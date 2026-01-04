Christina Ich, imaginea incendiară în costum de baie. Cum arată când se întoarce cu spatele

Christina Ich, "Angelina Jolie de România", a stârnit imaginația fanilor cu o fotografie sexy în costum de baie.

Christina Ich este una dintre cele mai de succes influencerițe din țară, cunoscută și ca una dintre cele frumoase femei din România.

Imaginea în costum de baie cu Christina Ich care a pus pe jar imaginația fanilor

Frumoasa brunetă are colaborări cu branduri de top, atât de fashion, cât și de cosmetice și îngrijire. Pe lângă faptul că are un chip care nu pare să înregistreze trecerea timpului și un corp perfect sculptat, Christina se bucură din plin și de succes pe plan profesional.

Ea este și antreprenor, reușind să pună bazele unui brand de cosmetice făcute exact după bunul ei plac, așa cu și-a dorit mereu să fie produsele pe care le folosește.

Christina Ich se poate considera o femeie împlinită pe toate planurile, având un fiu iubitor, pe Noah, din relația ei cu Alex Pițurcă, o afacere care îi aduce un venit considerabil, colaborări cu branduri de lux și un iubit care o respectă și iubește.

Ea postează adesea imagini pe rețelele de socializare cu ținutele pe care și le achiziționează și vacanțele în care merge alături de iubitul ei, fostul fotbalist Daniel Niculae.

Celebrul om de afaceri a cerut-o de soție pe Christina Ich anul trecut, oferindu-i un inel de logodnă superb cu mai multe diamante.

Recent, vedeta a postat pe contul ei de Instagram o serie de imagini și video-uri dintr-o nouă vacanță la început de an, acolo unde a plecat alături de logodnicul ei și de fiul ei, Noah. După ce înainte de Crăciun ea și Daniel Niculae au fost la New York, de Revelion au ales o destinație călduroasă unde Christina și-a etalat formele perfecte la plajă.

Influencerița s-a lăsat pozată din toate unghiurile într-un costum de baie minuscul și a postat câteva dintre fotografii pe Insta Story. Așa cum se aștepta, comentariile și mesajele invidioase ale unor utilizatoare nu au întârziat să apară.

Cu toate acestea, Christina a decis să se bucure din plin de felul în care arată, fiind extrem de încrezătoare și dezinhibată, fără să îi pese de ce spune lumea.

Chiar dacă se află în vacanță, influencerița nu renunță la programul ei de antrenamente zilnice și a postat mai multe imagini din sala de fitness, arătând rutina ei de exerciții. Cu trup perfect sculptat, Christina a stârnit iar un val de reacții negative, fiind judecată de multe femei pentru felul în care se îmbracă.

La 39 de ani, influencerița se mândrește cu faptul că știe cum să își întrețină chipul tânăr și corpul perfect tonifiat, muncind din greu la sală pentru a arăta impecabil. Ea are mereu grijă și la alimentația ei și chiar le-a arătat urmăritorilor ei că ia o serie de suplimente care să o ajute să se mențină în formă.

