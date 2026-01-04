Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Christina Ich, imaginea incendiară în costum de baie. Cum arată când se întoarce cu spatele

Christina Ich, imaginea incendiară în costum de baie. Cum arată când se întoarce cu spatele

Christina Ich, "Angelina Jolie de România", a stârnit imaginația fanilor cu o fotografie sexy în costum de baie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 04 Ianuarie 2026, 13:15 | Actualizat Duminica, 04 Ianuarie 2026, 14:05
Galerie
Christina Ich și-a surprins fanii la început de an cu o fotografie sexy în costum de baie. | Instagram

Christina Ich este una dintre cele mai de succes influencerițe din țară, cunoscută și ca una dintre cele frumoase femei din România.

Imaginea în costum de baie cu Christina Ich care a pus pe jar imaginația fanilor

Frumoasa brunetă are colaborări cu branduri de top, atât de fashion, cât și de cosmetice și îngrijire. Pe lângă faptul că are un chip care nu pare să înregistreze trecerea timpului și un corp perfect sculptat, Christina se bucură din plin și de succes pe plan profesional.

Ea este și antreprenor, reușind să pună bazele unui brand de cosmetice făcute exact după bunul ei plac, așa cu și-a dorit mereu să fie produsele pe care le folosește.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Ce afaceri are Cristina Ich. Vedeta a recunoscut că venitul ei principal nu este din reclamele de pe Instagram

Christina Ich se poate considera o femeie împlinită pe toate planurile, având un fiu iubitor, pe Noah, din relația ei cu Alex Pițurcă, o afacere care îi aduce un venit considerabil, colaborări cu branduri de lux și un iubit care o respectă și iubește.

Ea postează adesea imagini pe rețelele de socializare cu ținutele pe care și le achiziționează și vacanțele în care merge alături de iubitul ei, fostul fotbalist Daniel Niculae.

Celebrul om de afaceri a cerut-o de soție pe Christina Ich anul trecut, oferindu-i un inel de logodnă superb cu mai multe diamante.

Recent, vedeta a postat pe contul ei de Instagram o serie de imagini și video-uri dintr-o nouă vacanță la început de an, acolo unde a plecat alături de logodnicul ei și de fiul ei, Noah. După ce înainte de Crăciun ea și Daniel Niculae au fost la New York, de Revelion au ales o destinație călduroasă unde Christina și-a etalat formele perfecte la plajă.

Citește și: Christina Ich, în cele mai sexy ipostaze în costum de baie, în vacanță. În ce ipostaze provocatoare s-a lăsat fotografiată

Influencerița s-a lăsat pozată din toate unghiurile într-un costum de baie minuscul și a postat câteva dintre fotografii pe Insta Story. Așa cum se aștepta, comentariile și mesajele invidioase ale unor utilizatoare nu au întârziat să apară.

Cu toate acestea, Christina a decis să se bucure din plin de felul în care arată, fiind extrem de încrezătoare și dezinhibată, fără să îi pese de ce spune lumea.

Chiar dacă se află în vacanță, influencerița nu renunță la programul ei de antrenamente zilnice și a postat mai multe imagini din sala de fitness, arătând rutina ei de exerciții. Cu trup perfect sculptat, Christina a stârnit iar un val de reacții negative, fiind judecată de multe femei pentru felul în care se îmbracă.

La 39 de ani, influencerița se mândrește cu faptul că știe cum să își întrețină chipul tânăr și corpul perfect tonifiat, muncind din greu la sală pentru a arăta impecabil. Ea are mereu grijă și la alimentația ei și chiar le-a arătat urmăritorilor ei că ia o serie de suplimente care să o ajute să se mențină în formă.

colaj christina ich
+3
Mai multe fotografii

Citește și: De ce a dispărut Christina Ich din mediul online: „Te-ai despărțit de iubit?”. Răspunsul vehement dat de vedetă

Mara Bănică, mesaj tranșant după ce internauții au pus-o la zid pentru că a apelat la ajutorul medicilor plasticieni...
Înapoi la Homepage
AS.ro Iubita cu 23 de ani mai tânără a milionarului ce a renunţat la cetăţenia română, “aroganţă” în ultima zi din an! Iubita cu 23 de ani mai tânără a milionarului ce a renunţat la cetăţenia română, &#8220;aroganţă&#8221; în ultima zi din an!
Observatornews.ro Cum e viaţa în cea mai tânără capitală comunistă din lume Cum e viaţa în cea mai tânără capitală comunistă din lume
Antena 3 Un radar care le dădea șoferilor 8.000 de amenzi pe lună a fost distrus pentru a treia oară: „Îi deranjează pe mulți” Un radar care le dădea șoferilor 8.000 de amenzi pe lună a fost distrus pentru a treia oară: „Îi deranjează pe mulți”
SpyNews Dieta medicilor coreeni care te ajută să slăbești 13 kilograme într-o lună. Rezultatele vor începe să se vadă după trei zile Dieta medicilor coreeni care te ajută să slăbești 13 kilograme într-o lună. Rezultatele vor începe să se vadă după trei zile

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cum a reacționat bunica lui Cătălin Bordea când a aflat câți bani a dat comediantul pe un ceas. Bunica Aspazia, savuroasă
Cum a reacționat bunica lui Cătălin Bordea când a aflat câți bani a dat comediantul pe un ceas. Bunica Aspazia,...
Cum poți începe o dietă mediteraneană: plan simplu pentru o săptămână sănătoasă
Cum poți începe o dietă mediteraneană: plan simplu pentru o săptămână sănătoasă Catine.ro
Momentul în care un artist român cade de pe scenă în timpul concertului de Revelion. Cineva din public a filmat totul
Momentul în care un artist român cade de pe scenă în timpul concertului de Revelion. Cineva din public a filmat...
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are două fetițe:
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are... Elle
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum HelloTaste.ro
Venezuela este țara cu cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, urmată de Arabia Saudită. Ce resurse naturale mai deține
Venezuela este țara cu cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, urmată de Arabia Saudită. Ce resurse... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 4 ianuarie 2026. Balanțele au probleme din cauza banilor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 ianuarie 2026. Balanțele au probleme din cauza banilor. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal 5–11 ianuarie 2026. Ce surprize îți pregătesc astrele la început de an
Horoscop săptămânal 5–11 ianuarie 2026. Ce surprize îți pregătesc astrele la început de an Jurnalul
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Satul dispărut care apare doar o dată pe an. Localnicii spun că încă se mai aud pași noaptea
Satul dispărut care apare doar o dată pe an. Localnicii spun că încă se mai aud pași noaptea Observator
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate MediCOOL
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Cum se prăjesc nucile pecan. 3 variante perfecte pentru orice situație
Cum se prăjesc nucile pecan. 3 variante perfecte pentru orice situație Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x