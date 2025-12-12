Antena Căutare
Cât costă un sejur de Crăciun la pensiunea Monicăi Anghel. Prețurile care îi vor atrage pe turiști

Iată care sunt prețurile pentru o noapte de cazare la pensiunea deținută de Monica Anghel numită „Sfânta Elena”.

Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 12 Decembrie 2025, 14:47 | Actualizat Vineri, 12 Decembrie 2025, 15:56
Monica Anghel și-a construit acest conac cu banii primiți moștenire de la bunica ei, Elena. | Instagram & Antena 1

Mai sunt doar 13 zile până la Crăciun 2025, iar cei care nu au apucat încă să facă o rezervare la munte pentru un sejur de sărbători, caută acum o cazare potrivită.

De Crăciun, românii își doresc să petreacă în mod tradițional alături de familie și prieteni, dar mulți ar vrea să se bucure și de un peisaj de basm, cu zăpadă și sporturi de iarnă. Mulți optează pentru un sejur de Crăciun la o cabană sau pensiune.

Cât costă o noapte de cazare la pensiunea Monicăi Anghel

Multe dintre vedetele din România dețin propriile lor pensiuni și hoteluri în zone turistice pentru a atrage cât mai mulți doritori. Monica Anghel are o pensiune într-o zonă perfectă pentru o vacanță liniștită și prețurile nu sunt deloc mari, comparativ cu alte locații.

Mai mult decât atât, pentru că are prețuri accesibile, Monica Anghel se bucură de un succes deplin cu pensiunea ei, după ce a amenajat locația de vacanță cu mult stil și bun gust pentru a atrage turiștii.

Conacul deținut de artistă de află în satul Bratia, comuna Berevoiești, pe malul unui râu. Cazarea este potrivită pentru cei care își doresc un refugiu în natură, departe de agitația orașelor.

Monica Anghel și-a construit acest conac cu banii primiți moștenire de la bunica ei, Elena și tocmai de aceea a ales să îi pună numele „Sfânta Elena”.

„Pe bunica, mama mamei, o chema Elena, acest conac l-am terminat dintr-o moştenire de la ea, pe care am vândut-o. Şi nu întâmplător este acolo, pentru că bunicul era din Argeş”, a spus Monica Anghel într-un interviu, potrivit Click.

Pensiunea are 8 camere, fiecare cu baie proprie și TV, iar la parter se află un restaurant rustic pentru invitații cazați. Tot la parter se află și livingul spațios, dotat cu scenă și instrumente muzicale, bucătăria, restaurantul și terasa cu ieșire spre curte.

Pentru o noapte de cazare la pensiunea Monicăi Anghel, turiștii trebuie să scoată din buzunar între 350 și 420 lei, în funcție de cât de mare dorești să fie camera. Prețurile sunt destul de accesibile pentru această perioadă din an, având în vedere că rezervările pentru sărbătorile de iarnă se fac cu mai multe luni înainte.

Locul arată ca un basm, cu pensiunea înconjurată de natură, unde turiștii se pot bucura de aer curat și liniște alături de cei dragi în preajma sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou. Mulți turiști optează pentru sejururi la această pensiune spre final de an pentru a se deconecta de viața agitată de la oraș și a începe noul an cu bucuria de a fi în natură.

Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
