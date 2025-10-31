Antena Căutare
Home Ana, mi-ai fost scrisa in ADN Stiri Ana Bodea, dezvăluiri dureroase despre problemele de sănătate din perioada în care era balerină. "Avea 28 kilograme la 15 ani"

Ana Bodea, dezvăluiri dureroase despre problemele de sănătate din perioada în care era balerină. "Avea 28 kilograme la 15 ani"

Ana Bodea, actrița din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, a povestit deschis într-un nou podcast despre experiența ei de la Balșoi din Moscova.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 31 Octombrie 2025, 13:21 | Actualizat Vineri, 31 Octombrie 2025, 14:11
Galerie
Actrița a povestit despre experiența ei la Moscova pe când studia baletul la Balșoi. | Antena 1

Ana Bodea a fost extrem de sinceră în noul interviu și a vorbit deschis despre perioade dureroase din viața ei, din adolescență, când era balerină la Balșoi la Moscova. Ea s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate din cauza condițiilor vitrege de la școala de balet.

Ana Bodea, detalii dureroase din lumea strictă a baletului la Moscova

“Avea 28 kilograme la 15 ani”, a spus cu lacrimi în ochi Ana Bodea.

Actrița povestește că a suferit de anorexie pentru că din partea școlii simțea presiunea că trebuie să fie foarte slabă pentru înălțimea ei.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Interviu cu Ana Bodea. Actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, detalii din culise despre sezonul 2: „La filmări e mai greu”

Ea a suferit de anorexia la doar un an după ce a început liceul la Balșoi, în Moscova. În vacanța de vară de după primul an de studiu, Ana a avut nevoie de ajutorul medicilor pentru a se recupera și a începe să se hrănească din nou corespunzător.

Chiar dacă a trecut printr-o depresie și apoi anorexie la vârsta de doar 14 ani, Ana s-a bucurat mereu de susținerea părinților ei care i-au fost alături și au sprijinit-o în deciziile pe care ea le-a luat legate de cariera ei.

Tatăl a povestit că de multe ori și-a dorit să o oprească din a mai merge la școala de balet doar pentru că vedea cât de mult se chinuia atât fizic, cât și psihic, dar știa că Ana are nevoie de susținerea lui pentru că acela era cel mai mare vis al ei, să fie balerină.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Serialul Lia, soția soțului meu continuă din 30 august la Happy Channel, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 20:00

„Cred că aș fi intrat în Cartea Recordurilor pentru că eu am stat cu capul în jos 30 de minute”, a povestit actrița despre ce o puneau cei de la balet să facă.

Ea a relatat că i se zicea să stea agățată cu capul în jos timp de 20 minute în fiecare zi pentru că asta o să o ajute să se înalțe.

„Până la urmă cred că tot despre determinare e vorba. Îmi doream să dansez. Eu dacă îmi doresc ceva nu mă opresc până nu obțin acel ceva”, a mai spus Ana Bodea.

La toată experiența din lumea baletului, Ana a spus că a rămas marcată de cât de rele erau fetele între ele la școala de balet și a remarcat câtă competitivitate există în acea lume.

După ce Ana a decis să renunțe la balet și a ales actoria, părinții ei au insistat să dea admitere și la ASE. Până la urmă, Ana a intrat din prima la actorie și nu a fost nevoie să aibă un plan B. Tatăl ei a explicat că singurul motiv pentru care și-a dorit ca Ana să urmeze ASE-ul a fost pentru că el conduce o afacere de familie și și-ar fi dorit ca peste ani ea să poată prelua această afacere.

Astăzi, toată munca de la balet a ajutat-o pe Ana să fie foarte organizată, punctuală și disciplinată ca actriță, fiind astăzi lăudată de toți colegii ei.

colaj ana bodea
+13
Mai multe fotografii

Citește și: Cine e și cum arată fratele Anei Bodea, actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Cei doi sunt cei mai buni prieteni

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 30 octombrie 2025. Ce reacție a avut Alexia când a văzut-o din nou pe Ana. Ce s-a întâmpl...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Ţiriac a făcut marele anunţ! “Trebuie să termin asta până vara viitoare”. Sute de mii de români au motive de bucurie Ion Ţiriac a făcut marele anunţ! &#8220;Trebuie să termin asta până vara viitoare&#8221;. Sute de mii de români au motive de bucurie
Observatornews.ro Ce a stat în spatele crimei bizare din Pantelimon. Ce le-a spus suspecta poliţiştilor Ce a stat în spatele crimei bizare din Pantelimon. Ce le-a spus suspecta poliţiştilor
„Primești ce meriți”. Un tânăr intrat în comă după un accident s-a trezit doar pentru a spune ce s-a întâmplat, de fapt. Apoi a murit „Primești ce meriți”. Un tânăr intrat în comă după un accident s-a trezit doar pentru a spune ce s-a întâmplat, de fapt. Apoi a murit

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 30 octombrie 2025. Ce reacție a avut Alexia când a văzut-o din nou pe Ana. Ce s-a întâmplat
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 30 octombrie 2025. Ce reacție a avut Alexia când a văzut-o din nou pe Ana. Ce s-a...
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Ce diferență de vârstă este între Ada Condeescu, din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, și soțul său
Ce diferență de vârstă este între Ada Condeescu, din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, și soțul său
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x