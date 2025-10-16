Antena Căutare
Mesajul emoționant transmis de Mihaela Rădulescu la 3 luni de la moartea partenerului ei, Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu se simte copleșită de dor, la 3 luni de la moartea partenerului ei Felix Baumgartner.

Publicat: Joi, 16 Octombrie 2025, 14:22 | Actualizat Joi, 16 Octombrie 2025, 15:31
Felix Baumgartner a murit pe 17 iulie, iar de atunci Mihaela Rădulescu îl plânge neîncetat. | Instagram & Hepta

La 3 luni de când partenerul ei s-a stins din viață într-un accident tragic, Mihaela Rădulescu suferă enorm și se gândește constant la cel care i-a fost alături în ultimii ani.

Mihaela Rădulescu, omagiu pentru Felix Baumgartner la 3 luni de la moartea lui

Cu sufletul îndurerat, vedeta postează adesea pe rețelele de socializare imagini și mesaje în memoria lui Felix.

Celebrul parașutist a murit în urmă cu 3 luni din cauza unui accident în timpul unui zbor cu parapanta. Felix Baumgartner a făcut istorie cu saltul lui din stratosferă în urmă cu 13 ani, atunci fiind și momentul în care el și Mihaela s-au cunoscut pentru prima dată.

Pe atunci prezentatoare TV și reporter, Mihaela Rădulescu i-a luat un interviu faimosului Felix Baumgartner, fără să știe că el avea să devină marea ei iubire.

Felix Baumgartner a murit pe 17 iulie, iar de atunci Mihaela Rădulescu îl plânge neîncetat, postează mereu pe rețelele de socializare imagini și video-uri cu el și îl poartă tot timpul în gând.

Recent, la aproape 3 luni de la moartea lui și la aniversarea de 13 ani de la saltul lui în stratosferă, Mihaela Rădulescu a postat un mesaj emoționant pe Insta Story.

„Odată cu trecerea în neființă a lui Felix Baumgartner și apropierea aniversării de 13 ani a saltului Red Bull Stratos, care va fi mâine (n.r. – 15 octombrie), mă gândesc la ce aventură incredibilă a fost să fac parte din acea echipă. S-au întâmplat multe în viața mea în acei trei ani.Atât de mulți oameni minunați și amintiri împărtășite”, a scris vedeta.

Postarea Mihaelei Rădulescu este un omagiu adus lui Felix Baumgartner cu care a avut o relație de 8 ani.

Ultima oară când Mihaela Rădulescu a fost în România a fost pe 1 septembrie. Vedeta a venit în România, în mare secret, fără să anunțe în mod oficial întoarcerea sa. Fosta prezentatoare TV a participat la BIAS 2025. Bucharest International Air Show s-a desfășurat la Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu” și la ROMAERO, iar aceasta i-a adus un omagiu regretatului parașutist.

Se pare că Felix Baumgartner, fostul ei iubit, trebuia să participe la eveniment. Sportivul urma să zboare cu un aparat de zbor la show alături de echipa The Flying Bulls.

În locui lui însă, ca un omagiu adus carierei iubitului său, Mihaela Rădulescu a urcat la bord. Ea a fost într-un avion care a zburat deasupra României, așa cum a dezvăluit într-un story pe contul ei de Instagram.

