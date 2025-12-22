Cum a fost surprinsă Mihaela Rădulescu la înmormântarea mamei ei. Vedeta a pierdut cele mai dragi ființe din viața ei în acest an

După ce și-a pierdut partenerul în vara acestui an, Mihaela Rădulescu trece acum din nou prin clipe dificile.

Vedeta și-a pierdut de curând mama, iar imaginile cu Mihaela Rădulescu de la înmormântarea acesteia arată câtă durere a putut acumula în ultimul timp.

Mihaela Rădulescu și-a condus mama, pe Marilena Țiganu, pe ultimul drum, la doar cinci luni după ce prezentatoarea TV l-a pierdut pe partenerul ei, Felix Baumgartner.

La capela din Snagov, prietenii și rudele i-au adus un ultim omagiu Marilena Țiganu, în timp ce Mihaela Rădulescu a privind îndurerată cum mai pierde în acest an încă o persoană importantă din viața ei.

Cum a apărut Mihaela Rădulescu la înmormântarea mamei sale, Marilena Țiganu

Îmbrăcată într-o ținută neagră elegantă, Mihaela Rădulescu era vizibil cutremurată de pierderea mamei sale și părea că nu își mai au loc cuvintele de alinare în asemenea momente dificile.

Cu inima sfâșiată de durere, vedeta a încercat să își conțină lacrimile atunci când a văzut câtă lume a venit să îi fie alături și să o conducă pe mama ei pe ultimul drum.

Marilena Țiganu s-a stins din viață pe 19 decembrie, după ce a fost o viață întreagă profesoară de limba și literatura română la Piatra Neamț, lăsând în urmă rude și prieteni cu sufletul întristat de pierderea ei.

Mihaela Rădulescu a ales să poarte o pereche de ochelari de soare închiși la culoare pentru a-și ascunde lacrimile într-o zi atât de dureroasă pentru ea.

Cu eleganța ei caracteristică, tocuri discrete și accesorii de lux, Mihaela Rădulescu a atras atenția tuturor celor prezenți la înmormântare. Vedeta a purtat o geantă Chanel rafinată, cu un preț exorbitant care se încadrează între 9.000 și 11.000 de euro.

Chiar dacă în ultimul an suferința a însoțit-o de multe ori și a copleșit-o, vedeta și-a arătat puterea și demnitatea, găsind alinare și sprijin în rudele care i-au fost alături. Printre cei care au ajuns primii la capela din Snagov s-a numărat fratele Mihaelei care a venit alături de soția lui.

Marilena Țiganu a fost înmormântată alături de soțul ei, tatăl Mihaelei, Petre Florin Țiganu, care a murit în 2014.

Pe contul ei de Instagram, Mihaela Rădulescu a postat un mesaj sfâșietor de adio pentru cea care i-a dat viață, fiind răpusă de durere la pierderea ei.

Marilena Țiganu a fost internată la Spitalul Elias din București și, deși nu se confrunta cu probleme grave de sănătate, se pare că trupul ei a cedat.

„Astăzi, mai mult ca oricând, aș fi avut nevoie de zâmbetul și îmbrățișările lui mai mari decât viața, de felul lui de a-mi spune că totul va fi… Bine. Bine. Cum aveam nevoie de minunata mea mamă și de familia mea când a murit Felix.

Și eu am pierdut-o pe mama și asta doare ca naiba. Bărbatul și mama mea, amândoi au plecat prea șocanți, prea repede, prea tragici, prea devreme unul după altul… Îmi tot spun că voi sta drept și voi lua orice viață mă provoacă. Mama mea uimitoare nu a fost bolnavă, doar că a suferit prea mult pentru ceea ce am trecut eu în ultimele 5 luni, până în punctul în care inima ei nu a mai putut suporta. Mamele bune, iubitoare, sincere vor simți mereu durerea copiilor lor… Dublu. Într-o zi când voi fi mai puternică vă voi spune toată povestea vieții mele în ultimele 5 luni, pentru că sunt multe lecții de învățat pentru toți din ea.

Deocamdată, vă rog să-mi permiteți să spun un enorm MULȚUMESC pentru fiecare persoană care a avut grijă de mama mea la Spitalul Elias, echipa Neurologie. Dr. Petrescu a ținut-o pe mama în viață, în comă profundă, intubată și în moarte cerebrală atâta timp pentru că pur și simplu este cea mai bună doctoriță. Nu știu cum să le mulțumesc tuturor odată, dar vreau să știe cât de mult respect și admir fiecare asistentă, medic, terapeut. Sunteți îngeri cu toții. Mi-am petrecut fiecare zi pe care am putut-o cu mama și a fost al naibii de greu… Să pierzi oamenii pe care îi iubești atât de mult nu este niciodată ușor, pentru nimeni. Dar să pierzi oamenii care te-au iubit cel mai mult este adevărata durere…. Mulțumesc tuturor prietenilor mei care au fost alături de mine și de fratele meu”, a scris vedeta la descrierea postării de pe rețelele de socializare.

