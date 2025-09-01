Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său

Antena Căutare
Mihaela Rădulescu a participat în acest weekend la un eveniment în România. Vedeta nu și-a anunțat revenirea în țară, însă a postat o serie de imagini pe rețelele sociale. Ce omagiu i-a adus aceasta regretatului Felix Baumgartner, pe cer.

Publicat: Luni, 01 Septembrie 2025, 12:01
Mihaela Rădulescu i-a adus un omagiu regretatului parașutist Felix Baumgartner, pe cerul României | Instagram & Profimedia

Mihaela Rădulescu a revenit în România, la o lună după moartea iubitului ei, Felix Baumgartner. Celebrul parașutist s-a stins din viață pe data de 17 iulie 2025, în Italia, în urma unui accident cu parapanta. În memoria lui, vedeta a participat la un eveniment din Capitală, care a avut loc în acest weekend.

Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Ce omagiu i-a adus lui Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu a venit în România, în mare secret, fără să anunțe în mod oficial întoarcerea sa. Potrivit spynews.ro, fosta prezentatoare TV a participat la BIAS 2025. Bucharest International Air Show s-a desfășurat la Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu” și la ROMAERO, iar aceasta i-a adus un omagiu regretatului parașutist.

Se pare că Felix Baumgartner, fostul ei iubit, trebuia să participe la eveniment. Sportivul urma să zboare cu un aparat de zbor la show alături de echipa The Flying Bulls.

În locui lui însă, ca un omagiu adus carierei iubitului său, Mihaela Rădulescu a urcat la bord. Ea a fost într-un avion care a zburat deasupra României, așa cum a dezvăluit într-un story pe contul ei de Instagram.

„Sunt aici”, a scris ea peste un videoclip publicat pe rețelele sociale, în care apare aeronava în care a zburat.

De asemenea, într-o altă postare, aceasta a dezvăluit că elicopterul lui Felix Baumgartner a fost, din nou, pilotat pentru prima dată de la tragicul eveniment. În videoclipul publicat se observă cum aceasta privește extrem de emoționantă interiorul și apoi se uită către cer.

„Elicopterul lui Felix, pentru prima dată la un show avicatic după...”, a mai adăugat vedeta alături de imagini. De asemenea, a ținut să îi mulțumescă pilotului care i-a adus acestuia un omagiu prin gestul său.

De asemenea, potrivit sursei menționate anterior, la revenirea în România, Mihaela Rădulescu s-a pozat cu pilotul George Rotaru. Imaginea AICI.

Mihaela Rădulescu a promis că îi va onora memoria lui Felix Baumgartner

În urmă cu o lună, Mihaela Rădulescu a publicat imagini din arhiva personală în care apare alături de regretatul sportiv. Aceasta a transmis și un mesaj de dor.

Mihaela Rădulescu a postat pe rețelele de socializare un clip filmat în mașină care îl arată pe Felix Baumgartner cântând și simțindu-se fericit pe melodia „Walking in the Sunshine”, într-un moment intim și plin de viață.

„<<Mergând în lumina soarelui>>… Pune-ți un zâmbet pe față ca și cum nimic nu ar fi în neregulă… Gândește-te la momentele frumoase…

L-am făcut pe acest bărbat cel mai fericit din viața lui și el pe mine. Țintește spre genul acesta de iubire, țintește spre a cânta mereu împreună, țintește spre acel singur lucru care contează cel mai mult în viața oricui – IUBIREA pentru persoana cu care îți împarți viața. Asta e cea mai ușoară cale spre fericire. Uneori, unii prieteni, străinii, chiar și familia nu vor înțelege niciodată. Dar asigură-te că nu îți va păsa niciodată de ce cred alții. Asigură-te că vei continua să cânți, să te distrezi, să construiți o viață împreună și să păstrați acea iubire vie până la capăt.

Eu voi face asta, pentru tot restul drumului meu prin viață. Acest bărbat perfect merită toată dragostea și respectul pe care l-a arătat tuturor, inclusiv celor care nu l-au înțeles niciodată”, este o parte din mesajul plin de dor postat de Mihaela Rădulescu pe rețelele de socializare.

În încheiere, Mihaela Rădulescu a promis că îi va onora memoria lui Felix Baumgartner și iubirea necondiționată pentru tot restul vieții sale.

„Voi lupta pentru tine, iubirea mea. Așa cum am făcut-o mereu. Așa cum și tu ai făcut-o pentru mine. Și voi fi acolo pentru fiecare dintre prietenii mei minunați și prietenii tăi minunați care au fost alături de mine, din respect și iubire pentru tine. Va urma”, a scris Mihaela Rădulescu pe rețelele de socializare.

Declarația a venit într-un moment delicat pentru Mihaela Rădulescu, după ce, pe 3 august, a împlinit 56 de ani, o aniversare trăită în durere, fără omul iubit alături.

