Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cine e și cum arată fratele Anei Bodea, actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Cei doi sunt cei mai buni prieteni

Cine e și cum arată fratele Anei Bodea, actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Cei doi sunt cei mai buni prieteni

Cine e și cum arată fratele Anei Bodea, actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Cei doi sunt cei mai buni prieteni

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 04 Octombrie 2025, 08:00 | Actualizat Vineri, 03 Octombrie 2025, 18:02
Galerie
Frumoasa actriță nu este singură la părinți, având un frate mai mare care îi seamănă leit tatălui ei. | Antena 1

Ana Bodea, frumoasa actriță din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, a postat recent pe contul ei de Instagram o imagine cu fratele ei.

Cum arată fratele actriței Ana Bodea

Pe actrița din serialele Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN și Lia – Soția soțului meu o știe toată lumea, dar puțini știu cum arată fratele Anei Bodea.

Citește și: Interviu cu Ana Bodea. Actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, detalii din culise despre sezonul 2: „La filmări e mai greu”

Articolul continuă după reclamă

Ana Bodea are o familie frumoasă, doi părinți minunați care au sprijinit-o mereu în tot ceea ce și-a propus. Ei au fost cei care au susținut-o pe perioada studiilor de balet și au încurajat-o să își urmeze și visul de a deveni actriță.

Frumoasa actriță nu este singură la părinți, având un frate mai mare care îi seamănă leit tatălui ei. Andrei Bodea este o persoană discretă, iar Ana Bodea nu postează prea des imagini cu fratele ei.

De această dată, Ana a postat pe Insta Story o imagine cu Andrei, însoțită de un mesaj de felicitare pentru ziua lui de naștere.

"Este din nou ziua aceea din an în care mă mândresc că am cel mai bun frate din tot universul. La mulți ani, fratele meu! Te iubesc", a scris Ana la imaginea cu ea și fratele ei.

Andrei seamănă leit cu tatăl său, cel cu care frumoasa actriță postează adesea imagini noi pe rețelele de socializare.

Citește și: Serialul Lia, soția soțului meu continuă din 30 august la Happy Channel, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 20:00

Ana Bodea, actrița din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, se bucură de o carieră de succes în lumea actoriei. Ocazional, Ana joacă și în piese de teatru, fiind foarte încântată de schimbările și noile proiecte care îi apar în cale. Recent, a postat la Insta Story că a jucat în piesa de teatru Maitreyi.

Ana Bodea este implicată în mai multe proiecte de teatru. Tânăra actriță a făcut câteva diferențe între ceea ce înseamnă cele două lumi.

„La filmări e mai greu de gestionat faptul că totul este într-un ritm destul de alert”, precizează Ana. „La teatru mi se pare grea partea asta de repetiție. Și nu mă refer la repetițiile pe care le faci cu colegii. Mi se pare foarte greu că de la spectacol la altul e practic același spectacol, zici aceleași lucruri, poți să-l joci de trei ori pe săptămână, dar de fiecare dată trebuie să fie ca și cum totul se naște aici și acum!”, a spus actrița.

Ana nu este împlinită doar pe plan profesional, ci și pe plan personal, de când trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu prezentatorul TV Valentin Butnaru.

Cei doi se bucură de o relație minunată de mai mulți ani, se sprijină reciproc în proiectele lor și călătoresc adesea împreună în destinații de vis.

colaj ana bodea
+12
Mai multe fotografii

Citește și: Ana Bodea, despre vacanța pe o insula pustie din Croația care i-a adus liniște și relaxare: „Genul acela de bine care rămâne”

Cum arată apartamentul Maiei Sandu din Chișinău. Detaliul observat de internauți într-una dintre camere... Oana Moșneagu se confruntă cu o problemă de sănătate care afectează mii de români. Actrița le-a spus internauților prin ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cât poate cheltui lunar milionarul român care are 9 copii cu 4 femei! Suma e colosală Cât poate cheltui lunar milionarul român care are 9 copii cu 4 femei! Suma e colosală
Observatornews.ro Noi imagini cu tinerii bătuţi de bodyguarzi în Centrul Vechi. Cum a început scandalul Noi imagini cu tinerii bătuţi de bodyguarzi în Centrul Vechi. Cum a început scandalul
Un bărbat a primit din greșeală un salariu de 330 de ori mai mare. Compania i-a cerut înapoi banii, dar el a refuzat și a demisionat Un bărbat a primit din greșeală un salariu de 330 de ori mai mare. Compania i-a cerut înapoi banii, dar el a refuzat și a demisionat

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Oana Monea, despre relația cu Marius și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor. Interviul exclusiv e în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Oana Monea, despre relația cu Marius și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor. Interviul exclusiv e în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Ce a spus Adriana Bahmuțeanu despre lipsa băieților de la cununia cu George Restivan: „se feresc”
Ce a spus Adriana Bahmuțeanu despre lipsa băieților de la cununia cu George Restivan: „se feresc”
Nina Dobrev a vorbit despre zvonurile privind relația cu Zac Efron. Actrița a dezvăluit tot adevărul
Nina Dobrev a vorbit despre zvonurile privind relația cu Zac Efron. Actrița a dezvăluit tot adevărul Catine.ro
Denis Roabeș, solistul de la The Motans, tată pentru a doua oară. Ce nume special poartă copilul: „Sunt de două ori mai fericit”
Denis Roabeș, solistul de la The Motans, tată pentru a doua oară. Ce nume special poartă copilul: „Sunt de...
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată... Libertatea.ro
Ce salarii au judecătorii și procurorii din România. Locul ocupat de țara noastră la nivelul UE. Cifre oficiale
Ce salarii au judecătorii și procurorii din România. Locul ocupat de țara noastră la nivelul UE. Cifre... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită Spynews.ro
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! – GALERIE FOTO
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! –... BZI
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ardei capia umpluți cu quinoa și legume. Un preparat cu gust bogat
Ardei capia umpluți cu quinoa și legume. Un preparat cu gust bogat HelloTaste.ro
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe... Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 4 octombrie 2025. Vărsătorii își pierd răbdarea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 octombrie 2025. Vărsătorii își pierd răbdarea. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Vine iarna, suntem în aer. Sistemul energetic nu poate rezista fără importuri. Se poate ajunge la „stare de alertă”
Vine iarna, suntem în aer. Sistemul energetic nu poate rezista fără importuri. Se poate ajunge la „stare de... Jurnalul
Monica Gabor, mesaj plin de recunoștință pentru Irina și Ramona. Cum petrec împreună în Dubai
Monica Gabor, mesaj plin de recunoștință pentru Irina și Ramona. Cum petrec împreună în Dubai Kudika
Autostrada din România care va fi monitorizată cu radare fixe din 2 în 2 kilometri. Șoferii vor fi supravegheați non-stop
Autostrada din România care va fi monitorizată cu radare fixe din 2 în 2 kilometri. Șoferii vor fi supravegheați... Playtech
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă Redactia.ro
Zeci de bucureşteni s-au trezit cu apartamentele închiriate. Unele victime chiar s-au mutat în alte locuinţe
Zeci de bucureşteni s-au trezit cu apartamentele închiriate. Unele victime chiar s-au mutat în alte locuinţe Observator
Obiceiuri care pot agrava refluxul gastric. Ce este de preferat să eviți
Obiceiuri care pot agrava refluxul gastric. Ce este de preferat să eviți MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea ProSport
O importantă bancă își SUSPENDĂ serviciile, în perioada următoare. Clienții mai pot retrage bani până pe 9 octombrie!
O importantă bancă își SUSPENDĂ serviciile, în perioada următoare. Clienții mai pot retrage bani până pe 9... Gandul
Bani în plus pentru toți pensionarii din România care au pensii mai mici de 3.000 lei
Bani în plus pentru toți pensionarii din România care au pensii mai mici de 3.000 lei CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Halsey a vorbit despre ședințele sale de chimioterapie, pe fondul problemelor sale de sănătate: „Nu pot să stau în picioare”
Halsey a vorbit despre ședințele sale de chimioterapie, pe fondul problemelor sale de sănătate: „Nu pot să... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Oțet de struguri. Unul dintre cele mai vechi condimente naturale
Oțet de struguri. Unul dintre cele mai vechi condimente naturale Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x