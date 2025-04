Cum arată casa de la munte a Andreei Marin. Vila de lux din județul Prahova are 25 ani

Andreea Marin, celebra prezentatoare TV, are o casă de vacanță în comuna Telega din județul Prahova.

Andreea Marin a postat pe contul ei de Instagram un video în care a arătat mai multe imagini cu casa ei de vacanță din comuna Telega, din județul Prahova. De câte ori simte nevoia de puțină liniște, vedeta se retrage acolo pentru câteva zile pentru a se relaxa.

Casa de vacanță a fost construită în urmă cu aproximativ 25 ani când Andreea Marin și-a cumpărat un teren un Telega, o comună situată la o oră și jumătate de București.

Cum arată vila de vacanță a Andreei Marin

Vedeta a decis să construiască acolo de la zero o casă de care să se bucure în momentele în care Capitala devine obositoare și caută o oază de liniște. În curtea casei din piatră, vedeta a plantat brazi și și-a amenajat totul după bunul ei plac pentru a se putea bucura din plin oricând de această proprietate.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Reacția Andreei Marin după ce a aflat că fiica ei, Violeta Bănică se gândește la căsătorie. Ce spune adolescenta despre iubitul ei

Într-un interviu pentru Antena Stars, Andreea Marin a povestit cum a decis să cumpere terenul pe care a construit vila de lux.

„Am venit în acest sat invitată fiind la masa de Paște a unor prieteni. Am luat masa și am pornit pe drumurile acestea de munte la pas, să dăm burta jos, cum se zice. Pe un copac, scrijelit, așa, un număr de telefon. Mi s-a părut foarte romantic acest lucru. La vremea aceea eram un simplu angajat al televiziunii, deci nici gând să visez pe atunci să îmi construiesc o casă. O zi după, am sunat, am aflat că proprietarii erau niște oameni în vârstă, care locuiseră cândva în acest sat. M-am întors după un timp la ei, ne-am plăcut și împreună am căutat soluții și am găsit o soluție pe termen lung. Și uite așa a devenit terenul al meu”, a povestit vedeta.

Weekend-ul trecut, Andreea Marin și-a vizitat casa din Telega și s-a bucurat acolo de vremea frumoasă, de cântecul păsărilor, de soare și de relaxare. Grădina verde și florile din ghivece de la balcoane au transpus-o parcă și mai mult în mijlocul naturii. Pomii fructiferi din curte au înflorit și ei, iar mireasma a ajutat-o pe Andreea să se bucure din plin de începutul de primăvară.

„Povestea acestui weekend, în imagini și cuvinte, pe video. Un gând bun! ❤️”, a spus Andreea Marin, care a filmat mai multe cadre cu vila sa din Telega.

Citește și: Radu Ștefan Bănică, „bărbat în casă la 16 ani”. Ce compliment prețios i-a făcut Andreea Marin după lansarea piesei „Om Mare”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Glasul păsărilor mă întâmpină mereu în grădina de la Telega. Terapie curată! Am construit casa de la Telega în urmă cu aproape un sfert de secol și brazii înalți au, așadar, jumătate din vârsta mea. Aici pacea e cuvântul cel mai potrivit pentru a defini starea pe care o trăiesc, departe de freamătul orașului. Apusul e minunat indiferent de vreme. După soarele primăverii, a venit o ploaie blândă, care s-a transformat în feeria ninsorii… pentru ca soarele primăverii să apară din nou. Toate acestea, în aceeași zi!”, a mai zis vedeta, care a prins chiar și ninsoarea din weekend la Telega.

Citește și: Cum s-au cunoscut Violeta Bănică și iubitul ei. Care este motivul pentru care au o relație la distanță