Cu ce probleme de sănătate se confruntă Irinel Columbeanu. Mesajul transmis recent: „Iau mult tratament”

Odată cu trecerea timpului, afaceristul se confruntă deja cu o problemă de sănătate la cei 66 de ani ai săi.

Fostul soț al Monicăi Gabor a mărturisit că este nevoit să urmeze un tratament. Iată ce declarații a făcut omul de afaceri de la Izvorani!

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Irinel Columbeanu. Mesajul transmis recent

Recent, Irinel Columbeanu a dezvăluit că are pierderi de memorie, pentru care ia tratament, dar nu poate spune că ar suferi de vreo altă afecțiune.

„Doamna psiholog a venit dânsa la mine și mi-a adus niște medicamente pentru memorie. Am început să uit, am multe lucruri pe cap. Iau mult tratament pentru asta, pentru memorie, și niște vitamine. Altă afecțiune nu am, sunt ok”, a declarat Irinel Columbeanu pentru Cancan, citează RomaniaTV.

În vremurile bune, fostul soț al Monicăi Gabor se putea bucura de averea sa, însă acum duce o viață modestă, după ce și-a pierdut toți banii. Se pare că afacerea pe care a investit-o într-o fabrică i-a adus falimentul.

„Nu aș mai face acea fabrică pe care am făcut-o la Târgu Cărbunești. Mai ales, nu m-aș mai lăsa tentat de anumite lucruri. Încercările mele de a avea succes cu acel proiect al fabricii ar putea fi comparate cu eforturile cuiva de a împinge singur un tren.

Lucru care explică și insuccesul care s-a petrecut. Nu era dat de faptul că ceea ce făceam nu funcționa sau era vreo păcăleală. A fost lipsa de fonduri, care până la urmă a generat tocarea întregii mele averi de la acea vreme. Până când s-a ajuns la ceea ce s-a ajuns”, a menționat Irinel Columbeanu, mai notează Romaniatv.net.

Ce a spus Irinel Columbeanu despre viața sa amoroasă. Mulți au crezut că are o nouă iubită

Până nu demult, afaceristul a publicat o poză în mediul online, în care apare alături de o tânără, despre care internauții au crezut că ar fi noua sa cucerire, însă nici vorba de așa ceva.

„Da, am postat o fotografie pe Internet cu o fată frumoasă. Nu, nu este iubita mea! Am găsit acea poză în telefon și am publicat-o pe contul meu de Facebook. Îmi plac femeile frumoase, da, tot așa am rămas.

(n.r. Îmi plac) Tinerele, de 20 de ani, înalte, cu părul lung. Normal, ce crezi, că îmi schimb gusturile de la o zi la alta?! Momentan, sunt în continuare singur, dar încă mă mai caută fetele și eu le răspund, vorbesc cu ele, nu sunt de lemn. Mai exact, le răspund la mesaje și mă conversez cu ele, dar nimic mai mult”, a declarat el pentru Click!.

El și-a văzut fiica din fosta căsnicie cu Monica Gabor, pe Irina Columbeanu, după cinci ani. Adolescenta s-a mutat în 2018 alături de mama ei și de iubitul acesteia, Mr. Pink, în America, unde recent și-a luat permisul de conducere.

„A avut loc în holul hotelului unde locuiesc. Am fost foarte impresionat să constat că a crescut foarte mult de când nu am mai văzut-o, sunt 5 ani de atunci. M-a impresionat faptul că a crescut atât în înălțime, cât și în înțelepciune. Așa mi s-a părut mie.

Am fost foarte impresionat să merg cu ea la volan, ca să zic așa, adică ea fiind la volan și eu pe lângă ea. De asemenea, am apreciat faptul că ea conduce foarte bine. Eu i-am spus să nu conducă prea repede, să fie atentă și am observat că este ajutată de sistemele mașinii pe care o conduce. Am făcut multe drumuri alături de Irina și am observat că se descurcă foarte bine”, a povestit afaceristul, pentru Antena Stars.