Lady Victoria Hervey a stârnit controverse la Cannes 2026 cu o apariție îndrăzneață pe covorul roșu. Ținuta sa transparentă și accesoriile excentrice au atras atenția presei internaționale.

Lady Victoria Hervey, fără sutien la Festivalul de Film de la Cannes. Cum arată ținuta care a sfidat toate regulile | Getty Images

Lady Victoria Hervey a avut o apariție surprinzătoare la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Vedeta britanică a atras imediat atenția pe covorul roșu printr-o ținută îndrăzneață, care a încălcat, potrivit presei internaționale, regulile tot mai stricte ale evenimentului privind codul vestimentar.

Lady Victoria Hervey, fără sutien la Festivalul de Film de la Cannes

În vârstă de 49 de ani, Lady Victoria Hervey a ales pentru premiera filmului la care a participat o rochie spectaculoasă, dar extrem de provocatoare. Ținuta, decorată cu pene și paiete, avea zone transparente în partea superioară, iar apariția fără sutien a transformat look-ul său într-unul dintre cele mai comentate momente ale serii. Fotografuli prezenți pe covorul roșu au surprins imediat detaliile ținutei, iar imaginile au fost distribuite rapid în presa mondenă internațională.

Citește și: Iulia Vântur, apariție spectaculoasă pe covorul roșu la Cannes. Ce ținută a ales prezentatoarea de televiziune

Articolul continuă după reclamă

În ultimii ani, organizatorii Festivalului de la Cannes au introdus reguli mai stricte privind vestimentația pe covorul roșu, încercând să impună o imagine mai elegantă și mai controlată a evenimentului. Cu toate acestea, Lady Victoria Hervey a ales să ignore aceste restricții și să mizeze pe un stil provocator, specific aparițiilor sale publice.

Cum arată ținuta care a sfidat toate regulile

Aristocrata britanică este cunoscută pentru aparițiile sale excentrice și pentru alegerile vestimentare îndrăznețe, care de multe ori atrag atât aprecieri, cât și critici. De-a lungul timpului, ea a devenit o figură constantă în presa tabloidă din Marea Britanie, fiind prezentă la numeroase evenimente mondene internaționale, petreceri exclusiviste și gale de film.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De această dată, nu doar rochia a atras atenția, ci și accesoriile. Ținuta a fost completată de o poșetă neobișnuită, în formă de ruj, detaliu care a adăugat un plus de extravaganță apariției sale. Stilul său nonconformist a fost intens discutat pe rețelele de socializare, unde internauții s-au împărțit între critici și admirație.

Citește și: Festivalul de Film de la Cannes a atras o sumedenie de vedete. Carlos Sainz Jr. a pășit pe covorul roșu într-o companie selectă

Lady Victoria Hervey rămâne una dintre figurile controversate ale lumii mondene britanice, fiind recunoscută atât pentru statutul său aristocratic, cât și pentru dorința de a ieși mereu în evidență prin apariții spectaculoase și neconvenționale pe covorul roșu.

Citește și: Catrinel Menghia, strălucitoare la o petrecere din cadrul Festivalului de Film de la Cannes. Cum a arătat modelul internațional