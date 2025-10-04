Cine e și cum arată fratele Anei Bodea, actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Cei doi sunt cei mai buni prieteni

Ana Bodea, frumoasa actriță din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, a postat recent pe contul ei de Instagram o imagine cu fratele ei.

Cum arată fratele actriței Ana Bodea

Pe actrița din serialele Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN și Lia – Soția soțului meu o știe toată lumea, dar puțini știu cum arată fratele Anei Bodea.

Ana Bodea are o familie frumoasă, doi părinți minunați care au sprijinit-o mereu în tot ceea ce și-a propus. Ei au fost cei care au susținut-o pe perioada studiilor de balet și au încurajat-o să își urmeze și visul de a deveni actriță.

Frumoasa actriță nu este singură la părinți, având un frate mai mare care îi seamănă leit tatălui ei. Andrei Bodea este o persoană discretă, iar Ana Bodea nu postează prea des imagini cu fratele ei.

De această dată, Ana a postat pe Insta Story o imagine cu Andrei, însoțită de un mesaj de felicitare pentru ziua lui de naștere.

"Este din nou ziua aceea din an în care mă mândresc că am cel mai bun frate din tot universul. La mulți ani, fratele meu! Te iubesc", a scris Ana la imaginea cu ea și fratele ei.

Andrei seamănă leit cu tatăl său, cel cu care frumoasa actriță postează adesea imagini noi pe rețelele de socializare.

Ana Bodea, actrița din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, se bucură de o carieră de succes în lumea actoriei. Ocazional, Ana joacă și în piese de teatru, fiind foarte încântată de schimbările și noile proiecte care îi apar în cale. Recent, a postat la Insta Story că a jucat în piesa de teatru Maitreyi.

Ana Bodea este implicată în mai multe proiecte de teatru. Tânăra actriță a făcut câteva diferențe între ceea ce înseamnă cele două lumi.

„La filmări e mai greu de gestionat faptul că totul este într-un ritm destul de alert”, precizează Ana. „La teatru mi se pare grea partea asta de repetiție. Și nu mă refer la repetițiile pe care le faci cu colegii. Mi se pare foarte greu că de la spectacol la altul e practic același spectacol, zici aceleași lucruri, poți să-l joci de trei ori pe săptămână, dar de fiecare dată trebuie să fie ca și cum totul se naște aici și acum!”, a spus actrița.

Ana nu este împlinită doar pe plan profesional, ci și pe plan personal, de când trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu prezentatorul TV Valentin Butnaru.

Cei doi se bucură de o relație minunată de mai mulți ani, se sprijină reciproc în proiectele lor și călătoresc adesea împreună în destinații de vis.

