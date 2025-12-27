Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum arată Axinte din „Vacanța Mare” la 52 de ani. Florin Petrescu filmează o comedie în Egipt și s-a pozat la bustul gol pe plajă

Cum arată Axinte din „Vacanța Mare” la 52 de ani. Florin Petrescu filmează o comedie în Egipt și s-a pozat la bustul gol pe plajă

Florin Petrescu, actorul pe care publicul din România îl știe drept Axinte din „Vacanța Mare”, revine în atenția fanilor la 52 de ani, într-o formă care a atras numeroase reacții.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 27 Decembrie 2025, 11:20 | Actualizat Sambata, 27 Decembrie 2025, 14:49
Galerie
Cum arată Axinte din „Vacanța Mare” la 52 de ani. Florin Petrescu filmează o comedie în Egipt și s-a pozat la bustul gol pe plajă | Instagram

Aflat în Egipt, unde pregătește un nou proiect cinematografic, artistul s-a pozat la bustul gol pe plajă, semn că îmbină munca intensă cu momentele de relaxare sub soarele deșertului.

Cum arată Axinte din „Vacanța Mare” la 52 de ani. Florin Petrescu filmează o comedie în Egipt și s-a pozat la bustul gol pe plajă

Recunoscut pentru căciula supradimensionată purtată în celebrele scheciuri din „Vacanța Mare”, Florin Petrescu se întoarce pe marile ecrane la 25 de ani de la premiera filmului „Garcea și Oltenii”, producția care a avut un succes uriaș în anul 2000. După două decenii dedicate televiziunii dar și sute de spectacole live organizate în toată țara, actorul se concentrează acum pe propria poveste cinematografică, potrivit viva.ro.

Citește și: Fiica lui Mugur Mihăescu s-a căsătorit. Ce ținută demnă de covorul roșu a îmbrăcat soacra mică

Articolul continuă după reclamă

În timp ce foștii săi colegi au ales drumuri diferite, Axinte a rămas fidel scheciurilor umoristice și spectacolelor de revistă. La 52 de ani, este singurul din grup care continuă în acest registru și care își dorește să ducă mai departe spiritul umorului care l-a consacrat.

În prezent, Florin Petrescu filmează o comedie în Egipt, iar o parte din echipa de producție s-a deplasat în Sharm el-Sheikh pentru scouting și stabilirea detaliilor logistice. Alături de el se află producătorul Aurelian Licoi, directorul de imagine Mircea Marinescu și coproducătorul Mugurel Brătulescu. Actorul, care semnează și scenariul viitoarei producții, a povestit despre experiența din deșert: „Am făcut teste de lumini în deșert, am alergat după cadre la apus, am verificat trasee accesibile pentru echipamente și am avut întâlniri cu localnicii. Totul s-a adaptat rapid la condițiile de filmare”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Proiectul are și o notă personală, pentru că în scenariu este implicată și soția sa, Carmen Petrescu. Bugetul estimat al viitorului lungmetraj se ridică la aproximativ 200.000 de euro, investiția fiind realizată în parteneriat cu o casă de producție video, potrivit Libertatea.

Citește și: Toți îl cunosc pe "Axinte", dar puțini știu că are un fiu de 17 ani. Cum arată Eduard Petrescu

+2
Mai multe fotografii

Apariția sa recentă de pe plajele din Egipt, la bustul gol, arată că Axinte de altădată rămâne plin de energie și pregătit să revină în fața publicului cu un nou film de comedie, la un sfert de secol de la succesul care l-a consacrat.

Ce vrea să facă familia lui Bruce Willis cu creierul actorului după moartea sa. Decizia neașteptată i-a surprins pe fani... Câți bani a plătit Alina Ceușan ca să își aducă bona filipineză în România. Influencerița are o relație apropiată cu Flo...
Înapoi la Homepage
AS.ro Momentul în care milionarul a venit cu un răspuns devastator după ce a fost umilit doar pentru că este român Momentul în care milionarul a venit cu un răspuns devastator după ce a fost umilit doar pentru că este român
Observatornews.ro Cea mai geroasă dimineaţă din an. Temperaturile au scăzut până la minus 12 grade: "A îngheţat parbrizul" Cea mai geroasă dimineaţă din an. Temperaturile au scăzut până la minus 12 grade: "A îngheţat parbrizul"
Antena 3 540 de angajați dintr-o fabrică s-au trezit cu bonusuri de câte 400.000 de dolari după ce șeful lor a decis să-și vândă afacerea 540 de angajați dintr-o fabrică s-au trezit cu bonusuri de câte 400.000 de dolari după ce șeful lor a decis să-și vândă afacerea
SpyNews Cod portocaliu de viscol și ninsori abundente în România! Fenomene extreme în mai multe județe Cod portocaliu de viscol și ninsori abundente în România! Fenomene extreme în mai multe județe

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Când va fi înmormântat Ion Drăgan. Unde va fi locul de veci al artistului
Când va fi înmormântat Ion Drăgan. Unde va fi locul de veci al artistului
Ce se întâmplă cu cadourile pe care Prințul George, Prințul Louis și Prințesa Charlotte le primesc de la admiratori de Crăciun. Copiii Familiei Regale urmează un protocol strict
Ce se întâmplă cu cadourile pe care Prințul George, Prințul Louis și Prințesa Charlotte le primesc de la... Catine.ro
Cum arată acum Jet Li. Imagini rare cu fiicele sale. Cine nu a lipsit din fotogrfiile festive
Cum arată acum Jet Li. Imagini rare cu fiicele sale. Cine nu a lipsit din fotogrfiile festive
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile”
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima... Elle
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brăduți aperitiv din foietaj cu cașcaval și bacon. Rețetă simplă și ușoară
Brăduți aperitiv din foietaj cu cașcaval și bacon. Rețetă simplă și ușoară HelloTaste.ro
Cel mai lung tunel din lume este finalizat. Are 22 de kilometri și a fost săpat în munți
Cel mai lung tunel din lume este finalizat. Are 22 de kilometri și a fost săpat în munți Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume Jurnalul
Semnele subtile prin care Universul îți spune că ești pe drumul greșit
Semnele subtile prin care Universul îți spune că ești pe drumul greșit Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit Observator
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard MediCOOL
Vrei să faci cel mai bun punch acasă? Iată tot ce ai nevoie
Vrei să faci cel mai bun punch acasă? Iată tot ce ai nevoie HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii
Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Fursecuri palmieri din foietaj cu scorțișoară. Desert simplu, din doar trei ingrediente
Fursecuri palmieri din foietaj cu scorțișoară. Desert simplu, din doar trei ingrediente Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x