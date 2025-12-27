Cum arată Axinte din „Vacanța Mare” la 52 de ani. Florin Petrescu filmează o comedie în Egipt și s-a pozat la bustul gol pe plajă

Florin Petrescu, actorul pe care publicul din România îl știe drept Axinte din „Vacanța Mare”, revine în atenția fanilor la 52 de ani, într-o formă care a atras numeroase reacții.

Aflat în Egipt, unde pregătește un nou proiect cinematografic, artistul s-a pozat la bustul gol pe plajă, semn că îmbină munca intensă cu momentele de relaxare sub soarele deșertului.

Recunoscut pentru căciula supradimensionată purtată în celebrele scheciuri din „Vacanța Mare”, Florin Petrescu se întoarce pe marile ecrane la 25 de ani de la premiera filmului „Garcea și Oltenii”, producția care a avut un succes uriaș în anul 2000. După două decenii dedicate televiziunii dar și sute de spectacole live organizate în toată țara, actorul se concentrează acum pe propria poveste cinematografică, potrivit viva.ro.

În timp ce foștii săi colegi au ales drumuri diferite, Axinte a rămas fidel scheciurilor umoristice și spectacolelor de revistă. La 52 de ani, este singurul din grup care continuă în acest registru și care își dorește să ducă mai departe spiritul umorului care l-a consacrat.

În prezent, Florin Petrescu filmează o comedie în Egipt, iar o parte din echipa de producție s-a deplasat în Sharm el-Sheikh pentru scouting și stabilirea detaliilor logistice. Alături de el se află producătorul Aurelian Licoi, directorul de imagine Mircea Marinescu și coproducătorul Mugurel Brătulescu. Actorul, care semnează și scenariul viitoarei producții, a povestit despre experiența din deșert: „Am făcut teste de lumini în deșert, am alergat după cadre la apus, am verificat trasee accesibile pentru echipamente și am avut întâlniri cu localnicii. Totul s-a adaptat rapid la condițiile de filmare”.

Proiectul are și o notă personală, pentru că în scenariu este implicată și soția sa, Carmen Petrescu. Bugetul estimat al viitorului lungmetraj se ridică la aproximativ 200.000 de euro, investiția fiind realizată în parteneriat cu o casă de producție video, potrivit Libertatea.

Apariția sa recentă de pe plajele din Egipt, la bustul gol, arată că Axinte de altădată rămâne plin de energie și pregătit să revină în fața publicului cu un nou film de comedie, la un sfert de secol de la succesul care l-a consacrat.