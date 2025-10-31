Ana Bodea, dezvăluiri dureroase despre problemele de sănătate din perioada în care era balerină. "Avea 28 kilograme la 15 ani"

Ana Bodea, actrița din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, a povestit deschis într-un nou podcast despre experiența ei de la Balșoi din Moscova.

Actrița a povestit despre experiența ei la Moscova pe când studia baletul la Balșoi. | Antena 1

Ana Bodea a fost extrem de sinceră în noul interviu și a vorbit deschis despre perioade dureroase din viața ei, din adolescență, când era balerină la Balșoi la Moscova. Ea s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate din cauza condițiilor vitrege de la școala de balet.

Ana Bodea, detalii dureroase din lumea strictă a baletului la Moscova

“Avea 28 kilograme la 15 ani”, a spus cu lacrimi în ochi Ana Bodea.

Actrița povestește că a suferit de anorexie pentru că din partea școlii simțea presiunea că trebuie să fie foarte slabă pentru înălțimea ei.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Interviu cu Ana Bodea. Actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, detalii din culise despre sezonul 2: „La filmări e mai greu”

Ea a suferit de anorexia la doar un an după ce a început liceul la Balșoi, în Moscova. În vacanța de vară de după primul an de studiu, Ana a avut nevoie de ajutorul medicilor pentru a se recupera și a începe să se hrănească din nou corespunzător.

Chiar dacă a trecut printr-o depresie și apoi anorexie la vârsta de doar 14 ani, Ana s-a bucurat mereu de susținerea părinților ei care i-au fost alături și au sprijinit-o în deciziile pe care ea le-a luat legate de cariera ei.

Tatăl a povestit că de multe ori și-a dorit să o oprească din a mai merge la școala de balet doar pentru că vedea cât de mult se chinuia atât fizic, cât și psihic, dar știa că Ana are nevoie de susținerea lui pentru că acela era cel mai mare vis al ei, să fie balerină.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Serialul Lia, soția soțului meu continuă din 30 august la Happy Channel, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 20:00

„Cred că aș fi intrat în Cartea Recordurilor pentru că eu am stat cu capul în jos 30 de minute”, a povestit actrița despre ce o puneau cei de la balet să facă.

Ea a relatat că i se zicea să stea agățată cu capul în jos timp de 20 minute în fiecare zi pentru că asta o să o ajute să se înalțe.

„Până la urmă cred că tot despre determinare e vorba. Îmi doream să dansez. Eu dacă îmi doresc ceva nu mă opresc până nu obțin acel ceva”, a mai spus Ana Bodea.

La toată experiența din lumea baletului, Ana a spus că a rămas marcată de cât de rele erau fetele între ele la școala de balet și a remarcat câtă competitivitate există în acea lume.

După ce Ana a decis să renunțe la balet și a ales actoria, părinții ei au insistat să dea admitere și la ASE. Până la urmă, Ana a intrat din prima la actorie și nu a fost nevoie să aibă un plan B. Tatăl ei a explicat că singurul motiv pentru care și-a dorit ca Ana să urmeze ASE-ul a fost pentru că el conduce o afacere de familie și și-ar fi dorit ca peste ani ea să poată prelua această afacere.

Astăzi, toată munca de la balet a ajutat-o pe Ana să fie foarte organizată, punctuală și disciplinată ca actriță, fiind astăzi lăudată de toți colegii ei.

Citește și: Cine e și cum arată fratele Anei Bodea, actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Cei doi sunt cei mai buni prieteni