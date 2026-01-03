Cum a reacționat bunica lui Cătălin Bordea când a aflat câți bani a dat comediantul pe un ceas. Bunica Aspazia, savuroasă

Antena Căutare
Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 03 Ianuarie 2026, 17:07 | Actualizat Sambata, 03 Ianuarie 2026, 17:43
Suma uriașă pe care Cătălin Bordea a plătit-o pentru un ceas | Antena 1 & Youtube

Bunica Aspazia este deja cunoscută de toată lumea. De-a lungul carierei sale, Cătălin Bordea a avut nenumărate povești amuzante în numerele sale de stand-up despre bunica lui, devenită acum celebră. De asemenea, el nu ratează niciun moment să spună că îi datorează toată viața lui, pentru cum l-a crescut după ce păriții lui au dispărut din viața sa. Astfel, aflat în tuneu, el a trecut pe acasă și s-a revăzut cu o partea din familia sa.

La finalul anului trecut, Cătălin Bordea și Nelu Cortea au fost în turneu în mai multe orașe din Moldova. Comediantul nu putea să treacă pe lângă casa lui din Botoșani fără să își viziteze și bunica astfel că cei doi s-au întâlnit cu o parte din familia lui. Ei au fost întâmpinați cu mâncare tradițională și au fost extrem de încântați să simtă, din nou, gustul copilăriei și totul a fost filmat pentru vlog.

La un moment dat, bunica Aspazia îi cere nepotului ei să îi ia o sobă, dar acesta spune că nu are bani. Acela este momentul în care Nelu Cortea intervine și o întreabă pe bătrână dacă are idee câți bani a dat Bordea pe ceasul pe care îl poartă la mână.4

„Doamna Aspazia, ăsta se plânge că nu vă ia sobă, știți cât costă ceasul ăsta de la mâna lui? Aveți idee?”, întreabă Cortea.

„Dar nu e original”, răspunde el rușinat.

Bordea verifică apoi prețul pe net și dezvăluit că scos din buzunar nu mai puțin de 77.366 de lei. „Doamne Maica Domnului. N-ai minte”, este reacția bunicii Aspazia, în timp ce se închină, uimită de suma cheltuită de el.

„L-am primit cadou. De la domnul Țiriac...i-am salvat cățelul de la înec”, a glumit Bordea.

Cătălin Bordea, confesiuni dureroase despre copilăria lui. Povestea uluitoare de viață a comediantului

Deși e mereu cu zâmbetul pe buze, comedianțul a făcut dezvăluiri dureroase despre copilăria lui, în timp ce se afla în America Express. La una dintre probe, el a primit o poză cu bunicii lui, bunica Aspazia, cunoscută deja de toată lumea și bunicul lui, zis și „Colțatul”, decedat, care l-au crescut pe comediant. Mai mult, acesta a spus că cei doi i-au salvat viața, după ce părinții l-au abandonat.

„Bunicii mei sunt cei mai importanți. Eu nu aș fi ajuns niciodată unde sunt fără ei. Taică-miu a plecat când aveam eu doi ani, maică-mea era mică, m-a făcut când avea 16 ani. La mine, părinții au dispărut în momentul în care eu am apărut”, a mărturisit el.

„Nu am știut niciodată ce înseamnă să am tată. Așa m-am născut, deja fisurat. Taică-miu m-a lăsat pe un scaun în autobuz, el a plecat și nu a mai apărut niciodată. Și m-a găsit bunică-mea la vreo patru stații. Ea aștepta autobuzul să se ducă la muncă, perfect convinsă că eu eram în grija lui taică-miu”, și-a amintit emoționant comediantul.

La final, el a ținut să îi mulțumeasc, cu ochii în lacrimi, bunicii sale pentru tot ce i-au oferit și pentru sacrificiile pe care le-au făcut pentru el.

„Tataia, de fiecare dată, când ne dădea mamaia carnea, el lua zâgrciul. El mânca numai zgârci și nouă ne dădea doar carnea. Pentru mine, bunică-miu înseamnă acasă”, a mai adăugat acesta.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Comentarii


