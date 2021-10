Cum arată Eliza Natanticu de la Asia Express în costum de baie. Soția lui Cosmin Natanticu are un trup de invidiat

Eliza Natanticu este actriță, cântăreață și o concurentă de temut în cadrul sezonului 4 de Asia Express. Alături de Cosmin Natanticu Eliza a acceptat provocarea vieții sale de a participa la Asia Express.

Cum arată Eliza Natanticu de la Asia Express în costum de baie

Tânăra de 32 de ani apelează la ținute lejere în cadrul competiției, pentru a putea face față mai ușor probelor dificile.

Totuși, Eliza Natanticu este posesoarea unui trup de invidiat și în viața de zi cu zi, dar și pe scenă știe cum să-și scoată în evidență atuurile fizice.

Pe rețelele sociale Eliza Natanticu are apariții sexy.

În una dintre fotografiile publicat epe Instagram Eliza Natanticu apare purtând un costum de baie de mici dimensiuni.

Eliza Natanticu a devenit cunoscută publicului larg în 2016, când a participat la X Factor.

„Sunt actriță. Am crescut în Teatrul Odeon. Părinții mei sunt amândoi actori. Am jucat în piese de teatru de când aveam șapte ani. Acolo am prins clar microbul scenei. Simt că în mine zace ceva ce trebuie exprimat. Simt că lumea muzicală are nevoie de mai multe talente care pot cânta live și cred că pot fi unul dintre ele”, spunea atunci Eliza Natanticu.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 4 Asia Express – Drumul Împăraților

Sezonul 4 al emisiunii Asia Express este supranumit Drumul Împăraților și le duce pe cele nouă echipe într-o aventură de senzație în Turcia, Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei.

Irina Fodor, prezentatoarea Asia Express, îi coordonează și le este alături concurenților în cel mai spectaculos reality show al toamnei. Alături de ea pe Drumul Împăraților sunt Oase și Marius Damian, cei care le aduc telespectatorilor Antena 1 cele mai spectaculoase povești din locurile pe care cele nouă echipe le străbat.

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor.

Echipele luptă pentru premiul final, în valoare de 30.000 de Euro, în cel de-al patrulea sezon Asia Express.

