Interviu cu Ana Bodea. Actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, detalii din culise despre sezonul 2: „La filmări e mai greu”

Ana Bodea, actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, dă detalii în exclusivitate pentru a1.ro despre cel de-al doilea sezon al serialului. Iată ce ne-a dezvăluit.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Vineri, 22 August 2025, 10:03 | Actualizat Vineri, 22 August 2025, 10:16

Ana Bodea revine pe micile ecrane din 28 august 2025, când va avea loc premiera celui de-al doilea sezon al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN.

Ana Bodea, despre detaliile care i-ar surprinde pe telespectatori la noul sezon Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN

Tânăra actriță a răspuns în exclusivitate pentru a1.ro la câteva întrebări despre repetiții, serial, teatru, personaje și evoliția acestora. Mai mult decât atât a acceptat să intre într-un joc al provocărilor.

Ce consideră Ana Bodea că este dificil de gestionat în spectacolele de teatru și pe platourile de filmare

Ana Bodea este implicată și în proiecte de teatru. Tânăra actriță a făcut câteva diferențe între ceea ce înseamnă cele două lumi.

„La filmări e mai greu de gestionat faptul că totul este într-un ritm destul de alert”, precizează Ana. „La teatru mi se pare grea partea asta de repetiție. Și nu mă refer la repetițiile pe care le faci cu colegii. Mi se pare foarte greu că de la spectacol la altul e practic același spectacol, zici aceleași lucruri, poți să-l joci de trei ori pe săptămână, dar de fiecare dată trebuie să fie ca și cum totul se naște aici și acum!”

Tânăra actriță a intrat rapid în jocul întrebărilor și a răspuns și la câteva de tip oracol.

Dacă dragostea ar avea o culoare, ce culoare ar avea pentru Ana Bodea

„Galben. E culoarea mea preferată”, răspunde ea cu zâmbetul pe buze.

Ce ni se întâmplă e scris în ADN sau e modelat de alegerile noastre

„Cred că 90% e modelat de alegerile noastre”, spune Ana.

Cum descrie Ana Bodea în doar trei cuvinte cel de-al doilea sezon Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN

„Palpitant. Surprinzător. Dureros”, precizează tânăra.

Ce dezvăluie Ana Bodea legat de evoluția personajului pe care îl interpretează în Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN

Ana a vorbit și despre personajul pe care îl interpretează, Alina, și despre evoluția acesteia în cel de-al doilea sezon al serialului.

„Nu mi se pare neapărat schimbată. Cred că schimbările mai mari vor urma abia după acest sezon, din câte am auzit, dar nu știu încă”, a menționat actrița. „Mi se pare că are aceleași principii și-și dorește aceleași lucruri. Își dorește pur și simplu să trăiască. Deci, o schimbare foarte mare la Alina nu e neapărat. (...) Mici schimbări sunt, o să le vedeți de pe 28 august! Mi se pare frumos parcursul ei, în general.”

Ce vers dintr-o piesă sau poezie crede Ana Bodea că i se potrivește Alinei

„M-am gândit demult la asta. Mi se pare că i se potrivește poezia Vis vegetal”, a răspuns actrița.

Ce ar scrie Alina într-un oracol la rubrica „Ce regreți”

„Cred că cel mai mare regret, mă rog, cea mai mare tristețe, nu neapărat regret, e că nu și-a cunoscut mama”, a spus Ana Bodea.

Ce mesaj ar scrie Alina pentru Toby într-un oracol

„Nu știu, de aceea nu sunt scenarist”, râde ea. „Cred că i-ar spune tot ce nu i-a zis până atunci.”

Ana Bodea i-a lansat o provocare lui Emilian. Aceasta a ales ca artistul să scrie pe loc o rimă despre ea.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN revine pe micile ecrane cu cel de-al doilea sezon din 28 august

Serialul original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, care a captivat milioane de telespectatori odată cu difuzarea primului sezon, se întoarce din 28 august și va putea fi urmărit în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

După un final de sezon cu implicații extraordinare pe toate planurile, în care trădări, iubiri imposibile şi adevăruri dureroase au ieşit la suprafață şi fiecare alegere a personajelor a avut consecințe ireversibile, povestea originală Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN continuă în această toamnă, la Antena 1.

