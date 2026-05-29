„Pisi” din Inimă de Țigan, hărțuită de un vecin. Cu ce probleme se confruntă Dana Hauer și ce decizie radicală a luat

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 29 Mai 2026, 13:30 | Actualizat Vineri, 29 Mai 2026, 13:32
„Pisi” din Inimă de Țigan ar fi fost hărțuită de un vecin periculos. Actrița a depus nenumărate plângeri la poliție pentru a-și asigura protecția. Dana Hauer, în vârstă de 42 de ani, a trecut printr-o perioadă de-a dreptul copleșitoare. Fosta actriță a mai spus că un vecin periculos a amenințat-o, iar poliția nu ar fi luat nicio măsură până în acest moment.

Dana, cunoscută după ce a interpretat-o pe Pisi din Inimă de Țigan, a rupt tăcerea. Dana era în serial partenera actorului Florin Zamfirescu. Fosta actriță a povestit că un vecin o urmărește pe ea și pe copiii săi. Aceasta a mai spus că lucrurile au început să o afecteze din ce în ce mai mult emoțional. Actrița ar fi apelat la autorități, dar acestea nu ar fi luat măsuri concrete împotriva bărbatului. Dana a mai declarat că și alți vecini sunt îngrijorați din cauza acestui om pe care îl consideră ca fiind unul periculos.

„Totul a început acum 7 luni, când lucram la club ca să-l deschid. Venea acolo și făcea poze, la acoperiș, la tot. A făcut reclamație la ITM. I-am făcut reclamație la poliție și mi-a venit un document în care mi s-a spus că nu au ce să-i facă, că e normal să pună girofar pe bicicletă. Nu a lucrat o zi în viața lui, nu a avut niciodată soție, copii, ca să-și ocupe timpul. Depune sute de reclamații. Îmi e teamă de el. Ne filmează cu drona în curte, la bar, peste tot. Are o dronă profesională și filmează în curtea mea. Plângerea la Poliția Veterinară a fost realizată cu poze pe care le-a făcut câinilor mei, în curtea mea. Pozele au fost făcute cu drona”, a spus Dana, conform informațiilor preluate de Cancan.

Dana a mai declarat că bărbatul ar fi fotografiat buletinele mai multor oameni atunci când acesta a fost înscris în comisia de votare. Ea a spus că a făcut plângere la poliție pentru toate aceste lucruri, dar ar fi fost în zadar.

„A căutat noaptea în gunoi, a luat două colete pe care era scrisă adresa mea și a aruncat gunoaiele pe câmp. Mi-a făcut poză și a trimis-o la primărie. Primăria m-a sunat să mă amendeze. I-am făcut plângere penală pentru hărțuire acum 4 luni și nu s-a întâmplat nimic”, a mai spus actrița, vizibil afectată, conform publicației anterior menționate.

Se pare că lupta sa pentru dreptate abia a început, iar Dana este decisă să ia toate măsurile legale pentru a-și asigura liniștea.

Descoperă povestea care a zguduit lumea muzicii și află detaliile din spatele unui proces răsunător. Michael Jackson: The Trial e acum în AntenaPLAY.
