte permise vor fi disponibile și dacă fanii vor putea să conducă până la parcări și să plătească în ziua meciului.

FIFA se așteaptă să câștige peste 13 miliarde de dolari cu Cupa Mondială din 2026. Va fi, cu siguranță, cel mai profitabil turneu sportiv disputat până acum, prețurile biletelor fiind pe măsură.

Citește și: Pe ce loc se află România în clasamentul FIFA. Tricolorii au urcat două poziții

Meciul de deschidere al Cupei Mondiale din 2026 va avea loc la Mexico City, pe stadionul Estadio Azteca, pe 11 iunie 2026. Finala este programată să se joace puțin peste o lună mai târziu, în apropiere de New York City, pe stadionul MetLife din New Jersey, pe 19 iulie.

Turneul extins, cu 48 de echipe și 104 meciuri, se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie în 16 orașe gazdă, printre care Toronto și Vancouver și se va putea urmări în AntenaPLAY.

